"Sayang sekali!" - Carlo Ancelotti membocorkan isi pesan teks yang ia kirimkan kepada Federico Valverde setelah aksi heroik sang bintang Real Madrid yang mencetak hat-trick melawan Man City

Pujian yang baru-baru ini dilontarkan Ancelotti mengingatkan pada taruhan legendaris yang ia buat bersama pemain asal Uruguay itu selama masa jabatannya di ibu kota Spanyol. "Beberapa tahun lalu, saya bertaruh dengan Fede bahwa ia akan mencetak 10 gol dalam satu musim — atau saya akan mencabut lisensi kepelatihan saya," kenang Ancelotti. Keyakinan itu terbukti benar karena Valverde telah berkembang tidak hanya menjadi pekerja keras yang tak kenal lelah, tetapi juga ancaman gol yang nyata. Perannya bagi tim tak terbantahkan; ia tampil di hampir setiap pertandingan Eropa musim ini, dengan satu-satunya absennya adalah saat kemenangan di Kairat Almaty, di mana ia tetap menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan di bangku cadangan.