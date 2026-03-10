Getty Images Sport
"Saya tidak tahu mengapa saya masih di sini!" - Maurizio Sarri memberi isyarat akan segera hengkang sebagai pelatih, sambil mengkritik keras dewan Lazio atas situasi yang "depresif" dan mengecam penjualan Januari
Sarri meledak setelah kemenangan Sassuolo
Sarri telah menimbulkan keraguan serius tentang masa depannya di Lazio meskipun berhasil meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Sassuolo pada Senin malam. Meskipun gol penentu di menit ke-92 biasanya memicu perayaan meriah, suasana di Stadio Olimpico hampir sepi. Pelatih veteran itu mengarahkan kritik tajamnya kepada presiden Claudio Lotito dan jajaran manajemen klub atas keputusan-keputusan mereka baru-baru ini.
Ketegangan antara bangku cadangan dan ruang direksi mencapai titik didih dalam konferensi pers pasca-pertandingan, di mana ia tampaknya sangat menyesali keputusannya untuk tetap bertahan. Menghadapi perjuangan yang terus berlanjut dan boikot para penggemar, sang taktikus meluapkan frustrasinya dan mendesak tindakan dari dewan klub karena ia terus merasakan tekanan.
Kemarahan atas transfer Mandas
Salah satu pemicu utama kemarahan manajer adalah aktivitas klub yang membingungkan selama jendela transfer musim dingin, khususnya kepergian mendadak kiper Christos Mandas. Dengan kiper utama Ivan Provedel saat ini absen karena cedera serius, manajer merasa sangat kesal karena kiper cadangan andalannya diizinkan bergabung dengan Bournemouth dalam kesepakatan pinjaman awal, memaksanya untuk mengandalkan kiper berusia 21 tahun, Edoardo Motta.
Sarri sangat blak-blakan dalam penilaiannya terhadap strategi transfer dewan direksi, menolak untuk menyembunyikan frustrasinya yang besar. "Saya sepenuhnya tidak setuju dengan penjualan Mandas," katanya. "Provedel sekarang tidak tersedia dan seorang pemuda telah datang. Tentu saja, dia memiliki kualitas. Kita akan melihatnya di lapangan, tetapi semakin sedikit Anda berbicara dengannya, semakin sedikit tekanan yang Anda berikan pada pundaknya."
Pemandangan yang menyedihkan di Olimpico
Mantan manajer Chelsea juga menyoroti suasana suram di Stadio Olimpico, yang nyaris kosong karena para pendukung terus melakukan protes terhadap kepemimpinan Lotito. Meskipun ada drama di lapangan pada menit-menit akhir, keheningan dari tribun penonton begitu memekakkan telinga, dengan hanya sekitar 5.000 penonton yang hadir dalam pertandingan krusial di arena berkapasitas 70.000 penonton.
Menyesali situasi yang parah, ia memuji skuadnya sebelum menuntut tindakan dari pemilik klub. "Ini adalah tim yang bisa menemukan mentalitas yang tepat; kami kadang-kadang melakukan kesalahan, tapi tidak terlalu sering," jelasnya. "Ini adalah pertunjukan yang tidak kurang dari sedih, depresif, dan mengecewakan. Bermain di stadion kosong memang depresif, tapi para pemain bereaksi dengan baik meskipun dalam keadaan tersebut. Saya pikir saatnya telah tiba bagi klub untuk mengambil tindakan."
Menyiratkan kepergian yang akan segera terjadi
Komentar paling mengkhawatirkan bagi para penggemar Lazio datang ketika pelatih kepala membahas posisinya yang rapuh, dengan tegas mendesak pihak manajemen untuk menyelesaikan konflik yang memanas. "Saya yakin klub perlu mengambil inisiatif untuk membawa mereka kembali karena situasi ini sudah terlalu sulit bagi kami," katanya dengan tegas. "Saya bukan direktur, tapi ini sudah berlangsung terlalu lama, jadi mereka tahu lebih banyak daripada saya. Mereka akan tahu lebih baik daripada saya bagaimana dan di mana harus bertindak."
Setelah sebelumnya menyebut loyalitasnya yang besar terhadap para penggemar sebagai alasan utama untuk tetap tinggal, kini ia terdengar seperti orang yang sudah kehabisan akal. "Sejak Juni, saya selalu mengatakan bahwa saya tetap tinggal untuk para pendukung Lazio," ia mengaku. "Dan sekarang saya sendiri tidak tahu mengapa saya tetap tinggal. Sesuatu harus dilakukan, tentu saja bukan oleh saya: saya bahkan tidak tahu mengapa saya masih di sini."
