"Saya tidak yakin dengan aturannya" - Phil Parkinson mengeluhkan kartu merah Wrexham saat manajer tersebut yakin Red Dragons akan mengalahkan Chelsea dalam pertandingan FA Cup yang seru

Chelsea berhasil lolos dari ancaman besar untuk mengalahkan Wrexham dalam pertandingan dramatis yang membutuhkan waktu tambahan setelah berakhir imbang 2-2 setelah 90 menit. Wrexham tampak hampir menciptakan kejutan ketika Callum Doyle membawa mereka unggul pada menit ke-78. Namun, The Blues menemukan peluang terakhir melalui bek Josh Acheampong, yang menyamakan skor pada menit ke-82.

Pada menit ke-93, VAR campur tangan untuk mengusir Dobson setelah melakukan tekel keras yang menghentikan serangan balik cepat, memberikan keunggulan jumlah pemain bagi tim tamu menjelang pertandingan masuk ke waktu tambahan.

Momentum berbalik setelah Garnacho mencetak gol pada menit ke-96 untuk memberikan keunggulan bagi Chelsea. Penyerang Brasil Joao Pedro kemudian mengunci kemenangan dengan mencetak gol keempat pada menit ke-120+5. Chelsea kini melangkah maju dalam upaya mereka untuk menggulingkan juara bertahan Crystal Palace, yang terkenal mengalahkan Manchester City di final musim lalu.

Parkinson mengungkapkan kekecewaannya setelah peluit akhir, meyakini timnya hampir menciptakan kejutan bersejarah sebelum kartu merah dikeluarkan. Berbicara kepada BBC Sport, ia mengatakan: "Di babak kedua, saya pikir kami adalah tim yang lebih baik dan saya yakin kami akan menang. Wasit memberikan kartu kuning. Saya tidak yakin dengan aturannya, ini pertama kalinya kami menggunakan VAR dan harus jelas dan jelas untuk membatalkan keputusan. Saya pikir wasit bisa saja hanya memberikan kartu kuning."