Sebuah akhir yang pahit setelah perjalanan yang menggembirakan di Piala Dunia yang semula dimaksudkan terutama sebagai penghormatan kepada para juara tahun 2022, namun berubah menjadi petualangan seru lainnya hingga berakhir dengan kekalahan menyedihkan melawan Spanyol yang diperkuat Yamal, Rodri, dan Cubarsì. Argentina menyerahkan tongkat estafet kepada generasi baru yang sedang naik daun, yang diwakili oleh tim luar biasa asuhan Luis de la Fuente, sekaligus mengucapkan selamat tinggal kepada generasi pemain yang mungkin tak akan terulang lagi. Dipimpin di lapangan oleh pesepakbola terhebat di dunia, Leo Messi, dan oleh pelatih seperti Lionel Scaloni, yang berhasil mengubah sekelompok teman menjadi tim pemenang luar biasa yang, selain meraih kemenangan di Qatar empat tahun lalu, juga memiliki prestasi telah mencapai lima final berturut-turut serta dua gelar Copa America di lemari trofi mereka.
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Scaloni mengucapkan selamat tinggal kepada Argentina sambil meneteskan air mata: "Saya akan berbicara dengan Federasi, sulit untuk membentuk kembali tim seperti ini." Pengumuman resmi perpisahan mungkin akan dilakukan pada bulan Desember
MENANGIS HINGGA TERISAK-ISAK
Final di MetLife Stadium, dengan segala kegelisahan dan ketegangan sebelum, selama, dan setelah pertandingan, juga menjadi momen perpisahan yang telah diumumkan sendiri oleh pelatih Albiceleste dalam konferensi pers pasca-pertandingan. Terbawa oleh emosi dan tepuk tangan yang tulus dari semua jurnalis yang hadir, Scaloni tak bisa menahan air mata yang mengalir deras sehingga ia tak bisa menyelesaikan sesi wawancara dengan pers. “Saya menangis karena ini benar-benar sekelompok pejuang. Hal ini juga diakui oleh tim Spanyol saat kami saling berpamitan setelah pertandingan. Sepanjang hidup saya, inilah yang selalu saya impikan. Kini, untuk melanjutkan perjalanan ini, dibutuhkan banyak hal, terutama memulai dari awal dan membentuk kembali tim seperti ini. Hal itu hampir mustahil dilakukan dan itu sangat menyakitkan hati saya,” katanya sebelum meminta maaf, berdiri, dan meninggalkan ruang konferensi pers.
SEORANG PELATIH UTAMA
Terlihat sangat lelah setelah menjalani setiap pertandingan dengan intensitas tinggi dan merasakan setiap emosi yang dihadirkan para pemainnya di lapangan. Ia bahkan tak merayakan gol-gol dalam comeback spektakuler di semifinal melawan Inggris, atau lebih tepatnya, menyembunyikan badai emosi yang berkecamuk di dalam dirinya dengan ekspresidatar khasnya. Bahkan di Lusail pada tahun 2022, ia membutuhkan beberapa menit untuk menyadari betapa pentingnya tendangan penalti terakhir yang dieksekusi oleh Montiel, yang telah mempersembahkan gelar Piala Dunia ketiga dalam sejarah Argentina. Baru setelah itu ia membiarkan air mata mengalir lagi, namun dengan nuansa yang berbeda, begitu tatapannya bertemu dengan Paredes yang sama tak percayanya dengannya.
PERPISAHAN YANG TELAH DIKABARKAN
Lebih daripada menganalisis penampilan melawan Spanyol, dalam konferensi pers ini ada ruang untuk merenungkan apa yang menanti Argentina dalam waktu dekat, yaitu proses rekonstruksi. Kemungkinan besar tanpa Scaloni lagi di pucuk pimpinan: “Saya akan berbicara dengan presiden, saya sudah punya gambaran tentang apa yang ingin saya lakukan, saya akan menghormati kontrak, dan kemudian kita lihat saja nanti. Kenyataannya, saya merasa perlu berpikir, karena saya tidak tahu apakah saya akan mampu melakukan sesuatu yang sama hebatnya dengan perjalanan selama bertahun-tahun ini. Saya berterima kasih kepada presiden karena telah memberi saya kesempatan seperti ini, untuk menjabat posisi ini, yaitu posisi yang diimpikan semua orang. Kami telah berusaha sekuat tenaga hingga detik terakhir. Adalah wajar jika saya perlu mengambil sedikit waktu untuk merenung.” Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Scaloni akan tetap menjabat hingga kontraknya berakhir pada Desember 2026, sebelum kemudian menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada penggantinya.
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