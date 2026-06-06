Cedera tersebut tidak terjadi, seperti yang dilaporkan oleh Bild, pada tendangan terakhir dalam sesi latihan tambahan setelah latihan reguler, melainkan "di tengah-tengah pertandingan latihan," kata Nagelsmann. Tepatnya, "saat melakukan tendangan yang relatif sederhana." Pemain sayap kanan berusia 18 tahun dari FC Bayern itu "segera menyadari bahwa ini adalah cedera yang serius. Dia butuh waktu sejenak, lalu sayangnya air mata pun mengalir."
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"Sayangnya, air mata pun mengalir": Julian Nagelsmann menjelaskan bagaimana cedera Karl bisa terjadi
Menurut Nagelsmann, Karl akan absen "antara empat hingga enam minggu, mungkin juga sedikit lebih lama". Dengan demikian, ia kemungkinan juga akan absen saat FC Bayern memulai latihan pada 20 Juli, sehari setelah final Piala Dunia.
Hal yang menyedihkan dalam konteks ini: gelandang Bayern, Serge Gnabry, mengalami cedera parah pada pertengahan April dengan cara yang serupa. Dalam sesi latihan Bayern, pemain berusia 30 tahun itu mengalami robekan otot adduktor, yang mengakhiri musimnya lebih awal dan menghancurkan mimpinya untuk berpartisipasi di putaran final Piala Dunia.
Gnabry pun tidak cedera saat bertarung satu lawan satu, melainkan saat melakukan tendangan ke gawang, seperti yang diungkapkan pelatih Bayern, Vincent Kompany, saat itu: "Itu benar-benar sial. Itu terjadi saat adu penalti. Itu benar-benar sangat, sangat sial dan sangat mengejutkan kami semua."
Skuad Jerman untuk Piala Dunia 2026
Posisi Pemain Klub Nomor punggung Penjaga gawang Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Gawang Manuel Neuer FC Bayern München 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Bek Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Bek Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Pertahanan Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Pertahanan Joshua Kimmich FC Bayern München 6 Pertahanan Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Pertahanan Aleksandar Pavlovic FC Bayern München 5 Bek David Raum RB Leipzig 22 Pertahanan Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Pertahanan Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Pertahanan Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Pertahanan Jonathan Tah FC Bayern München 4 Bek Malick Thiaw Newcastle United 24 Serang Nadiem Amiri Mainz 05 20 Serangan Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Serangan Leon Goretzka FC Bayern München 8 Serangan Kai Havertz FC Arsenal 7 Serangan Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Serangan Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Serangan Jamal Musiala FC Bayern München 10 Serangan Leroy Sane Galatasaray Istanbul 19 Serangan Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Serangan Florian Wirtz FC Liverpool 17 Serangan Nick Woltemade Newcastle United 11