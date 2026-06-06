"Sayangnya, air mata pun mengalir": Julian Nagelsmann menjelaskan bagaimana cedera Karl bisa terjadi

Menurut Nagelsmann, Karl akan absen "antara empat hingga enam minggu, mungkin juga sedikit lebih lama". Dengan demikian, ia kemungkinan juga akan absen saat FC Bayern memulai latihan pada 20 Juli, sehari setelah final Piala Dunia.

Hal yang menyedihkan dalam konteks ini: gelandang Bayern, Serge Gnabry, mengalami cedera parah pada pertengahan April dengan cara yang serupa. Dalam sesi latihan Bayern, pemain berusia 30 tahun itu mengalami robekan otot adduktor, yang mengakhiri musimnya lebih awal dan menghancurkan mimpinya untuk berpartisipasi di putaran final Piala Dunia.

Gnabry pun tidak cedera saat bertarung satu lawan satu, melainkan saat melakukan tendangan ke gawang, seperti yang diungkapkan pelatih Bayern, Vincent Kompany, saat itu: "Itu benar-benar sial. Itu terjadi saat adu penalti. Itu benar-benar sangat, sangat sial dan sangat mengejutkan kami semua."