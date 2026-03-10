"Saya tidak tahu mengapa saya masih di sini!" - Maurizio Sarri memberi isyarat akan segera hengkang sebagai pelatih, sambil mengkritik keras dewan Lazio atas situasi yang "depresif" dan mengecam penjualan Januari

Komentar paling mengkhawatirkan bagi para penggemar Lazio datang ketika pelatih kepala membahas posisinya yang rapuh, dengan tegas mendesak pihak manajemen untuk menyelesaikan konflik yang memanas. "Saya yakin klub perlu mengambil inisiatif untuk membawa mereka kembali karena situasi ini sudah terlalu sulit bagi kami," katanya dengan tegas. "Saya bukan direktur, tapi ini sudah berlangsung terlalu lama, jadi mereka tahu lebih banyak daripada saya. Mereka akan tahu lebih baik daripada saya bagaimana dan di mana harus bertindak."

Setelah sebelumnya menyebut loyalitasnya yang besar terhadap para penggemar sebagai alasan utama untuk tetap tinggal, kini ia terdengar seperti orang yang sudah kehabisan akal. "Sejak Juni, saya selalu mengatakan bahwa saya tetap tinggal untuk para pendukung Lazio," ia mengaku. "Dan sekarang saya sendiri tidak tahu mengapa saya tetap tinggal. Sesuatu harus dilakukan, tentu saja bukan oleh saya: saya bahkan tidak tahu mengapa saya masih di sini."