"Sayang sekali" - Luis Enrique merasa kecewa meski PSG menang telak atas Liverpool di Liga Champions, sambil mengungkapkan rasa "terkejut" atas keputusan Arne Slot

Gol-gol dari Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia memastikan keunggulan tuan rumah, namun skor akhir tersebut menyembunyikan fakta bahwa Liverpool sama sekali tidak mampu melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran. Luis Enrique secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya karena laga ini tidak bisa diselesaikan di Paris, dan menyiratkan bahwa para pemainnya telah membiarkan tim asal Liga Premier itu lolos begitu saja.

“Jelas ini sangat disayangkan. Kami bermain sangat baik, kami pantas mencetak lebih banyak gol, dan saya pikir ini sangat disayangkan karena kami melakukan beberapa hal yang sangat jelas di babak kedua. Tapi ini Liga Champions, dan Anda harus ingat masih ada leg kedua, tapi kami senang,” katanya kepada Canal+. Perasaannya disuarakan oleh bintang tim Kvaratskhelia, yang mencatat bahwa tim “seharusnya mencetak lebih banyak gol” sebelum bertandang ke “suasana luar biasa” di Anfield.