Glasner cepat memuji penerapan timnya setelah mereka mampu beradu seimbang dengan salah satu tim papan atas liga. Berbicara kepada BBC Match of the Day, bos Forest itu mengungkapkan perasaan campuran antara bangga dan sedikit frustrasi. "Saya pikir kami semua merasakan hal yang sama, bangga dengan penampilan ini, bangga dengan seberapa banyak peluang yang kami ciptakan dan bangga dengan reaksi setelah kami kebobolan gol penyeimbang. Di sisi lain, kami semua sedikit kecewa karena tidak bisa meraih kemenangan. Saya pikir ini menunjukkan betapa bagusnya penampilan kami, seberapa baik kami bermain. Secara keseluruhan, penampilan yang sangat bagus," ujar Glasner.

Tim tamu unggul lebih dulu melalui Dan Ndoye, tetapi Alexander Isak mencetak gol penyeimbang pertama untuk Liverpool pada awal babak kedua. Nottingham Forest tampak akan meraih kemenangan terkenal ketika Morgan Gibbs-White mengembalikan keunggulan mereka dari titik penalti pada akhir laga, tetapi tendangan spektakuler Victor Munoz pada akhirnya menyelamatkan satu poin untuk tuan rumah dalam hasil imbang 2-2.