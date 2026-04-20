"Saya tidak yakin apakah dia akan bertahan lama di Bayern München," kata mantan pemain tim nasional Prancis dan juara dunia 1998 itu, seperti dilansir Sport1, saat acara Laureus World Sports Awards di Madrid pada hari Senin, mengenai Olise.
"Saya tidak yakin apakah dia akan bertahan lama di Bayern München": FCB mendapat prediksi suram terkait sang bintang
Pemain serang itu "memiliki kelas tersendiri" dan "merupakan motor serangan Bayern", puji Desailly tentang rekan senegaranya. "Sungguh luar biasa cara dia mengolah bola. Dan kedisiplinannya dalam sistem permainan sangat mengesankan. Dia termasuk dalam jajaran pemain terbaik," lanjut mantan bek kelas dunia itu.
Olise, yang pindah dari Crystal Palace ke Munich pada 2024 dengan biaya transfer 53 juta euro, telah berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di dunia di Bayern. Oleh karena itu, kehilangan pemain timnas Prancis ini akan sangat memukul FCB.
Dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, Real Madrid, FC Barcelona, dan FC Liverpool, di antara klub lain, dikaitkan dengan Olise. Seperti yang dilaporkan Sport Bild pada akhir Maret, Liverpool bahkan bersedia mengeluarkan 200 juta euro untuk Olise.
Perpisahan dengan Michael Olise? FC Bayern tampak sangat santai
Di Bayern, Olise masih terikat kontrak jangka panjang hingga 2029. Oleh karena itu, pihak manajemen juara Bundesliga tersebut tampak sangat tenang terkait masa depan salah satu pemain kunci mereka. "Siapa pun klub yang mencoba memikatnya: Siapa pun yang bermain di FC Bayern tahu apa yang dimilikinya di FC Bayern," tegas Ketua Dewan Direksi Bayern, Jan-Christian Dreesen, kepada Sport Bild. Direktur Olahraga Max Eberl juga menjelaskan terkait kemungkinan kepergian Olise pada musim panas: "Kami tidak memikirkan hal itu."
Sementara itu, Desailly belum memiliki klub tertentu yang menjadi tujuan berikutnya bagi Olise, namun ia tetap mengatakan: "Dia masih muda, biarkan Piala Dunia berlalu dulu. Saya tidak tahu detail kontraknya. Bakatnya begitu besar, mungkin ke Premier League. Mereka ingin memiliki yang terbaik. Dia adalah salah satu yang terbaik."
Di Premier League, Olise telah tampil 82 kali untuk Crystal Palace sebelum pemain kelahiran London ini pindah ke Bayern. Untuk FCB, pemain berusia 24 tahun ini telah mencatatkan 47 kontribusi langsung terhadap gol (18 gol, 29 assist) dalam 44 penampilan musim ini. Olise juga tampil gemilang dalam dua laga perempat final Liga Champions melawan Real Madrid.
FC Bayern München: Michael Olise dan kawan-kawan mengincar treble
Pada hari Minggu, Bayern telah memastikan gelar juara Bundesliga untuk kedua kalinya pada pekan ke-30 dengan kemenangan 4-2 atas VfB Stuttgart. Dalam perayaan setelahnya, Olise justru menimbulkan dua kejutan, karena ia tidak mengenakan kaos juara yang dibuat khusus dan juga tidak terlihat dalam foto perayaan juara.
Pesta itu sendiri tidak berlangsung terlalu lama, karena dalam sisa musim ini, dua gelar lainnya diharapkan akan kembali ke Munich. Pada hari Rabu, Olise dan kawan-kawan akan menghadapi semifinal DFB-Pokal melawan Bayer Leverkusen, dan di final pada akhir Mei, mereka akan berhadapan dengan VfB Stuttgart atau SC Freiburg.
Selain itu, tim asuhan pelatih Vincent Kompany masih memimpikan kemenangan di Liga Champions setelah pertunjukan spektakuler melawan Real Madrid. Di semifinal, Bayern akan menghadapi raksasa berikutnya, Paris Saint-Germain, dengan leg pertama di Prancis digelar pada 28 April. Delapan hari kemudian, PSG akan bertandang ke München untuk leg kedua.
Michael Olise: Catatan statistiknya di FC Bayern
Permainan
99
Gol
38
Assist
52
Gelar
2 kali Juara Jerman (2025, 2026), 1 kali Juara Piala Super Jerman (2025)