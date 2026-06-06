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Lennart Karl Germany 2026Getty Images
Falko Blöding

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"Sayangnya, air mata pun mengalir": Julian Nagelsmann menjelaskan bagaimana cedera Karl bisa terjadi

World Cup
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L. Karl

Pemain tim nasional Lennart Karl (18) mengalami cedera otot serius saat melakukan tendangan ke gawang, yang membuatnya harus absen dari Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Cedera tersebut tidak terjadi, seperti yang dilaporkan oleh Bild, pada tendangan terakhir dalam sesi latihan tambahan setelah latihan reguler, melainkan "di tengah-tengah pertandingan latihan," kata Nagelsmann. Tepatnya, "saat melakukan tendangan yang relatif sederhana." Pemain sayap kanan berusia 18 tahun dari FC Bayern itu "segera menyadari bahwa ini adalah cedera yang serius. Dia butuh waktu sejenak, lalu sayangnya air mata pun mengalir."

  • Menurut Nagelsmann, Karl akan absen "antara empat hingga enam minggu, mungkin juga sedikit lebih lama". Dengan demikian, ia kemungkinan juga akan absen saat FC Bayern memulai latihan pada 20 Juli, sehari setelah final Piala Dunia.

    Hal yang menyedihkan dalam konteks ini: gelandang Bayern, Serge Gnabry, mengalami cedera parah pada pertengahan April dengan cara yang serupa. Dalam sesi latihan Bayern, pemain berusia 30 tahun itu mengalami robekan otot adduktor, yang mengakhiri musimnya lebih awal dan menghancurkan mimpinya untuk berpartisipasi di putaran final Piala Dunia.

    Gnabry pun tidak cedera saat bertarung satu lawan satu, melainkan saat melakukan tendangan ke gawang, seperti yang diungkapkan pelatih Bayern, Vincent Kompany, saat itu: "Itu benar-benar sial. Itu terjadi saat adu penalti. Itu benar-benar sangat, sangat sial dan sangat mengejutkan kami semua."

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  • Skuad Jerman untuk Piala Dunia 2026

    PosisiPemainKlubNomor punggung
    Penjaga gawangOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    GawangManuel NeuerFC Bayern München1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    BekWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    BekNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    PertahananPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    PertahananJoshua KimmichFC Bayern München6
    PertahananFelix NmechaBorussia Dortmund23
    PertahananAleksandar PavlovicFC Bayern München5
    BekDavid RaumRB Leipzig22
    PertahananAntonio RüdigerReal Madrid2
    PertahananNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    PertahananAngelo StillerVfB Stuttgart16
    PertahananJonathan TahFC Bayern München4
    BekMalick ThiawNewcastle United24
    SerangNadiem AmiriMainz 0520
    SeranganMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    SeranganLeon GoretzkaFC Bayern München8
    SeranganKai HavertzFC Arsenal7
    SeranganAssan OuedraogoRB Leipzig25
    SeranganJamie LewelingVfB Stuttgart9
    SeranganJamal MusialaFC Bayern München10
    SeranganLeroy SaneGalatasaray Istanbul19
    SeranganDeniz UndavVfB Stuttgart26
    SeranganFlorian WirtzFC Liverpool17
    SeranganNick WoltemadeNewcastle United11
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