Giorgio Scalvini baru berusia 22 tahun, tetapi sudah terlihat seperti veteran. Mungkin karena dia sudah empat tahun berada di lingkungan timnas Italia atau mungkin karena dia adalah sosok yang lebih matang dibanding usianya. Yang pasti, kisahnya bersama Italia - yang dimulai dengan melalui seluruh jenjang tim muda - sejauh ini cukup berliku, dari Euro yang terlewat dua tahun lalu akibat robek ligamen krusiat beberapa hari sebelum berangkat ke Jerman hingga malam pahit di Zenica, ketika dia menyaksikan dari tribune kegagalan lolos ke Piala Dunia: “Saya pikir ini adalah tahun perubahan - ujarnya dalam konferensi pers - di mana pada saat yang sama saya bisa belajar banyak. Saya ingin berada di level 100% dalam segala aspek untuk memberikan segalanya bersama klub dan timnas”.
Scalvini: "Di Turki kami menyadari kekuatan kami, melawan Prancis kami akan melihat sejauh mana posisi kami. Kami positif, berani"
Perjalanannya bersama timnas Italia memang dimulai bersama Mancini, yang pada Juni 2022 di Mönchengladbach memberinya debut saat berusia 18 tahun setengah dalam laga Nations League yang kalah 5-2 dari Jerman: "Saya selalu sangat cocok dengan pelatih, saya menyukai keterbukaan cara dia menyampaikan sesuatu kepada saya selain bekal sepak bola yang dia miliki. Saat saya debut, saya masih sangat muda, saya tidak benar-benar tahu apa yang bisa saya harapkan. Yang saya lihat sekarang, meski kami baru di awal, adalah kami berusaha memiliki identitas. Mancini menginginkan tim yang berusaha mendominasi pertandingan dan dia mengatakan kepada kami untuk menikmatinya."
Di Bursa, Italia menepis keraguan saat debut di Nations League melawan Belgia, dengan menampilkan kombinasi-kombinasi umpan dan permainan relasional yang sempat menjadi ciri khas Italia era awal Mancini: "Kemenangan atas Turki memberi kami keyakinan bahwa kami adalah tim yang kuat, bahwa kami punya kemampuan untuk bermain sepak bola dengan baik dan meraih kemenangan. Para pemain senior sangat membantu kami yang muda dan itu sangat penting, membuat kami memahami semangat sejati Italia dan tim nasional. Grup ini fantastis, kami sangat menikmati kebersamaan ini." Berduet dengan Bastoni, produk akademi Atalanta lain yang kerap dibandingkan dengannya, bek yang baru saja memperpanjang kontraknya dengan La Dea itu memainkan laga yang hati-hati dan tanpa cela: "Bermain dengan garis pertahanan empat bersama Sarri membantu saya, semakin banyak saya belajar, semakin baik." Ia banyak belajar dari sosok seperti Chiellini dan Bonucci: "Mereka adalah legenda sepak bola, saya beruntung bisa berbagi sesi latihan dengan mereka dan masih memiliki Bonucci di staf."
Pada Jumat di Paris levelnya akan meningkat, pertahanan Italia akan dituntut bekerja ekstra: “Prancis adalah tim yang sangat kuat, salah satu yang terbaik di dunia dan terutama di lini serang mereka punya kualitas serta kecepatan yang lebih unggul dari semua orang. Kami positif, berani. Kami adalah Italia dan akan berusaha melakukan yang terbaik, bermain terbuka. Menghadapi tim sekuat itu juga merupakan cara yang sangat baik untuk memahami sejauh mana posisi kami”.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami