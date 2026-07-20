Scaloni mengucapkan selamat tinggal kepada Argentina sambil meneteskan air mata: "Saya akan berbicara dengan Federasi, sulit untuk membentuk kembali tim seperti ini." Pengumuman resmi perpisahan mungkin akan dilakukan pada bulan Desember

Lebih daripada menganalisis penampilan melawan Spanyol, dalam konferensi pers ini ada ruang untuk merenungkan apa yang menanti Argentina dalam waktu dekat, yaitu proses rekonstruksi. Kemungkinan besar tanpa Scaloni lagi di pucuk pimpinan: “Saya akan berbicara dengan presiden, saya sudah punya gambaran tentang apa yang ingin saya lakukan, saya akan menghormati kontrak, dan kemudian kita lihat saja nanti. Kenyataannya, saya merasa perlu berpikir, karena saya tidak tahu apakah saya akan mampu melakukan sesuatu yang sama hebatnya dengan perjalanan selama bertahun-tahun ini. Saya berterima kasih kepada presiden karena telah memberi saya kesempatan seperti ini, untuk menjabat posisi ini, yaitu posisi yang diimpikan semua orang. Kami telah berusaha sekuat tenaga hingga detik terakhir. Adalah wajar jika saya perlu mengambil sedikit waktu untuk merenung.” Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Scaloni akan tetap menjabat hingga kontraknya berakhir pada Desember 2026, sebelum kemudian menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada penggantinya.