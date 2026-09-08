Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
simone Inzaghi - Martinelli - سيموني إنزاجي - جابرييل مارتينيليAI - Gemini

Diterjemahkan oleh

Sayapnya patah dan kehilangan satu jatah pemain asing: Bagaimana Al Hilal membongkar kelemahannya sendiri meski menghabiskan jutaan di bursa transfer?

FEATURES
Al Hilal
Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Saudi Pro League
Malcom
G. Martinelli
C. Summerville
O. Watkins
M. Meite
A. Radif
Arab Saudi
Brasil
Belanda
Inggris
Prancis

Nama-nama besar dan dana raksasa, sebuah formula yang belakangan ini menjadikan Al Hilal sebagai juara utamanya di Liga Roshn Saudi dalam beberapa tahun terakhir, namun formula itu tidak selalu berarti keberhasilan dalam membangun tim kuat yang mampu meraih gelar.

Formula ini kembali diulangi "Sang Pemimpin" pada bursa transfer musim panas terakhir. Mereka mengeluarkan dana yang sangat besar, mendekati angka satu miliar riyal, dan mendatangkan nama-nama gemilang di Liga Primer Inggris, tetapi tidak membangun timnya dengan cara yang optimal.

Anda dapat membahas topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora

Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiket Anda sekarang!

  • Jutaan Al Hilal

    Al Hilal merekrut sembilan pemain selama bursa transfer musim panas lalu, di antaranya tiga pemain asing dari Premier League, yaitu pemain Brasil Gabriel Martinelli dari Arsenal, pemain Inggris Ollie Watkins dari Aston Villa, dan pemain Belanda Crysencio Summerville dari West Ham.

    Trio yang baru bergabung ini masuk dalam daftar lima pemain termahal dalam sejarah Al Hilal, bersama pemain Brasil Neymar da Silva yang menempati posisi puncak dengan nilai 90 juta euro, serta rekan senegaranya Malcom yang berada di peringkat keempat dengan 60 juta.

    Sementara itu, Martinelli menempati posisi kedua dengan 70 juta euro, menurut situs Transfermarkt, disusul Summerville di posisi ketiga dengan 64,5 juta euro, dan Watkins di peringkat kelima dengan nilai 58,4 juta euro.

    Trio ini juga menjadi bagian dari 10 transfer termahal dalam sejarah Liga Arab Saudi, di mana Martinelli dan Summerville menempati posisi ketiga dan keempat, di belakang Neymar dan pemain Kolombia Jhon Duran, sedangkan Watkins berada di peringkat kesepuluh.

    Selain trio asing, Al Hilal juga merekrut enam pemain lokal, sehingga total mereka mendatangkan sembilan pemain pada bursa transfer musim panas lalu, dengan nilai sekitar 206 juta euro, yang setara dengan kurang lebih 900 juta riyal Arab Saudi.

    Dengan demikian, Al Hilal menjadi tim yang paling banyak mengeluarkan dana untuk transfer selama bursa transfer musim panas lalu, dengan selisih yang sangat besar dari Al Ahli yang berada di posisi kedua, yang mengeluarkan dana sekitar 84,2 juta euro menurut situs Transfermarkt.

    • Iklan
  • Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Hilal patah sayap

    Terlepas dari pengeluaran besar untuk transfer ini, Al Hilal justru menelanjangi dirinya sendiri di dua posisi penting, yang pertama adalah posisi sayap kanan, di mana mereka kini tidak memiliki pemain asing yang mahir bermain di posisi tersebut sebagai pilihan utama.

    Al Hilal memutuskan untuk mengorbankan bintang asal Brasilnya, Malcom, yang telah mengisi posisi ini sepanjang tiga tahun terakhir, setelah menyetujui kepindahannya ke klub Al Jazira asal Uni Emirat Arab, tanpa mendapatkan imbalan finansial apa pun.

    Kepergian Malcom meninggalkan Sultan Al-Mandash sendirian di posisi ini, dengan kemungkinan memanfaatkan pendatang baru dari Al Feiha, pemain muda Sabri Dahl, meskipun Simone Inzaghi asal Italia, direktur teknik Al Hilal, mengungkapkan keinginannya untuk memanfaatkannya sebagai bek.

    Tampak jelas bahwa keputusan melepas sayap asal Brasil itu tidaklah tepat, terlebih lagi karena usianya baru 29 tahun, yang berarti ia belum menua, di samping itu ia turut berkontribusi dalam 88 gol dalam 139 pertandingan bersama Al Hilal, di mana ia mencetak 47 gol dan menciptakan 41 assist.

  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Neraca Al-Hilal timpang

    Yang membuat keputusan melepas Malcom semakin buruk adalah bahwa hal itu terjadi demi mendatangkan sesama pemain Brasil, Gabriel Martinelli, dari Arsenal, meski pemain terakhir ini bermain utama di posisi sayap kiri, posisi yang sama yang ditempati oleh pendatang baru lainnya, Crysencio Summerville.

    Inzaghi ditanya soal ini dalam konferensi pers usai kemenangannya atas Al-Shabab dalam derbi Riyadh, dan ia menegaskan bahwa Martinelli dan Summerville akan bergantian bermain di sayap kanan dan kiri, mengingat keduanya secara utama bermain di sisi kiri.

    Dan di sinilah pertanyaan terpenting muncul: apa yang mendorong Al-Hilal, sembari mengeluarkan dana sebesar itu, untuk mendatangkan pemain-pemain asing di lini yang sama, sekaligus menyingkirkan pemain asing yang mahir di sisi lapangan lainnya?

    Pada saat Sultan Al-Mandash akan menjadi satu-satunya sayap kanan dalam skuad Al-Hilal, kemungkinan besar ia tidak akan bermain, demi seorang sayap kiri yang tidak mungkin duduk sebagai cadangan meski ia bermain di luar posisinya, di antara Summerville dan Martinelli.

    Masalah yang lebih besar akan muncul setelah kembalinya sang kapten Salem Al-Dawsari dari cedera, di mana ia akan mendapati dirinya menjadi cadangan bagi dua sayap asing yang didatangkan Al-Hilal di posisinya, tanpa ia menyetujui kepergiannya ke salah satu klub Liga Arab Saudi atau Qatar.

    Bahkan buruknya perencanaan semakin tampak setelah Al-Hilal mendatangkan dua sayap lokal di lini kiri juga, yang mungkin tidak akan pernah melihat lapangan, yaitu Nawaf Al-Habashi dari Al-Hazm dan Abdullah Al-Anzi dari Al-Fateh.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Saudi Arabia v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group CGetty Images Sport

    Al Hilal tanpa 8 pemain asing

    Saat ini, Al Hilal memiliki 11 pemain asing dalam skuadnya, tetapi mereka tidak akan mampu memainkan 8 di antaranya sebagai starter dalam pertandingan apa pun, meski regulasi mengizinkannya. Hal ini disebabkan oleh perencanaan yang buruk, khususnya di posisi ujung tombak.

    Al Hilal melepas 4 penyerang pada bursa transfer musim panas lalu. Sebagian orang mungkin mengira yang terpenting adalah pemain Prancis Karim Benzema, atau pemain Brasil Marcos Leonardo, atau bahkan pemain Uruguay Darwin Nunez, padahal yang paling penting adalah pemain keempat.

    Ini berkaitan dengan penyerang Arab Saudi Abdullah Radif, yang dilepas Al Hilal secara gratis, hingga ia pindah ke Al Ahli dalam transfer bebas, setelah bersaing dengan tetangga sekaligus rival tradisional lainnya, Al Ittihad.

    Kesalahan yang dilakukan Al Hilal dengan kepergian Radif tidak terletak pada apakah ia lebih baik dari salah satu penyerang yang tersisa atau yang pergi, tetapi berkaitan dengan kewarganegaraannya.

    Radif adalah solusi ideal bagi Al Hilal sebagai penyerang pengganti pemain Inggris Ollie Watkins dalam pertandingan Liga Roshn, agar mereka memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh delapan pemain asing dalam susunan pemain inti, alih-alih menyisakan salah satunya sebagai pemain cadangan, seperti yang terjadi belakangan ini.

    Inzaghi menjadi terpaksa menyimpan pemain Pantai Gading Mohamed Kader Meite di bangku cadangan, dengan hanya mengandalkan 7 pemain asing dalam susunan pemain inti, agar ia dapat menggunakannya jika memutuskan untuk mengganti Watkins karena alasan apa pun.

    Dilema ini bermula sejak bursa transfer musim dingin lalu, ketika Abdullah Al Hamdan pergi ke Al Nassr, dan Radif keluar dengan status pinjaman. Meskipun tim menderita akibat hal itu pada paruh kedua musim lalu, mereka tidak menyelesaikan krisis tersebut pada bursa transfer musim panas.

    Karena itu, Inzaghi akan terpaksa hanya mengandalkan 7 pemain asing dalam susunan pemain inti, atau tidak menempatkan penyerang pengganti di bangku cadangan, dengan mengandalkan kemampuan para pemain sayap untuk mengisi posisi tersebut jika dibutuhkan.

  • Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Lubang di Jantung

    Masalah lain yang tidak terselesaikan oleh bursa transfer musim panas di Al Hilal, bahkan justru bertambah, yaitu krisis di lini pertahanan tengah, di mana "Sang Pemimpin" tidak mendatangkan satu pun pemain di posisi ini, meski Inzaghi telah mengumumkan keinginannya untuk itu.

    Al Hilal mengakhiri musim lalu dengan memiliki 5 bek, salah satunya adalah pemain Spanyol Pablo Mari yang pergi setelah masa peminjamannya berakhir, dan pemain Turki Yusuf Akcicek juga nyaris pergi, sebelum keputusan itu dibatalkan pada detik-detik terakhir.

    Memang benar Al Hilal saat ini memiliki 4 bek, jumlah yang tampak cukup memadai sampai batas tertentu, tetapi keadaannya berbeda ketika persaingan memanas dan tekanan pertandingan meningkat, yang menjadi penyebab munculnya cedera.

    Anehnya, Al Hilal mengalami hal itu lebih awal, setelah cedera yang dialami Ali Lajami dan Yusuf Akcicek, sebelum diikuti oleh pemain Senegal Kalidou Koulibaly saat menghadapi Al Ahli, dan sebelum keduanya Hassan Tambakti baru saja kembali dari cederanya.

    Hal ini jika terulang bisa mendorong Inzaghi untuk memanfaatkan gelandang Portugal Ruben Neves di posisi tersebut secara sementara, seperti yang ia lakukan saat menghadapi Neom, namun hal itu membuat Al Hilal kehilangan salah satu pemain terbaiknya di lini tengah.

  • Richard HughesGoal Ar Only GFX

    Solusinya ada di benak Liverpool

    Kini, setelah Richard Hughes asal Skotlandia resmi menjadi direktur olahraga baru klub Al Hilal, ia berkewajiban untuk menghapus pola pikir yang selama ini dianut klub Arab Saudi tersebut di bursa transfer pada dua periode transfer terakhir.

    Hughes menjabat sebagai direktur olahraga di Al Hilal setelah menghabiskan dua tahun di Liverpool sejak 2024, di mana ia berhasil menuntaskan banyak transaksi kuat, baik dari segi nama maupun kualitas.

    Nama-nama besar tidak selalu menjadi solusi, begitu pula dengan uang yang berlimpah, melainkan harus ada perencanaan untuk membangun tim yang solid, yang memiliki elemen istimewa di setiap posisi, serta memanfaatkan setiap slot yang tersedia untuk memperkuatnya, bukan untuk memperlemah para pesaing.

Saudi Pro League
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL