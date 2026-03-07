Getty Images Sport
"Saya tidak yakin dengan aturannya" - Phil Parkinson mengeluhkan kartu merah Wrexham saat manajer tersebut yakin Red Dragons akan mengalahkan Chelsea dalam pertandingan FA Cup yang seru
Parkinson mempertanyakan pemecatan yang 'jelas dan nyata'.
Chelsea berhasil lolos dari ancaman besar untuk mengalahkan Wrexham dalam pertandingan dramatis yang membutuhkan waktu tambahan setelah berakhir imbang 2-2 setelah 90 menit. Wrexham tampak hampir menciptakan kejutan ketika Callum Doyle membawa mereka unggul pada menit ke-78. Namun, The Blues menemukan peluang terakhir melalui bek Josh Acheampong, yang menyamakan skor pada menit ke-82.
Pada menit ke-93, VAR campur tangan untuk mengusir Dobson setelah melakukan tekel keras yang menghentikan serangan balik cepat, memberikan keunggulan jumlah pemain bagi tim tamu menjelang pertandingan masuk ke waktu tambahan.
Momentum berbalik setelah Garnacho mencetak gol pada menit ke-96 untuk memberikan keunggulan bagi Chelsea. Penyerang Brasil Joao Pedro kemudian mengunci kemenangan dengan mencetak gol keempat pada menit ke-120+5. Chelsea kini melangkah maju dalam upaya mereka untuk menggulingkan juara bertahan Crystal Palace, yang terkenal mengalahkan Manchester City di final musim lalu.
Parkinson mengungkapkan kekecewaannya setelah peluit akhir, meyakini timnya hampir menciptakan kejutan bersejarah sebelum kartu merah dikeluarkan. Berbicara kepada BBC Sport, ia mengatakan: "Di babak kedua, saya pikir kami adalah tim yang lebih baik dan saya yakin kami akan menang. Wasit memberikan kartu kuning. Saya tidak yakin dengan aturannya, ini pertama kalinya kami menggunakan VAR dan harus jelas dan jelas untuk membatalkan keputusan. Saya pikir wasit bisa saja hanya memberikan kartu kuning."
Naga Merah menunjukkan kualitas mereka.
Meskipun akhirnya kalah 4-2, Wrexham membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim elit. Gol dari Doyle dan gol awal dari Sam Smith membuat tim Wales tetap dalam perburuan sepanjang 120 menit pertandingan yang penuh ketegangan. Parkinson memuji usaha yang ditunjukkan oleh para pemainnya melawan tim Liam Rosenior.
"Saya sangat puas dengan cara kami bermain malam ini," tambah Parkinson. "Kami menunjukkan banyak aspek positif dalam permainan kami dan bermain sepak bola yang bagus. Kami tidak hanya datang ke sini untuk menghentikan Chelsea - kami percaya kami bisa bermain. Kami kecewa tidak bisa unggul di babak pertama. Para pemain telah memberikan segalanya malam ini dan bermain di waktu tambahan dengan 10 pemain benar-benar sulit."
Kesempatan yang terlewatkan dalam kekacauan
Pertandingan tersebut menjadi pertunjukan yang mendebarkan, di mana Wrexham sempat memimpin sebelum Chelsea mengambil alih kendali sejenak. Namun, Wrexham berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan melalui Doyle. Meskipun bermain dengan keunggulan jumlah pemain, tuan rumah menolak menyerah dan menciptakan beberapa peluang yang berpotensi memaksa adu penalti atau bahkan kemenangan mengejutkan di Racecourse Ground.
Menyikapi peluang-peluang yang terlewatkan di menit-menit akhir, Parkinson mencatat: "Kami ingin benar-benar berusaha di babak kedua dan kami memiliki beberapa peluang bagus. Kami memiliki momen-momen bahkan dengan 10 pemain, dan para pemain harus mendapat banyak pujian malam ini. Saya katakan di jeda waktu tambahan bahwa masih ada peluang bagi kami. Sayangnya kami tidak memanfaatkan satu pun, tapi kami harus mengambil banyak motivasi dari penampilan itu."
Mata tertuju pada hadiah utama
Meskipun kekalahan ini menandai akhir perjalanan mereka di Piala FA, penampilan tersebut telah memperkuat keyakinan dalam tim bahwa mereka ditakdirkan untuk mencapai level yang lebih tinggi. Bek Doyle mengakui kartu merah menjadi titik balik, namun ia menegaskan fokus kini kembali pada tujuan utama mereka untuk naik ke level yang lebih tinggi dalam piramida sepak bola.
Menyikapi ambisi jangka panjang tim, Doyle mengatakan kepada BBC Sport: "Ini adalah pertandingan yang sulit melawan tim papan atas. Saya pikir kami bermain sangat baik hingga bagian akhir pertandingan. Kartu merah itu tidak membantu kami. Ini adalah ujian besar, dan mereka adalah tim besar di liga besar, jadi ini adalah ujian bagus bagi kami melawan pemain-pemain top. Kami punya pertandingan lain pada Selasa, jadi kami harus terus berjuang. Semoga itu adalah target [promosi], tapi kami harus terus berusaha."
