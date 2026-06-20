"Ada sesuatu yang terjadi pada ligamen medialnya, saya belum tahu persis apa. Dia harus menjalani MRI besok. Sayangnya, situasinya tampaknya tidak terlalu baik,” kata Pelatih Tim Nasional Jerman Julian Nagelsmann kepada ZDF setelah kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah. Apakah bek Borussia Dortmund tersebut masih bisa bermain untuk timnas Jerman di turnamen di AS, Meksiko, dan Kanada, kini bergantung pada hasil diagnosis cedera yang dialaminya.
Diterjemahkan oleh
"Sayangnya, situasinya tidak terlalu bagus": Apakah seorang bintang DFB terancam tersingkir lebih awal dari Piala Dunia?
Schlotterbeck harus mendapat perawatan di lapangan setelah insiden yang tidak menguntungkan pada fase awal pertandingan, sekitar seperempat jam setelah kick-off, dan untuk sesaat tampak seolah-olah Nagelsmann terpaksa melakukan pergantian pemain lebih awal.
Namun, Schlotterbeck akhirnya bisa melanjutkan permainan hingga jeda babak pertama, meskipun ia tidak lagi tampil di lapangan setelah babak kedua dimulai. Antonio Rüdiger masuk menggantikan pemain Dortmund tersebut di awal babak kedua. “Pada akhirnya, keputusan ada di tangan pemain itu sendiri apakah ia masih bisa tampil. Dan ia memang bermain sangat baik hingga jeda babak pertama,” jelas Nagelsmann.
Apa yang terjadi? Saat Schlotterbeck menghalau bola tepat di depan penyerang Pantai Gading Amad Diallo yang sedang berlari mendekat, kakinya sedikit tertekuk ke dalam tanpa adanya kontak lawan, dan ia juga secara tidak sengaja menendang tendon Achilles-nya sendiri dengan kaki kanan.
Schlotterbeck kemudian berjalan pincang sebentar di lapangan, sebelum tim medis timnas Jerman turun ke lapangan untuk memberikan perawatan. Perawatan tersebut awalnya dilanjutkan di luar lapangan, sementara itu Schlotterbeck disemangati oleh para penggemar Jerman di stadion di Toronto (Kanada) melalui nyanyian-nyanyian penyemangat.
- Getty Images Sport
Tim DFB: Nico Schlotterbeck hanya bisa bermain hingga babak pertama dalam laga melawan Pantai Gading
Sesuai peraturan baru FIFA, Schlotterbeck harus menunggu selama satu menit sebelum diizinkan kembali ke lapangan setelah mendapat perawatan. Saat akhirnya diizinkan, bintang BVB itu masih sedikit pincang dan meringis sedikit.
Antonio Rüdiger dan Waldemar Anton, dua pemain cadangan pertama untuk posisi bek tengah, mulai melakukan pemanasan ringan. Namun, Schlotterbeck dapat melanjutkan permainan dan seiring berjalannya waktu, gerakannya tampak semakin lancar.
Namun, saat kedua tim kembali ke lapangan untuk babak kedua, sudah jelas: cedera Schlotterbeck ternyata lebih serius, sehingga Rüdiger mengambil posisinya di lini belakang bersama Jonathan Tah.
Sementara itu, tim DFB berhasil membalikkan ketertinggalan 0-1 di babak pertama menjadi kemenangan penting berkat pemain pengganti Deniz Undav. Dengan demikian, tiket ke babak gugur sudah dipastikan bahkan sebelum pertandingan grup terakhir melawan Ekuador pada hari Kamis.
Jerman di Piala Dunia 2026: Skuad Tim Nasional Jerman
Posisi
Pemain
Klub
Nomor punggung
Penjaga gawang
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Gawang
Manuel Neuer
FC Bayern München
1
Gol
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Bek
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Bek
Nathaniel Brown
Eintracht Frankfurt
18
Pertahanan
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Pertahanan
Joshua Kimmich
FC Bayern München
6
Bek
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Pertahanan
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern München
5
Bek
David Raum
RB Leipzig
22
Pertahanan
Antonio Rüdiger
Real Madrid
2
Pertahanan
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Pertahanan
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Pertahanan
Jonathan Tah
FC Bayern München
4
Bek
Malick Thiaw
Newcastle United
24
Serang
Nadiem Amiri
Mainz 05
20
Penyerang
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
14
Serangan
Leon Goretzka
FC Bayern München
8
Penyerang
Kai Havertz
FC Arsenal
7
Serangan
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25
Serangan
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Serangan
Jamal Musiala
FC Bayern München
10
Penyerang
Leroy Sané
Galatasaray Istanbul
19
Penyerang
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26
Penyerang
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Penyerang
Nick Woltemade
Newcastle United
11