'Sayang sekali kamu begitu dikuasai oleh kebencian!' - Gianni Infantino menanggapi dengan keras para pengkritik FIFA setelah Piala Dunia yang 'paling luar biasa'

Di tengah turnamen yang tak kalah ditandai oleh drama di luar lapangan dibandingkan aksi heroik di lapangan, Infantino memilih untuk mengambil inisiatif menyerang. Presiden FIFA tersebut menggunakan akun Instagram pribadinya serta saluran resmi organisasi untuk melontarkan kecaman pedas kepada para jurnalis dan kritikus yang mempertanyakan logistik dan integritas Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan menggambarkan acara tersebut sebagai kemenangan persatuan, Infantino menyiratkan bahwa para pengkritiknya telah melewatkan kegembiraan olahraga yang lebih luas akibat bias dan agenda pribadi mereka sendiri.

"Kepada kalian semua yang melewatkan momen melihat anak-anak, bayi, kakek-nenek, dan orang tua berkumpul untuk menikmati permainan yang indah ini, saya minta maaf karena pertandingan kini telah usai dan maaf karena kalian melewatkan semua kegembiraan serta kebersamaan itu," tulis Infantino dalam pidatonya yang tajam. "Maaf karena kalian begitu terobsesi dengan kebencian dan kritik hingga melewatkan semuanya.

"Kepada mereka yang bersembunyi di balik pena dan kertas, di balik layar mereka sambil menyebarkan kebencian dan rumor palsu, saya ingin mengatakan bahwa sementara kalian duduk di belakang, kami di FIFA berada di garis depan untuk mengorganisir, bekerja keras, dan menyuguhkan pertunjukan terbaik di dunia."



