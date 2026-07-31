'Saya tidak terlibat!' - Gianni Infantino kehilangan dukungan saat penasihat senior FIFA mundur dengan pernyataan keras menentang rencana Piala Dunia

Dalam pernyataan pengunduran dirinya, Cordeiro menegaskan bahwa ia tidak bisa tinggal diam saat rencana menjual sebagian saham di Piala Dunia bergulir: "Saya tidak bisa tinggal diam ketika FIFA mempertimbangkan penjualan sebagian saham di Piala Dunia."

Mantan presiden Federasi Sepak Bola AS itu secara terbuka menjaga jarak dari proposal anak perusahaan komersial senilai $20 miliar tersebut dan mengecamnya secara langsung: "Perlu saya tegaskan. Saya tidak terlibat dalam proposal ini, dan saya menentangnya tanpa keraguan."

Ia dengan tegas menyebut skema komersialisasi itu sebagai "kesepakatan buruk bagi sepak bola."

Cordeiro menyoroti bahwa latar belakang profesionalnya di bidang perbankan memberinya pemahaman yang jelas tentang bahaya jangka panjang dari keputusan semacam itu: "Sepak bola telah menjadi bagian penting dalam hidup saya, dan setelah lebih dari 35 tahun di perbankan, saya memahami nilai aset ini sekaligus konsekuensi dari melepaskan sebagian darinya. Itulah sebabnya proposal ini harus ditolak."