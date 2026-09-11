Berbicara jelang duel terbaru Leipzig di Liga Champions melawan Como, pertandingan yang pada akhirnya berakhir dengan kekalahan telak 4-1 bagi tim Jerman itu, Nkunku mengungkapkan kebingungannya terkait kepergiannya yang mendadak dari Italia. Duduk berdampingan dengan pelatih kepala Martin Demichelis, sang penyerang membahas akhir mendadak dari masanya bersama AC Milan.

"Keputusan Milan? Itu adalah pilihan yang harus dihormati, tetapi saya tidak tahu mengapa mereka bertindak seperti itu," kata Nkunku. "Saya terkejut. Bagaimanapun, saya mendoakan mereka menjalani musim yang baik."

Sang penyerang juga menyinggung kesulitan yang sempat dialaminya di London, dengan menarik perbedaan yang tegas antara masalah kebugarannya di Stamford Bridge dan keterasingan taktisnya di Italia. "Saat saya pergi ke Chelsea, semuanya dimulai dengan baik, lalu saya mengalami cedera pada akhir laga persahabatan terakhir. Setelah itu, semuanya berubah," jelasnya.

"Saya menjalani operasi pertama saya, saya ingin segera kembali ke lapangan, dan ada juga banyak perubahan. Saya tidak menyukai peran saya di Chelsea."