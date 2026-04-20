"Saya tidak yakin apakah dia akan bertahan lama di Bayern München": FCB mendapat prediksi suram terkait sang bintang

Pemain serang itu "memiliki kelas tersendiri" dan "merupakan motor serangan Bayern", puji Desailly tentang rekan senegaranya. "Sungguh luar biasa cara dia mengolah bola. Dan kedisiplinannya dalam sistem permainan sangat mengesankan. Dia termasuk dalam jajaran pemain terbaik," lanjut mantan bek kelas dunia itu.

Olise, yang pindah dari Crystal Palace ke Munich pada 2024 dengan biaya transfer 53 juta euro, telah berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di dunia di Bayern. Oleh karena itu, kehilangan pemain timnas Prancis ini akan sangat memukul FCB.

Dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, Real Madrid, FC Barcelona, dan FC Liverpool, di antara klub lain, dikaitkan dengan Olise. Seperti yang dilaporkan Sport Bild pada akhir Maret, Liverpool bahkan bersedia mengeluarkan 200 juta euro untuk Olise.