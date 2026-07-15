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England Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Scaloni: Kami tidak seburuk itu... dan saya pasti gila kalau menghadapi Inggris dengan pemikiran seperti itu

England vs Argentina
England
Argentina
World Cup
L. Scaloni
Inggris
Argentina
AS

Pelatih tango mengabaikan kelelahan

Lionel Scaloni, pelatih tim nasional Argentina, membela performa timnya di Piala Dunia 2026, menepis kritik yang ditujukan kepada sang juara bertahan, dan menegaskan bahwa keberhasilan mencapai semifinal bukanlah kebetulan belaka, menjelang pertandingan yang dinantikan melawan Inggris pada Rabu nanti.

Timnas Argentina berhasil melaju ke babak semifinal setelah memuncaki grupnya dengan mengalahkan Aljazair, Austria, dan Yordania, sebelum mengalahkan Cape Verde, Mesir, dan Swiss di babak gugur.

Namun, perjalanan “Para Penari Tango” ini tidaklah mudah, karena tim tersebut membutuhkan dua babak tambahan untuk mengalahkan Cape Verde dan Swiss, serta berhasil membalikkan ketertinggalan dua gol dari Mesir menjadi kemenangan dramatis di babak 16 besar di bawah kepemimpinan kaptennya, Lionel Messi, yang bersiap untuk menjalani pertandingan pertamanya melawan timnas Inggris sepanjang kariernya.

Timnas Argentina akan bertanding di semifinal untuk ketiga kalinya dalam empat edisi terakhir, dan yang kedua secara berturut-turut, setelah mencapai babak ini pada 2022, ketika mereka menjuarai turnamen di Qatar. Mereka juga memasuki pertandingan ini dengan modal kemenangan di dua gelar Copa América pada tahun 2021 dan 2024.

  • Bermain dengan sempurna bukanlah hal yang mengkhawatirkan saya

    Scaloni mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan: "Tim nasional tidak bermain seburuk yang dibicarakan oleh sebagian orang. Pasti kami telah menunjukkan performa yang bagus hingga bisa mencapai tahap ini."

    Dia menambahkan: “Saya berterima kasih kepada para pemain. Mereka yang telah membawa kami meraih tiga gelar, dan kini kami kembali berada di semifinal. Hanya selangkah lagi menuju final, dan kami akan mengerahkan segala upaya untuk mencapainya.”

    Scaloni menegaskan bahwa gaya permainan tidak lagi menjadi fokus utamanya dibandingkan dengan pentingnya tetap bertahan di turnamen ini, sambil berkata: “Sejujurnya, saya tidak memikirkan apakah kami bermain dengan cara ideal yang saya inginkan. Sebulan setengah yang lalu, saya akan menerima lolos ke semifinal dengan cara apa pun.”

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  • Kelelahan tidak masalah: Dalam situasi seperti ini, aku pasti akan gila

    Dia melanjutkan: "Saya tidak peduli dengan situasi yang kita hadapi saat ini, atau apakah kita lelah atau tidak. Kita berada di semifinal Piala Dunia, dan hal itu saja sudah cukup untuk membangkitkan semangat kita. Semua orang senang, dan kita siap untuk bertanding."

    Pelatih asal Argentina itu menolak mengaitkan pertandingan ini dengan perselisihan historis dan politik antara negaranya dan Inggris, terutama yang berkaitan dengan Perang Kepulauan Malvinas (Falkland) pada tahun 1982.

    Ia mengatakan: “Faktanya, ini hanyalah pertandingan sepak bola. Saya tidak bisa mencampuradukkan hal-hal tersebut, sebagai bentuk penghormatan terhadap apa yang terjadi bertahun-tahun lalu. Itu adalah masa yang menyedihkan dalam sejarah kami, dan kami tidak bisa mengubahnya.”

    Dia menambahkan: “Apa yang terjadi di belahan dunia lain membuat kami menolak perang, dan oleh karena itu akan menjadi hal yang gila jika saya menganggap pertandingan ini lebih dari sekadar pertandingan sepak bola. Tentu saja kami mengingat mereka yang mengalami peristiwa tersebut, tetapi kami tidak boleh mencampuradukkan sepak bola dengan sejarah.”

    Pemenang dari pertandingan antara Argentina dan Inggris akan bertemu dengan tim nasional Spanyol di final Piala Dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli.

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