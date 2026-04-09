"Sayang sekali" - Luis Enrique merasa kecewa meski PSG menang telak atas Liverpool di Liga Champions, sambil mengungkapkan rasa "terkejut" atas keputusan Arne Slot
Pemborosan mengganggu PSG meski meraih kemenangan
Gol-gol dari Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia memastikan keunggulan tuan rumah, namun skor akhir tersebut menyembunyikan fakta bahwa Liverpool sama sekali tidak mampu melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran. Luis Enrique secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya karena laga ini tidak bisa diselesaikan di Paris, dan menyiratkan bahwa para pemainnya telah membiarkan tim asal Liga Premier itu lolos begitu saja.
“Jelas ini sangat disayangkan. Kami bermain sangat baik, kami pantas mencetak lebih banyak gol, dan saya pikir ini sangat disayangkan karena kami melakukan beberapa hal yang sangat jelas di babak kedua. Tapi ini Liga Champions, dan Anda harus ingat masih ada leg kedua, tapi kami senang,” katanya kepada Canal+. Perasaannya disuarakan oleh bintang tim Kvaratskhelia, yang mencatat bahwa tim “seharusnya mencetak lebih banyak gol” sebelum bertandang ke “suasana luar biasa” di Anfield.
Keterkejutan Luis Enrique atas taktik Slot
Pelatih PSG itu mengaku terkejut dengan keputusan Slot untuk meninggalkan skema taktis biasanya dan memilih formasi pertahanan yang lebih konservatif. Liverpool secara tak terduga menurunkan lima bek, sebuah langkah yang menurut pelatih asal Belanda itu dirancang untuk menetralisir "kecepatan luar biasa" para bek sayap PSG yang lincah. Luis Enrique mencatat bahwa meskipun lawan sering menyesuaikan diri dengan juara Prancis tersebut, skala perubahan tersebut tidak terduga.
“Ini mengejutkan; ini pertama kalinya mereka bermain dengan lima bek tahun ini,” katanya. “Mereka mengubah beberapa hal, yang memang wajar - lawan menyesuaikan diri dengan kami. Kami sudah terbiasa, tidak ada masalah. Apa pun pertandingannya atau stadionnya, PSG akan berusaha menang, seperti biasa. Kami tahu ini akan sulit di Anfield, yang merupakan tempat yang istimewa.”
Liverpool 'beruntung' masih lolos ke babak berikutnya
Sementara para pemain Paris merasa frustrasi karena gagal mencetak gol ketiga atau keempat, suasana di kubu Liverpool justru diwarnai rasa lega karena berhasil selamat. The Reds tampil di bawah tekanan sepanjang pertandingan, kesulitan menembus tekanan tinggi yang dilancarkan juara Ligue 1 tersebut. Slot sangat jujur dalam penilaiannya pasca-pertandingan, mengakui bahwa rintangan yang harus mereka hadapi bisa saja jauh lebih berat. Ia berkata: "Jika kita meninjau keseluruhan pertandingan, saya rasa kita beruntung hanya kalah 2-0. Gol pertama terasa berat. Saya pikir ini sangat baik bagi kami bahwa kami masih berada dalam posisi imbang, kami bisa membawa mereka ke Anfield dan kami tahu betapa hebatnya Anfield bagi kami."
Para bintang PSG memperingatkan agar tidak terlena
Para pemain PSG sangat menyadari sejarah Liverpool dalam membalikkan keadaan saat tertinggal di kandang sendiri, dengan Achraf Hakimi mengingatkan bahwa laga ini masih jauh dari selesai karena PSG gagal memastikan kemenangan saat mereka menguasai permainan di babak kedua. “Ya, saya rasa kami memiliki peluang jelas untuk mencetak lebih banyak gol. Kami membiarkan Liverpool tetap dalam perburuan untuk leg kedua, tapi kami puas dengan penampilan ini dan kami harus terus bermain seperti ini untuk leg kedua," aku Hakimi. Pencetak gol Kvaratskhelia menambahkan: "Kami seharusnya mencetak lebih banyak gol. Tapi saya pikir ini bagus, kami bermain bagus, kami akan bermain di Anfield, dalam atmosfer yang luar biasa. Kami siap dan akan mulai mempersiapkan diri hari ini untuk leg kedua."