Scaloni: Kami tidak seburuk itu... dan saya pasti gila kalau menghadapi Inggris dengan pemikiran seperti itu

Lionel Scaloni, pelatih tim nasional Argentina, membela performa timnya di Piala Dunia 2026, menepis kritik yang ditujukan kepada sang juara bertahan, dan menegaskan bahwa keberhasilan mencapai semifinal bukanlah kebetulan belaka, menjelang pertandingan yang dinantikan melawan Inggris pada Rabu nanti.

Timnas Argentina berhasil melaju ke babak semifinal setelah memuncaki grupnya dengan mengalahkan Aljazair, Austria, dan Yordania, sebelum mengalahkan Cape Verde, Mesir, dan Swiss di babak gugur.

Namun, perjalanan “Para Penari Tango” ini tidaklah mudah, karena tim tersebut membutuhkan dua babak tambahan untuk mengalahkan Cape Verde dan Swiss, serta berhasil membalikkan ketertinggalan dua gol dari Mesir menjadi kemenangan dramatis di babak 16 besar di bawah kepemimpinan kaptennya, Lionel Messi, yang bersiap untuk menjalani pertandingan pertamanya melawan timnas Inggris sepanjang kariernya.

Timnas Argentina akan bertanding di semifinal untuk ketiga kalinya dalam empat edisi terakhir, dan yang kedua secara berturut-turut, setelah mencapai babak ini pada 2022, ketika mereka menjuarai turnamen di Qatar. Mereka juga memasuki pertandingan ini dengan modal kemenangan di dua gelar Copa América pada tahun 2021 dan 2024.