AFP
Diterjemahkan oleh
Scamacca mencetak gol, Esposito menguncinya! Italia kalahkan Turki 3-1 untuk mendongkrak harapan di Nations League
Scamacca memecah kebuntuan di Bologna
Roberto Mancini memilih bereksperimen di Bologna dengan melakukan sembilan perubahan pada tim yang bermain imbang melawan Prancis. Rotasi besar-besaran itu pada awalnya membuat permainan tidak padu, dengan Turki tampak lebih berbahaya pada fase-fase awal pertandingan.
Meski mengawali laga dengan goyah, tuan rumah menemukan sentuhan klinis mereka pada menit ke-26. Sebuah pergerakan rapi di sisi kanan yang melibatkan Vergara dan Giovanni Di Lorenzo membuat kapten Napoli itu melepaskan umpan silang berbahaya ke jantung area penalti. Gianluca Scamacca, yang sebelumnya sempat melihat golnya dianulir karena offside, tidak melakukan kesalahan kali ini. Penyerang Atalanta itu mengontrol bola setelah pantulan dan melepaskan voli keras yang menghantam bagian bawah mistar untuk membawa Italia unggul.
Sisa babak pertama memperlihatkan Italia berupaya mengambil kendali lewat lini tengah, meski mereka tetap rentan terhadap serangan balik. Pergerakan Turki tanpa bola terus-menerus menimbulkan masalah bagi lini belakang Italia, dengan Aral Simsir tampil sangat hidup. Namun, Italia bertahan dengan kokoh hingga jeda, dengan Scamacca kembali nyaris mencetak gol dari jarak jauh saat tuan rumah berusaha menggandakan keunggulan mereka.
- AFP
Turki membalas lebih dulu sebelum respons Calafiori
Turki memulai babak kedua dengan intensitas baru dan nyaris menyamakan kedudukan ketika Simsir memanfaatkan miskomunikasi antara Donnarumma dan Di Lorenzo. Penyerang itu melewati kiper, tetapi dipaksa bergerak melebar, dan Bastoni pulih tepat waktu untuk memblok tembakan akhirnya. Italia merespons dengan memasukkan Riccardo Calafiori dan Francesco Pio Esposito, tetapi mereka segera kebobolan gol balasan. Pada menit ke-61, Yunus Akgun menemukan Zeki Celik, yang umpannya diteruskan Eren Elmali agar Simsir dengan mudah mencetak gol penyeimbang yang pantas di tiang jauh.
Kedudukan imbang hanya bertahan empat menit karena Italia menunjukkan karakter luar biasa untuk kembali unggul hampir seketika. Nicolo Barella memenangkan tendangan bebas di area berbahaya dan mengambil tanggung jawab untuk mengeksekusinya sendiri. Gelandang Inter Milan itu mengirim umpan silang akurat ke tiang jauh, saat Calafiori melompat paling tinggi untuk menyundul bola melambung melewati Ugurcan Cakir. Meski para pemain Turki mengajukan protes atas dugaan pelanggaran dalam prosesnya, gol itu tetap disahkan, menandai gol pertama bek Arsenal tersebut untuk negaranya dan mengembalikan momentum kepada tuan rumah.
Esposito memastikan hasil akhir tanpa keraguan
Saat laga memasuki fase akhir, Turki terus menekan demi mencari gol penyeimbang lagi, dan memaksa Donnarumma melakukan penyelamatan spektakuler atas tembakan Salih Ozcan. Kapten Italia itu harus tampil dalam performa terbaiknya untuk menepis sepakan kaki kanan yang keras ketika tekanan terus meningkat. Italia juga lolos dari ancaman besar saat Baris Alper Yilmaz lepas dari jebakan offside dan mencoba mencungkil bola melewati Donnarumma yang maju, tetapi bola untungnya melebar dari sasaran. Momen-momen nyaris kebobolan ini menjadi peringatan bagi tim asuhan Mancini untuk memastikan kemenangan.
Azzurri akhirnya mengamankan poin penuh pada menit ke-87 lewat serangan balik yang klinis. Issa Doumbia menunjukkan kekuatan luar biasa untuk memenangi duel di dekat garis tepi sebelum merangsek ke kotak penalti dan melihat tembakannya diblok. Alessandro Romano menyambar bola liar dan melepaskan tembakan silang mendatar ke depan gawang, di mana pemain pengganti Francesco Pio Esposito sudah menunggu untuk menceploskan bola dari jarak dekat dengan kaki sampingnya.
Gol itu memicu perayaan di tribun, menegaskan dominasi Italia dalam pertemuan ini dan memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka melawan Turki menjadi 16 pertandingan.
- Getty Images Sport
Klasemen Nations League dan prospek ke depan
Kemenangan ini menempatkan Italia dalam posisi yang kuat di Grup A1, membuat mereka naik ke tujuh poin dari empat pertandingan. Setelah awal kampanye yang sulit yang mencakup kekalahan dari Belgia, tim asuhan Mancini bangkit dengan baik dan kini berada tepat di belakang pemuncak grup Prancis. Hasil di Bologna ini berarti Italia benar-benar masih dalam perburuan tempat di perempat final Nations League, dengan laga-laga krusial melawan Belgia dan Prancis dijadwalkan pada jeda internasional November.
Bagi Turki, kekalahan ini membuat mereka terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, menghadapi ancaman degradasi ke Liga B. Meski sempat menunjukkan kilasan kualitas dan berjuang untuk menyamakan skor, tim asuhan Montella pada akhirnya takluk oleh kedalaman skuad Italia yang lebih unggul serta efektivitas bola mati mereka.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami