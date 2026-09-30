Scalvini: "Di Turki kami menyadari kekuatan kami, melawan Prancis kami akan melihat sejauh mana posisi kami. Kami positif, berani"

Di Bursa, Italia menepis keraguan saat debut di Nations League melawan Belgia, dengan menampilkan kombinasi-kombinasi umpan dan permainan relasional yang sempat menjadi ciri khas Italia era awal Mancini: "Kemenangan atas Turki memberi kami keyakinan bahwa kami adalah tim yang kuat, bahwa kami punya kemampuan untuk bermain sepak bola dengan baik dan meraih kemenangan. Para pemain senior sangat membantu kami yang muda dan itu sangat penting, membuat kami memahami semangat sejati Italia dan tim nasional. Grup ini fantastis, kami sangat menikmati kebersamaan ini." Berduet dengan Bastoni, produk akademi Atalanta lain yang kerap dibandingkan dengannya, bek yang baru saja memperpanjang kontraknya dengan La Dea itu memainkan laga yang hati-hati dan tanpa cela: "Bermain dengan garis pertahanan empat bersama Sarri membantu saya, semakin banyak saya belajar, semakin baik." Ia banyak belajar dari sosok seperti Chiellini dan Bonucci: "Mereka adalah legenda sepak bola, saya beruntung bisa berbagi sesi latihan dengan mereka dan masih memiliki Bonucci di staf."



