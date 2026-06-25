"Saya tidak terlalu mengaguminya!" Julian Nagelsmann kesal karena "hukuman" di Piala Dunia

"Menurut saya, tidak ideal jika juara grup harus sedikit 'dihukum' seperti ini. Saya tidak terlalu setuju dengan hal itu," kata Nagelsmann pada Rabu (waktu setempat) di East Rutherford: "Semua orang pasti bisa membayangkan bahwa ada skenario yang lebih baik daripada harus begadang hingga larut malam pada Sabtu untuk kemudian memperkenalkan lawan kepada tim pada hari Minggu."

Namun, pelatih tim nasional Jerman itu telah mengambil langkah antisipasi bersama tim pelatihnya. “Kami telah membagi analisis mengenai lawan-lawan yang paling mungkin dihadapi. Saya sudah menonton sedikit, tim analisis kami juga sudah menonton,” ungkap Nagelsmann: “Kami semua sudah menonton tiga atau empat pertandingan dari calon lawan-lawan tersebut.” Secara umum, tambahnya sambil mengedipkan mata, semua anggota tim pelatih masih sangat muda: “Jadi, tidak apa-apa kalau harus begadang semalaman, itu tidak terlalu buruk.”

Menjelang pertandingan terakhir fase grup pada Kamis melawan Ekuador, Jerman sudah dipastikan sebagai juara Grup E.