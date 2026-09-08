Saat ini, Al Hilal memiliki 11 pemain asing dalam skuadnya, tetapi mereka tidak akan mampu memainkan 8 di antaranya sebagai starter dalam pertandingan apa pun, meski regulasi mengizinkannya. Hal ini disebabkan oleh perencanaan yang buruk, khususnya di posisi ujung tombak.
Al Hilal melepas 4 penyerang pada bursa transfer musim panas lalu. Sebagian orang mungkin mengira yang terpenting adalah pemain Prancis Karim Benzema, atau pemain Brasil Marcos Leonardo, atau bahkan pemain Uruguay Darwin Nunez, padahal yang paling penting adalah pemain keempat.
Ini berkaitan dengan penyerang Arab Saudi Abdullah Radif, yang dilepas Al Hilal secara gratis, hingga ia pindah ke Al Ahli dalam transfer bebas, setelah bersaing dengan tetangga sekaligus rival tradisional lainnya, Al Ittihad.
Kesalahan yang dilakukan Al Hilal dengan kepergian Radif tidak terletak pada apakah ia lebih baik dari salah satu penyerang yang tersisa atau yang pergi, tetapi berkaitan dengan kewarganegaraannya.
Radif adalah solusi ideal bagi Al Hilal sebagai penyerang pengganti pemain Inggris Ollie Watkins dalam pertandingan Liga Roshn, agar mereka memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh delapan pemain asing dalam susunan pemain inti, alih-alih menyisakan salah satunya sebagai pemain cadangan, seperti yang terjadi belakangan ini.
Inzaghi menjadi terpaksa menyimpan pemain Pantai Gading Mohamed Kader Meite di bangku cadangan, dengan hanya mengandalkan 7 pemain asing dalam susunan pemain inti, agar ia dapat menggunakannya jika memutuskan untuk mengganti Watkins karena alasan apa pun.
Dilema ini bermula sejak bursa transfer musim dingin lalu, ketika Abdullah Al Hamdan pergi ke Al Nassr, dan Radif keluar dengan status pinjaman. Meskipun tim menderita akibat hal itu pada paruh kedua musim lalu, mereka tidak menyelesaikan krisis tersebut pada bursa transfer musim panas.
Karena itu, Inzaghi akan terpaksa hanya mengandalkan 7 pemain asing dalam susunan pemain inti, atau tidak menempatkan penyerang pengganti di bangku cadangan, dengan mengandalkan kemampuan para pemain sayap untuk mengisi posisi tersebut jika dibutuhkan.