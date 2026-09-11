SOPA Images
Diterjemahkan oleh
'Saya tidak tahu mengapa mereka bertindak seperti itu' - Christopher Nkunku menyindir AC Milan setelah kepergian 'mengejutkan' saat bintang RB Leipzig itu melontarkan sindiran terhadap filosofi Ruben Amorim
Frustrasi bagi Nkunku setelah tersingkir di San Siro
Pemain internasional Prancis itu tiba di Italia pada musim panas 2025 setelah menyelesaikan transfer besar dari Chelsea. Milan berinvestasi besar untuk mengamankan jasanya, dengan membayar €37 juta (£31 juta) sebagai biaya awal, ditambah potensi €5 juta (£4 juta) dalam bentuk add-on. Dalam satu-satunya musimnya di San Siro, penyerang tersebut mencatatkan tujuh gol dari 32 penampilan di Serie A, serta menambah satu gol lagi dalam dua laga Coppa Italia.
Meski menjalani tahun tanpa cedera, manajemen Milan dengan cepat menganggapnya tak lagi dibutuhkan menjelang penutupan bursa transfer. Akibatnya, Nkunku menuntaskan kepulangannya ke mantan klubnya, RB Leipzig, dengan cara yang brutal. Klub Bundesliga itu menegosiasikan kesepakatan pinjaman senilai €4 juta (£3,4 juta), yang mencakup opsi untuk mempermanenkan transfer tersebut seharga €28 juta (£24 juta).
- Getty Images Sport
Nkunku mempertanyakan motif Milan
Berbicara jelang duel terbaru Leipzig di Liga Champions melawan Como, pertandingan yang pada akhirnya berakhir dengan kekalahan telak 4-1 bagi tim Jerman itu, Nkunku mengungkapkan kebingungannya terkait kepergiannya yang mendadak dari Italia. Duduk berdampingan dengan pelatih kepala Martin Demichelis, sang penyerang membahas akhir mendadak dari masanya bersama AC Milan.
"Keputusan Milan? Itu adalah pilihan yang harus dihormati, tetapi saya tidak tahu mengapa mereka bertindak seperti itu," kata Nkunku. "Saya terkejut. Bagaimanapun, saya mendoakan mereka menjalani musim yang baik."
Sang penyerang juga menyinggung kesulitan yang sempat dialaminya di London, dengan menarik perbedaan yang tegas antara masalah kebugarannya di Stamford Bridge dan keterasingan taktisnya di Italia. "Saat saya pergi ke Chelsea, semuanya dimulai dengan baik, lalu saya mengalami cedera pada akhir laga persahabatan terakhir. Setelah itu, semuanya berubah," jelasnya.
"Saya menjalani operasi pertama saya, saya ingin segera kembali ke lapangan, dan ada juga banyak perubahan. Saya tidak menyukai peran saya di Chelsea."
Benturan visi dan kepulangan ke Jerman
Nkunku menyoroti bahwa kepergiannya dari Italia pada akhirnya berakar pada ketidakcocokan taktik. Meski tetap berada dalam kondisi bugar sepenuhnya di Serie A, ia kesulitan menyesuaikan diri dengan tuntutan spesifik Amorim di lapangan.
"Sebaliknya, di Milan, saya tidak mengalami cedera apa pun, tetapi visi sepak bolanya berbeda dengan visi saya," ujar sang penyerang. "Jadi, begitu kesempatan muncul untuk kembali ke sini dan memainkan sepak bola saya, saya langsung mengambilnya."
Terlepas dari kekalahan telak di Eropa setelahnya di tangan Como, pemain Prancis itu tetap bersemangat untuk menemukan kembali performa terbaiknya di lingkungan yang familiar. "Saya sangat senang berada di sini dan saya yakin telah membuat keputusan yang tepat," tambahnya. "Minggu pertama fantastis dan tim membuat saya merasa sangat diterima. Saya benar-benar ingin kembali ke sini, saya ingin memainkan sepak bola saya. Saya berbicara dengan pelatih, saya punya pilihan lain, tetapi saya merasa harus kembali ke sini."
- Gonzales Photo
Bangkit dari kekecewaan di Eropa
Nkunku dan Leipzig menghadapi tantangan berat untuk bangkit dari awal yang buruk di kompetisi Eropa. Setelah dihajar Como 4-1, skuad Demichelis harus segera berbenah dan memperbaiki kelemahan struktural mereka.
Setelah menjalani periode tiga tahun yang membuat frustrasi di dua raksasa Eropa yang berbeda, fokus utama sang penyerang kini hanyalah mengembalikan kariernya ke jalur yang tepat dan mengangkat semangat rekan-rekan setim barunya usai kekalahan telak tersebut. Menjelaskan ambisinya untuk musim ini, Nkunku menutup dengan berkata: "Target? Saya ingin menikmati permainan, saya ingin bermain, saya ingin membantu tim. Saya lapar, saya ingin memberikan segalanya. Tiga tahun terakhir tidak berjalan seperti yang saya harapkan, dan sekarang saya hanya ingin menikmati permainan."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami