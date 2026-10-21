Menjadi pemain keenam yang mencetak 50 gol di semua kompetisi di bawah arahan rekan senegaranya juga mengakhiri paceklik gol sang penyerang yang berlangsung sejak laga Liga Champions melawan Arsenal pada 29 April.

Harapan tim tamu untuk memburu gol kemenangan pupus pada menit ke-64 ketika Morten Hjulmand mendapat kartu merah akibat tekel ceroboh terhadap gelandang yang tampil impresif, Angelo Stiller. Meski demikian, sundulan bek Stuttgart Jeff Chabot dari sepak pojok Maximilian Mittelstadt melebar pada menit-menit akhir.

Menanggapi gol penyama kedudukan penyerangnya dan kartu merah yang memaksa timnya bertahan selama 26 menit terakhir, Simeone mengatakan kepada Movistar: "Saya yakin gol itu akan datang. Kami menyamakan kedudukan menjadi 1-1, tetapi akibat kartu merah yang berdampak pada kami, kami tidak bisa mempertahankan jalannya pertandingan seperti yang kami inginkan.

"Kartu merah itu tepat. Saya selalu memberi tahu para pemain: setiap kali tubuh kalian terangkat dari tanah, kalian berisiko mendapat kartu merah."