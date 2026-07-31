AFP
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'Saya tidak terlibat!' - Gianni Infantino kehilangan dukungan saat penasihat senior FIFA mundur dengan pernyataan keras menentang rencana Piala Dunia
Cordeiro mundur karena proposal itu
Penasihat senior FIFA Cordeiro secara dramatis mengundurkan diri dari posisinya sebagai bentuk protes terhadap rencana komersialisasi Piala Dunia oleh presiden Infantino. Mantan bankir Goldman Sachs itu, yang sebelumnya mewakili badan sepak bola dunia tersebut dalam White House Task Force, dengan tegas menolak usulan untuk membentuk anak usaha komersial senilai $20 miliar dengan menjual 20 persen saham kepada investor swasta. Cordeiro memandang langkah untuk melepaskan aset paling berharga dalam sepak bola itu sebagai kekeliruan mendasar.
- AFP
Mantan penasihat keluarkan peringatan
Dalam pernyataan pengunduran dirinya, Cordeiro menegaskan bahwa ia tidak bisa tinggal diam saat rencana menjual sebagian saham di Piala Dunia bergulir: "Saya tidak bisa tinggal diam ketika FIFA mempertimbangkan penjualan sebagian saham di Piala Dunia."
Mantan presiden Federasi Sepak Bola AS itu secara terbuka menjaga jarak dari proposal anak perusahaan komersial senilai $20 miliar tersebut dan mengecamnya secara langsung: "Perlu saya tegaskan. Saya tidak terlibat dalam proposal ini, dan saya menentangnya tanpa keraguan."
Ia dengan tegas menyebut skema komersialisasi itu sebagai "kesepakatan buruk bagi sepak bola."
Cordeiro menyoroti bahwa latar belakang profesionalnya di bidang perbankan memberinya pemahaman yang jelas tentang bahaya jangka panjang dari keputusan semacam itu: "Sepak bola telah menjadi bagian penting dalam hidup saya, dan setelah lebih dari 35 tahun di perbankan, saya memahami nilai aset ini sekaligus konsekuensi dari melepaskan sebagian darinya. Itulah sebabnya proposal ini harus ditolak."
Pembenaran finansial dipertanyakan keras
Konsep Infantino melibatkan penjualan ekuitas di anak usaha komersial yang mengelola Piala Dunia putra dan putri serta Piala Dunia Antarklub kepada firma investasi yang berbasis di New York.
Cordeiro mempertanyakan urgensi finansial dari langkah tersebut, dengan menunjuk pada pendapatan $15 miliar yang dihasilkan FIFA selama siklus empat tahun terakhir: "FIFA sudah memiliki akses ke sumber daya keuangan yang luar biasa. Organisasi itu memiliki cadangan miliaran dolar dan tanpa utang."
Ia memperingatkan bahwa menyerahkan kepemilikan permanen demi menghimpun modal tidak memiliki alasan logis apa pun: "Dengan latar belakang itu, menjual saham permanen dalam aset sepak bola yang paling berharga untuk mengumpulkan $4,2 miliar sangat tidak masuk akal. Itu menggadaikan masa depan sepak bola tanpa pembenaran yang meyakinkan,"
Merefleksikan masa tugasnya selama lima tahun di FIFA bersama Infantino, Cordeiro mencatat bahwa ia dikelilingi oleh "orang-orang yang berdedikasi, berprinsip, dan sangat peduli pada permainan ini."
Ia menutup pernyataannya dengan mendesak sesama staf senior FIFA untuk angkat bicara menentang rencana tersebut: "Saya berharap mereka juga akan angkat bicara, karena keputusan sebesar ini seharusnya dibuat demi kepentingan sepak bola, bukan mereka yang berpotensi mengambil keuntungan darinya."
- Getty
Infantino menghadapi tekanan politik
Pengunduran diri Cordeiro menciptakan gelombang tekanan politik yang signifikan terhadap kepemimpinan Infantino menjelang agenda kongres mendatang. Meski petahana sebelumnya diperkirakan akan maju tanpa lawan untuk pemilihan kembali pada Maret mendatang, perkembangan ini bisa memicu munculnya penantang potensial jelang tenggat waktu 18 November.
FIFA kini menghadapi ujian transparansi internal seiring kritik terkait komersialisasi sepakbola terus meningkat.
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