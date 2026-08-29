AFP
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'Saya yakin' - Glasner berharap Nottingham Forest akan mendatangkan lebih banyak pemain setelah imbang melawan Liverpool
Tanda-tanda positif di Anfield
Glasner cepat memuji penerapan timnya setelah mereka mampu beradu seimbang dengan salah satu tim papan atas liga. Berbicara kepada BBC Match of the Day, bos Forest itu mengungkapkan perasaan campuran antara bangga dan sedikit frustrasi. "Saya pikir kami semua merasakan hal yang sama, bangga dengan penampilan ini, bangga dengan seberapa banyak peluang yang kami ciptakan dan bangga dengan reaksi setelah kami kebobolan gol penyeimbang. Di sisi lain, kami semua sedikit kecewa karena tidak bisa meraih kemenangan. Saya pikir ini menunjukkan betapa bagusnya penampilan kami, seberapa baik kami bermain. Secara keseluruhan, penampilan yang sangat bagus," ujar Glasner.
Tim tamu unggul lebih dulu melalui Dan Ndoye, tetapi Alexander Isak mencetak gol penyeimbang pertama untuk Liverpool pada awal babak kedua. Nottingham Forest tampak akan meraih kemenangan terkenal ketika Morgan Gibbs-White mengembalikan keunggulan mereka dari titik penalti pada akhir laga, tetapi tendangan spektakuler Victor Munoz pada akhirnya menyelamatkan satu poin untuk tuan rumah dalam hasil imbang 2-2.
- Getty Images Sport
Perkembangan taktik dan kelengahan dalam bertahan
Hasil imbang ini memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan Nottingham Forest setelah awal musim yang mengecewakan, setelah menelan kekalahan 1-0 di kandang dari Leeds United pada laga pembuka Premier League sebelum tersingkir dari putaran kedua Carabao Cup dalam kekalahan 2-0 di kandang dari lawan yang sama. Terlepas dari hasil positif ini, Glasner mencatat bahwa skuadnya masih dalam proses pembenahan, terutama terkait stamina dan konsentrasi dalam bertahan. "Saya bisa melihat bentuk taktis kami bekerja dengan baik di banyak bagian, tetapi setelah 60-65 menit, levelnya sedikit menurun. Itu menunjukkan semuanya belum 100% mapan, memang tidak mungkin setelah enam atau tujuh pekan bersama. Selain itu, kami kebobolan gol yang kurang lebih sama, di area yang sama."
"Kami membuka area tengah dan kami tahu Liverpool selalu mencoba mengoper ke celah-celah itu. Dalam banyak situasi seperti ini, kami bisa menghindarinya, tetapi dalam dua situasi ini, perilakunya salah dan kemudian Anda dihukum ketika bermain di sini di Anfield," tambah Glasner.
Membangun kepercayaan diri untuk perjalanan tersebut
Manajer Forest itu sangat terkesan dengan keberanian menyerang yang ditunjukkan para pemainnya di lingkungan yang sulit. Ia percaya peluang-peluang yang diciptakan pada babak pertama seharusnya menghasilkan keunggulan yang lebih nyaman. "Yang paling saya sukai adalah cara kami bermain ke depan dan menciptakan peluang, terutama pada babak pertama. Saya pikir kami seharusnya unggul lebih dari satu gol," ujar Glasner.
"Namun sekali lagi, ini masih awal musim. Awal dari perjalanan dan penampilan ini akan memberi kami kepercayaan diri. Saya selalu berharap lain kali semuanya akan berjalan lebih cepat, tetapi sekali lagi, kami bisa melihat banyak aspek positif. Banyak hal yang seharusnya dan akan memberi kami kepercayaan diri, tetapi penting untuk tetap rendah hati dan terus bekerja keras," lanjutnya, dengan Forest kini mengalihkan perhatian untuk menyambut Tottenham Hotspur di The City Ground pada pertandingan berikutnya pada 5 September.
- Getty Images Sport
Aktivitas transfer menjelang tenggat waktu
Dengan bursa transfer yang mendekati penutupan, Glasner mengonfirmasi bahwa jajaran petinggi Forest sedang bekerja tanpa lelah di balik layar untuk mengamankan pemain tambahan. Ketika ditanya soal potensi pemain yang datang, ia optimistis dengan peluang klub untuk menuntaskan bisnis lebih lanjut. "Saya [berharap ada rekrutan baru]. Klub bekerja keras di balik pintu tertutup, saya yakin kami akan mendapatkan dua pemain. Kami sudah mendatangkan Liam [Delap] dan semoga satu lagi, mungkin dua."
Ia memuji tim rekrutmen atas upaya mereka dalam musim panas yang kembali menjadi periode perubahan signifikan bagi klub, setelah mendatangkan Xaver Schlager dari RB Leipzig, Ousmane Diomande dari Sporting CP, Steven Benda dari Fulham, dan Liam Delap dari Chelsea. "Klub melakukan pekerjaan yang luar biasa, bekerja keras. Kami memulai lagi dengan awal yang baru, mengintegrasikan pemain-pemain baru," tutup Glasner.
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