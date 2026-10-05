Roberto Mancini memilih bereksperimen di Bologna dengan melakukan sembilan perubahan pada tim yang bermain imbang melawan Prancis. Rotasi besar-besaran itu pada awalnya membuat permainan tidak padu, dengan Turki tampak lebih berbahaya pada fase-fase awal pertandingan.

Meski mengawali laga dengan goyah, tuan rumah menemukan sentuhan klinis mereka pada menit ke-26. Sebuah pergerakan rapi di sisi kanan yang melibatkan Vergara dan Giovanni Di Lorenzo membuat kapten Napoli itu melepaskan umpan silang berbahaya ke jantung area penalti. Gianluca Scamacca, yang sebelumnya sempat melihat golnya dianulir karena offside, tidak melakukan kesalahan kali ini. Penyerang Atalanta itu mengontrol bola setelah pantulan dan melepaskan voli keras yang menghantam bagian bawah mistar untuk membawa Italia unggul.

Sisa babak pertama memperlihatkan Italia berupaya mengambil kendali lewat lini tengah, meski mereka tetap rentan terhadap serangan balik. Pergerakan Turki tanpa bola terus-menerus menimbulkan masalah bagi lini belakang Italia, dengan Aral Simsir tampil sangat hidup. Namun, Italia bertahan dengan kokoh hingga jeda, dengan Scamacca kembali nyaris mencetak gol dari jarak jauh saat tuan rumah berusaha menggandakan keunggulan mereka.



