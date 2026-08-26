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'Saya yang bertanggung jawab' - Martin O'Neill menyalahkan dirinya sendiri saat Celtic mengalami kejatuhan memalukan di Liga Champions melawan LASK
LASK menuntaskan comeback sensasional secara penuh
Celtic menyia-nyiakan keunggulan agregat 4-0 yang meyakinkan saat LASK melancarkan kebangkitan tanpa ampun untuk menyingkirkan juara Skotlandia itu dari kualifikasi Liga Champions. Gol cepat Callum McGregor di Austria sempat tampak memastikan kelolosan setelah kemenangan 3-0 pada leg pertama, tetapi gol-gol dari Moses Usor, Robert Ljubicic, Samuel Adeniran, dan Florian Flecker memaksa laga berlanjut ke perpanjangan waktu. Adeniran kemudian mencetak gol lagi pada menit ke-105 untuk memastikan kemenangan agregat 5-4 yang luar biasa.
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Tersingkir lebih awal merusak perekrutan
O'Neill mengakui bahwa gagal lolos ke fase liga untuk tahun kedua secara beruntun merupakan pukulan besar yang secara langsung melemahkan daya tarik klub di bursa transfer.
Menyesalkan timnya yang kolaps pada babak kedua, ia berkata: "Kami tahu kami masih sangat jauh dari tim yang benar-benar matang; itu benar adanya. Kami memang sudah berpikir demikian, terlepas dari apa pun. Namun kami merasa bahwa jika kami lolos ke Liga Champions, akan ada pemain-pemain yang ingin datang atas dasar itu. Itu tidak akan terjadi. Tapi kita lihat saja.
"Ketika saya melihat bahwa kami masih kurang, dan mungkin bisa dibilang masih sangat jauh, kami bermain brilian malam sebelumnya, brilian dalam pertandingan itu; mereka [LASK] juga tim yang bagus, mencetak beberapa gol brilian. Dan kami benar-benar kalah jauh, khususnya pada babak kedua."
Manajer memikul seluruh tanggung jawab
LASK benar-benar mendominasi pertandingan, membombardir gawang Celtic dengan 40 percobaan yang bernilai 4,8 expected goals (xG) serta menciptakan 10 peluang besar. Celtic nyaris tidak memberikan respons apa pun, hanya mencatatkan delapan tembakan dan xG yang minim, 0,5, sepanjang 120 menit.
Merefleksikan kolaps tersebut, O'Neill menambahkan: "Saya bertanggung jawab atas yang satu ini. Tanpa diragukan lagi. Tentu saja, saya butuh waktu lama untuk melupakan final Piala UEFA pada 2003, tetapi ini sangat mengecewakan. Dalam konteksnya, yang satu adalah final yang akan sangat luar biasa jika bisa dimenangkan; ini adalah pertandingan kualifikasi yang seharusnya bisa kami lewati."
- Sports Press Photo
Celtic mencari penebusan di kompetisi domestik
Celtic kini harus segera melakukan penyesuaian untuk fase liga Liga Europa sambil berupaya menyembuhkan luka psikologis mereka sebelum kembali ke tugas domestik akhir pekan ini. O'Neill menghadapi tugas mendesak untuk memperkuat lini belakang yang mengkhawatirkan dan memulihkan moral ruang ganti yang retak. Dewan direksi Celtic juga menghadapi fase penentu di sisa bursa transfer untuk memperkuat skuad dan mempertahankan gelar liga yang mereka menangkan musim lalu.
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