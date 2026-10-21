Jan Huebner
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“Saya yakin gol itu akan tercipta”: Diego Simeone puji kegigihan Julian Alvarez saat Atletico Madrid meraih satu poin di Liga Champions di Jerman
Penyerang Argentina akhiri paceklik gol
Simeone menegaskan ia tak pernah meragukan Alvarez akan kembali menemukan ketajamannya setelah sang penyerang menyelamatkan hasil imbang yang diraih dengan susah payah bagi Atletico Madrid saat menghadapi tuan rumah asal Bundesliga. Setelah memenangi dua laga pembuka mereka di kompetisi Eropa, tim Jerman itu unggul lewat tembakan mendatar Jamie Leweling pada menit ke-36. Namun, pemain asal Argentina itu menyamakan kedudukan 80 detik setelah babak kedua dimulai dengan menyambar umpan silang pemain pengganti Ademola Lookman untuk mencetak golnya yang ke-50 untuk klub.
- HMB-Media
Kartu merah akibat kecerobohan menghentikan momentum di babak kedua
Menjadi pemain keenam yang mencetak 50 gol di semua kompetisi di bawah arahan rekan senegaranya juga mengakhiri paceklik gol sang penyerang yang berlangsung sejak laga Liga Champions melawan Arsenal pada 29 April.
Harapan tim tamu untuk memburu gol kemenangan pupus pada menit ke-64 ketika Morten Hjulmand mendapat kartu merah akibat tekel ceroboh terhadap gelandang yang tampil impresif, Angelo Stiller. Meski demikian, sundulan bek Stuttgart Jeff Chabot dari sepak pojok Maximilian Mittelstadt melebar pada menit-menit akhir.
Menanggapi gol penyama kedudukan penyerangnya dan kartu merah yang memaksa timnya bertahan selama 26 menit terakhir, Simeone mengatakan kepada Movistar: "Saya yakin gol itu akan datang. Kami menyamakan kedudukan menjadi 1-1, tetapi akibat kartu merah yang berdampak pada kami, kami tidak bisa mempertahankan jalannya pertandingan seperti yang kami inginkan.
"Kartu merah itu tepat. Saya selalu memberi tahu para pemain: setiap kali tubuh kalian terangkat dari tanah, kalian berisiko mendapat kartu merah."
Saga musim panas mendahului paceklik gol
Sebelum mencetak gol pertamanya musim ini, Alvarez sempat membuat sebagian pendukung klub marah pada musim panas karena berusaha memaksakan kepindahan ke Barcelona, rival di La Liga, tetapi para petinggi klub menghalangi kepergiannya.
Meski mencetak 10 gol dalam perjalanan timnya ke semi-final Liga Champions musim lalu, satu-satunya kontribusinya di kompetisi Eropa musim ini sebelum Selasa adalah satu assist dalam kekalahan dari Liverpool pada laga pembuka, 9 September.
Bek sayap Alejandro Grimaldo yakin sang penyerang bisa melanjutkan performa apiknya setelah tampil tanpa kenal lelah belakangan ini. Ia menambahkan: "Dia menciptakan banyak peluang dalam beberapa pertandingan terakhir. Dia pemain terbaik kami. Dia membutuhkan gol itu, dan kami berharap ini akan menjadi gol pertama dari banyak gol yang akan dicetaknya tahun ini."
- Jan Huebner
Tim kuat asal Bavaria menanti pada November
Hasil imbang di Jerman membuat Atletico menempati peringkat ke-15 klasemen fase liga dengan empat poin, setelah kalah di Anfield lalu mengalahkan Manchester United pekan lalu. Pasukan Simeone kini akan kembali mengalihkan perhatian ke La Liga, sembari berharap pemain andalan mereka terus mencetak gol setelah kembali mencatatkan namanya di papan skor. Ujian berat berikutnya di kompetisi Eropa menanti ketika mereka menghadapi Bayern Munich pada 3 November.
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