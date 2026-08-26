O'Neill mengakui bahwa gagal lolos ke fase liga untuk tahun kedua secara beruntun merupakan pukulan besar yang secara langsung melemahkan daya tarik klub di bursa transfer.

Menyesalkan timnya yang kolaps pada babak kedua, ia berkata: "Kami tahu kami masih sangat jauh dari tim yang benar-benar matang; itu benar adanya. Kami memang sudah berpikir demikian, terlepas dari apa pun. Namun kami merasa bahwa jika kami lolos ke Liga Champions, akan ada pemain-pemain yang ingin datang atas dasar itu. Itu tidak akan terjadi. Tapi kita lihat saja.

"Ketika saya melihat bahwa kami masih kurang, dan mungkin bisa dibilang masih sangat jauh, kami bermain brilian malam sebelumnya, brilian dalam pertandingan itu; mereka [LASK] juga tim yang bagus, mencetak beberapa gol brilian. Dan kami benar-benar kalah jauh, khususnya pada babak kedua."