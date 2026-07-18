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Scaloni vs. La Fuente: Final antara guru dan murid... Siapa yang akan memberikan pelajaran terakhir kepada lawannya?

Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
L. de la Fuente
L. Scaloni
Spanyol
Argentina
AS

Pertarungan yang melampaui batas persaingan memperebutkan gelar juara

Final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan tim nasional Argentina dan Spanyol, besok Minggu, dalam pertandingan yang melampaui sekadar perebutan gelar, karena di baliknya terdapat kisah kemanusiaan yang langka antara pelatih Lionel Scaloni dan Luis de la Fuente, yang pernah menjalin hubungan guru-murid beberapa tahun lalu.

Surat kabar Argentina, La Nación, mengungkap bahwa Scaloni memperoleh lisensi kepelatihan profesional “UEFA Pro” antara tahun 2017 dan 2019 dalam program yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Spanyol, dan de la Fuente merupakan salah satu pengajar utama di sana, sebelum kemudian menjadi pelatih tim nasional Spanyol.

Setelah hampir satu dekade, kedua pelatih ini kini berhadapan langsung di final Piala Dunia di Stadion “MetLife” di negara bagian New Jersey, dalam pertandingan yang mengingatkan kembali pada pepatah terkenal: Apakah murid akan mengungguli gurunya?

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    Karier kedua pelatih ini memiliki banyak kesamaan; keduanya pernah bermain sebagai bek, meraih gelar juara La Liga sebagai pemain, dan ditunjuk sebagai pelatih tim nasional senior setelah pendahulunya gagal di Piala Dunia, berkat kesuksesan mereka bersama tim nasional usia muda.

    Scaloni membawa Argentina meraih gelar Piala Dunia 2022 di Qatar, serta dua gelar Copa América, sementara De la Fuente bersama Spanyol meraih gelar Liga Bangsa-Bangsa Eropa dan kemudian Kejuaraan Eropa “Euro 2024”.

    Kedua pelatih semula dijadwalkan bertemu dalam laga “Finalesima” pada Maret lalu, namun pertandingan tersebut dibatalkan karena jadwal pertandingan yang padat, sehingga laga final Piala Dunia ini menjadi pertemuan langsung pertama mereka di bangku cadangan.

    Selama program pelatihan tersebut, De la Fuente mengajar dua mata kuliah, yaitu “Perkembangan Sepak Bola” dan “Pembentukan Tim”, yang membahas perkembangan strategi taktis, peran para pemain, dan pengaruh berbagai aliran pelatihan, serta cara merancang gaya permainan dan memilih formasi yang sesuai dengan potensi tim.

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  • Skuad Scaloni: Raúl, Alonso, Xavi, dan nama-nama ternama

    Daftar tersebut mencakup nama-nama terkemuka di dunia sepak bola, di antaranya Raúl González, Xavi Hernández, Xabi Alonso, Javier Saviola, Fernando Redondo, Viktor Valdés, Mauro Silva, dan Walter Pandiani, serta Montse Tomi, yang kemudian menjadi wanita pertama yang melatih tim nasional wanita Spanyol.

    De la Fuente mengenang masa itu dengan berkata: “Rasanya seperti di sekolah; yang rajin duduk di barisan depan, sedangkan yang nakal di belakang.”

    Ia menambahkan bahwa Scaloni termasuk di antara para siswa yang selalu memastikan duduk di barisan depan, mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat, dan mengerjakan semua tugas, namun ia tidak segan-segan untuk mengajukan keberatan ketika tidak setuju dengan suatu gagasan; ia membuka ruang diskusi dan berusaha mencapai kesepakatan bersama.

    De la Fuente menjelaskan bahwa Scaloni memiliki gaya dialog yang khas dalam kuliah; ketika tidak setuju dengan suatu pandangan, ia akan berkata dengan jujur: “Saya tidak melihatnya seperti itu,” yang kemudian memicu diskusi yang memperkaya semua pihak dan berkontribusi dalam membangun hubungan persahabatan serta saling menghormati di antara mereka.

    Meskipun hubungan mereka di luar lapangan sangat erat, surat kabar Argentina tersebut menegaskan bahwa kedua pelatih sepakat untuk tidak berkomunikasi satu sama lain hingga akhir pertandingan, dengan kesepakatan bahwa persahabatan mereka akan dilanjutkan kembali setelah final Piala Dunia berakhir.

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  • Perbedaannya terletak pada iramanya

    Perbedaan-perbedaan halus ini juga tercermin dalam tim masing-masing. Keduanya menampilkan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola, dengan kerja sama tim yang kuat, serta mampu beralih antara formasi 4-3-3 dan 4-4-2 atau, terkadang, 4-2-3-1.

    Perbedaannya terletak pada ritme permainan. Spanyol biasanya membangun serangan dengan lebih sabar hingga mencapai area penalti; Argentina mempercepat alur umpan, menyertakan umpan-umpan dengan kecepatan lebih tinggi, dan menyerang secara lebih vertikal. Keduanya memiliki konsep yang sama, namun menafsirkannya dengan cara yang berbeda.

    Hal ini membuat final semakin menarik: akan terjadi pertarungan antara tim dengan jumlah gol terbanyak di Piala Dunia ini—Argentina, dengan 19 gol—melawan tim dengan pertahanan terbaik sejauh ini, Spanyol, yang hanya kebobolan satu gol, yang dicetak oleh Cape Verde pada pertandingan pembuka.

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  • Janji yang belum terpenuhi... Ciri yang sama antara Scaloni dan De La Fuente

    Terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, Saloni dan De La Fuente memiliki kesamaan lain. Keduanya belum pernah dipanggil ke tim nasional sebelum membangun reputasi di level klub.

    Scaloni mengambil alih tugas tersebut secara sementara setelah Piala Dunia Rusia dan akhirnya berhasil menciptakan periode paling sukses dalam sejarah tim nasional.

    Pelatih asal Spanyol itu juga sempat disambut dengan keraguan setelah kepergian Luis Enrique, setelah 21 tahun berkarier di klub-klub liga regional, serta mengasuh tim cadangan dan tim muda "La Roja".

    Scaloni mengatakan: “Luis memberikan bantuan besar bagi semua yang ikut serta dalam pemusatan latihan ini. Dia orang yang luar biasa. Menarik melihat cara dia mengekspresikan diri, cara dia mengelola segala sesuatunya, dan bagaimana para pemain memberikan yang terbaik untuknya. Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa.”

    Scaloni sebelumnya telah memuji pelatih asal Spanyol itu secara terbuka menjelang pertandingan semifinal melawan Inggris. Ia bahkan berjanji akan menghubunginya jika Argentina tersingkir dari turnamen untuk membocorkan beberapa rahasia timnas Inggris dan membantunya di final. Namun, ia juga menjelaskan bahwa jika timnas Argentina lolos, percakapan tersebut harus ditunda.

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  • Peringkat Kehormatan... Tak ada yang menyangka Skaloni bisa mencapai prestasi sebesar ini

    Scaloni menyelesaikan program tersebut dengan meraih peringkat kehormatan. Menurut ceritanya di “Kota Sepak Bola” di Las Rozas, markas Federasi Sepak Bola Spanyol, nilainya termasuk lima besar dalam sejarah sekolah tersebut. Oleh karena itu, kesuksesannya tidak mengejutkan siapa pun. Genis Meléndez, direktur lembaga tersebut saat itu, mengingatnya dengan baik: “Ada 20 siswa, semuanya dari generasi yang luar biasa. Ketika tiba giliran mereka untuk membimbing, dia melakukannya dengan sempurna. Tak ada yang membayangkan dia akan segera memegang tanggung jawab di Argentina dan langsung meraih hasil, tapi saya sudah meramalkan masa depan yang cemerlang baginya. Dia adalah yang paling menonjol di antara mereka.”

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