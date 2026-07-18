Scaloni vs. La Fuente: Final antara guru dan murid... Siapa yang akan memberikan pelajaran terakhir kepada lawannya?

Final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan tim nasional Argentina dan Spanyol, besok Minggu, dalam pertandingan yang melampaui sekadar perebutan gelar, karena di baliknya terdapat kisah kemanusiaan yang langka antara pelatih Lionel Scaloni dan Luis de la Fuente, yang pernah menjalin hubungan guru-murid beberapa tahun lalu.

Surat kabar Argentina, La Nación, mengungkap bahwa Scaloni memperoleh lisensi kepelatihan profesional “UEFA Pro” antara tahun 2017 dan 2019 dalam program yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Spanyol, dan de la Fuente merupakan salah satu pengajar utama di sana, sebelum kemudian menjadi pelatih tim nasional Spanyol.

Setelah hampir satu dekade, kedua pelatih ini kini berhadapan langsung di final Piala Dunia di Stadion “MetLife” di negara bagian New Jersey, dalam pertandingan yang mengingatkan kembali pada pepatah terkenal: Apakah murid akan mengungguli gurunya?

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