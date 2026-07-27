Getty Images
Diterjemahkan oleh
'Sayang sekali kamu begitu dikuasai oleh kebencian!' - Gianni Infantino menanggapi dengan keras para pengkritik FIFA setelah Piala Dunia yang 'paling luar biasa'
Infantino membalas kritik
Di tengah turnamen yang tak kalah ditandai oleh drama di luar lapangan dibandingkan aksi heroik di lapangan, Infantino memilih untuk mengambil inisiatif menyerang. Presiden FIFA tersebut menggunakan akun Instagram pribadinya serta saluran resmi organisasi untuk melontarkan kecaman pedas kepada para jurnalis dan kritikus yang mempertanyakan logistik dan integritas Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan menggambarkan acara tersebut sebagai kemenangan persatuan, Infantino menyiratkan bahwa para pengkritiknya telah melewatkan kegembiraan olahraga yang lebih luas akibat bias dan agenda pribadi mereka sendiri.
"Kepada kalian semua yang melewatkan momen melihat anak-anak, bayi, kakek-nenek, dan orang tua berkumpul untuk menikmati permainan yang indah ini, saya minta maaf karena pertandingan kini telah usai dan maaf karena kalian melewatkan semua kegembiraan serta kebersamaan itu," tulis Infantino dalam pidatonya yang tajam. "Maaf karena kalian begitu terobsesi dengan kebencian dan kritik hingga melewatkan semuanya.
"Kepada mereka yang bersembunyi di balik pena dan kertas, di balik layar mereka sambil menyebarkan kebencian dan rumor palsu, saya ingin mengatakan bahwa sementara kalian duduk di belakang, kami di FIFA berada di garis depan untuk mengorganisir, bekerja keras, dan menyuguhkan pertunjukan terbaik di dunia."
- Getty Images Sport
Menanggapi kontroversi seputar visa dan masalah keamanan
Turnamen tersebut diwarnai oleh kendala perjalanan yang signifikan, di mana para pendukung dan pejabat dari negara-negara seperti Iran, Haiti, Senegal, dan Pantai Gading menghadapi pembatasan visa AS yang ketat. Wasit asal Somalia, Omar Artan, bahkan dilarang masuk ke AS untuk memimpin pertandingan. Namun, Infantino menganggap hal-hal tersebut sebagai masalah kecil dibandingkan dengan jumlah total peserta. Ia menyatakan bahwa acara tersebut dihadiri oleh 7 juta penggemar dari lebih dari 200 negara, dengan catatan "keamanan dan keselamatan 100 persen", sambil mengucapkan terima kasih kepada pemerintah tuan rumah atas komitmen mereka dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan.
“Anda menyebutkan beberapa orang yang visanya ditolak, namun mengabaikan jutaan orang yang visanya disetujui, dari seluruh penjuru dunia,” tambah Infantino. “Karena sepak bola menyatukan dunia, dan hal itu telah ditunjukkan dengan mengesankan pada musim panas ini.”
Menanggapi badai politik seputar Balogun
Mungkin momen paling kontroversial dalam turnamen ini melibatkan penyerang AS Folarin Balogun, yang sanksi larangan bermain satu pertandingan secara otomatis akibat kartu merah saat melawan Bosnia-Herzegovina secara mengejutkan dibatalkan. Keputusan tersebut diambil tak lama setelah Presiden AS Donald Trump mengungkapkan bahwa ia telah berbicara langsung dengan Infantino mengenai kelayakan pemain tersebut untuk bertanding. Sementara UEFA dan Asosiasi Sepak Bola Belgia mempertanyakan dugaan campur tangan politik tersebut, Infantino dengan cepat menyoroti bahwa ketidakkonsistenan disiplin serupa sering terjadi di liga domestik besar tanpa mendapat sorotan global yang begitu intens.
Tanpa secara langsung menyebut insiden tersebut, sang presiden menyatakan: “Keputusan wasit yang ‘bisa diperdebatkan’ atau putusan disiplin yang ‘aneh’, seperti misalnya kartu merah atau kuning yang berpotensi salah, atau keputusan selanjutnya untuk tidak melarang pemain bermain dalam situasi tertentu, merupakan hal yang biasa dan diterima secara luas di beberapa liga terbesar di dunia.
"Sungguh aneh bahwa negara-negara yang menerapkan praktik-praktik ini justru adalah pihak yang mengkritiknya." Terlepas dari pembenaran tersebut, Federasi Sepak Bola Norwegia telah mengonfirmasi bahwa mereka akan mengajukan keluhan resmi terkait kesalahan yang dianggap melibatkan pengaruh Trump.
- Getty Images
Seruan untuk bermeditasi dan perdamaian melalui sepak bola
Saat memandang masa depan olahraga ini, Infantino mendesak para penentangnya yang vokal untuk mengubah sudut pandang mereka dan merangkul kekuatan emosional sepak bola. Ia mengakhiri manifesto panjangnya dengan menggambarkan FIFA sebagai pembawa perdamaian dan menyarankan para penentangnya untuk mencari kejernihan spiritual atau emosional.
"Bagi mereka yang menghabiskan waktu dan energi untuk membenci kami, tolong luangkan waktu sejenak untuk merenung, bermeditasi, berdoa, atau menonton pertandingan sepak bola dan benar-benar perhatikan wajah-wajah, mata, serta emosi para pemain," kata Infantino
"Semoga kalian menemukan kedamaian; kami di FIFA telah menemukannya dan kami menyampaikannya, dengan menyelenggarakan Piala Dunia FIFA yang paling luar biasa. Semoga sepak bola mampu mengatasi segala kebencian. Akhirnya, sebagai Presiden FIFA, saya merasa sangat bangga telah berkontribusi, sekecil apa pun, pada acara ini. Rasanya luar biasa! Salam cinta untuk semua."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami