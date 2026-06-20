"Sayangnya, situasinya tidak terlalu bagus": Apakah seorang bintang DFB terancam tersingkir lebih awal dari Piala Dunia?

Schlotterbeck harus mendapat perawatan di lapangan setelah insiden yang tidak menguntungkan pada fase awal pertandingan, sekitar seperempat jam setelah kick-off, dan untuk sesaat tampak seolah-olah Nagelsmann terpaksa melakukan pergantian pemain lebih awal.

Namun, Schlotterbeck akhirnya bisa melanjutkan permainan hingga jeda babak pertama, meskipun ia tidak lagi tampil di lapangan setelah babak kedua dimulai. Antonio Rüdiger masuk menggantikan pemain Dortmund tersebut di awal babak kedua. “Pada akhirnya, keputusan ada di tangan pemain itu sendiri apakah ia masih bisa tampil. Dan ia memang bermain sangat baik hingga jeda babak pertama,” jelas Nagelsmann.

Apa yang terjadi? Saat Schlotterbeck menghalau bola tepat di depan penyerang Pantai Gading Amad Diallo yang sedang berlari mendekat, kakinya sedikit tertekuk ke dalam tanpa adanya kontak lawan, dan ia juga secara tidak sengaja menendang tendon Achilles-nya sendiri dengan kaki kanan.

Schlotterbeck kemudian berjalan pincang sebentar di lapangan, sebelum tim medis timnas Jerman turun ke lapangan untuk memberikan perawatan. Perawatan tersebut awalnya dilanjutkan di luar lapangan, sementara itu Schlotterbeck disemangati oleh para penggemar Jerman di stadion di Toronto (Kanada) melalui nyanyian-nyanyian penyemangat.