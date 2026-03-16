AFP
Diterjemahkan oleh
"Sayang sekali!" - Carlo Ancelotti membocorkan isi pesan teks yang ia kirimkan kepada Federico Valverde setelah aksi heroik sang bintang Real Madrid yang mencetak hat-trick melawan Man City
Penampilan seorang kapten di Bernabeu
Valverde membungkam segala keraguan terkait daya serang Madrid di tengah absennya Kylian Mbappe dengan mencetak hat-trickbersejarah di babak pertama saat melawan Manchester City. Mengenakan ban kapten, pemain asal Uruguay berusia 27 tahun itu hanya membutuhkan 42 menit untuk mengamankan treble pertamanya dalam karier, membuat tim asuhan Pep Guardiola tercengang dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Valverde menunjukkan ketajamannya di panggung terbesar, meskipun sering bermain di posisi yang lebih dalam atau sebagai bek kanan untuk menutupi posisi yang kosong akibat cedera. Sebelum pertandingan ini, gelandang tersebut belum pernah mencetak gol dalam 26 penampilannya di kompetisi Eropa, sehingga penampilannya yang tajam semakin mengesankan saat Los Blancos membangun keunggulan 3-0.
- Getty Images Sport
Sindiran "paspor Brasil" dari Ancelotti
Setelah pertandingan, mantan pelatih Madrid Ancelotti membagikan percakapan pribadi yang ia lakukan dengan mantan pemainnya. Dalam wawancara dengan Marca, pelatih asal Italia itu mengatakan: "Saya telah mengirim pesan kepada Fede Valverde… Saya berkata kepadanya: 'Sayang sekali kamu tidak memiliki paspor Brasil!'" Manajer veteran ini telah lama menjadi salah satu pendukung terbesar Valverde, yang terkenal sering memotivasi sang pemain dengan tantangan berisiko tinggi terkait performanya. Formasi taktis saat ini di bawah Alvaro Arbeloa terus mendapat manfaat dari fondasi ini, karena Valverde tetap menjadi pemain paling konsisten klub dalam kompetisi Eropa.
Taruhan gol yang terkenal
Pujian yang baru-baru ini dilontarkan Ancelotti mengingatkan pada taruhan legendaris yang ia buat bersama pemain asal Uruguay itu selama masa jabatannya di ibu kota Spanyol. "Beberapa tahun lalu, saya bertaruh dengan Fede bahwa ia akan mencetak 10 gol dalam satu musim — atau saya akan mencabut lisensi kepelatihan saya," kenang Ancelotti. Keyakinan itu terbukti benar karena Valverde telah berkembang tidak hanya menjadi pekerja keras yang tak kenal lelah, tetapi juga ancaman gol yang nyata. Perannya bagi tim tak terbantahkan; ia tampil di hampir setiap pertandingan Eropa musim ini, dengan satu-satunya absennya adalah saat kemenangan di Kairat Almaty, di mana ia tetap menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan di bangku cadangan.
- Getty Images Sport
Keunggulan yang jelas untuk dipertahankan di Manchester
Madrid kini bertandang ke Etihad Stadium dengan keunggulan tiga gol yang sangat besar, namun tugas untuk menahan serangan Man City yang sedang terluka tetaplah berat. Tekanan akan berada di pundak Valverde untuk kembali menunjukkan kepemimpinan dan disiplin pertahanannya, karena City diperkirakan akan melancarkan serangan gencar sejak peluit pertama dibunyikan.
