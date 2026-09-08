Al Hilal merekrut sembilan pemain selama bursa transfer musim panas lalu, di antaranya tiga pemain asing dari Premier League, yaitu pemain Brasil Gabriel Martinelli dari Arsenal, pemain Inggris Ollie Watkins dari Aston Villa, dan pemain Belanda Crysencio Summerville dari West Ham.

Trio yang baru bergabung ini masuk dalam daftar lima pemain termahal dalam sejarah Al Hilal, bersama pemain Brasil Neymar da Silva yang menempati posisi puncak dengan nilai 90 juta euro, serta rekan senegaranya Malcom yang berada di peringkat keempat dengan 60 juta.

Sementara itu, Martinelli menempati posisi kedua dengan 70 juta euro, menurut situs Transfermarkt, disusul Summerville di posisi ketiga dengan 64,5 juta euro, dan Watkins di peringkat kelima dengan nilai 58,4 juta euro.

Trio ini juga menjadi bagian dari 10 transfer termahal dalam sejarah Liga Arab Saudi, di mana Martinelli dan Summerville menempati posisi ketiga dan keempat, di belakang Neymar dan pemain Kolombia Jhon Duran, sedangkan Watkins berada di peringkat kesepuluh.

Selain trio asing, Al Hilal juga merekrut enam pemain lokal, sehingga total mereka mendatangkan sembilan pemain pada bursa transfer musim panas lalu, dengan nilai sekitar 206 juta euro, yang setara dengan kurang lebih 900 juta riyal Arab Saudi.

Dengan demikian, Al Hilal menjadi tim yang paling banyak mengeluarkan dana untuk transfer selama bursa transfer musim panas lalu, dengan selisih yang sangat besar dari Al Ahli yang berada di posisi kedua, yang mengeluarkan dana sekitar 84,2 juta euro menurut situs Transfermarkt.