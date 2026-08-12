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'Saya tidak tahu itu' - bintang Bayer Leverkusen Christian Kofane bereaksi terhadap banderol €100 juta di tengah rumor transfer yang mengaitkannya dengan Arsenal
Kofane masih belum tahu soal ketertarikan Arsenal
Setelah menjalani musim debut yang gemilang di BayArena, laporan yang menyebut Arsenal memimpin perburuan tanda tangan Kofane kian menguat. Mikel Arteta diketahui sedang mencari tambahan amunisi serang yang dinamis, dan profil Kofane sangat cocok dengan strategi rekrutmen klub London utara itu dalam beberapa tahun terakhir.
Meski pemberitaan di Jerman dan Inggris kian ramai, penyerang muda itu menegaskan fokusnya tetap sepenuhnya di lapangan. Berbicara kepada Kölner Stadt-Anzeiger tentang dugaan ketertarikan dari Emirates Stadium, Kofane mengungkapkan: "Tidak, itu tidak sampai kepada saya. Agen saya tampaknya berbicara dengan satu atau dua orang. Saya sendiri tidak berhubungan dengan siapa pun."
- Getty Images Sport
Valuasi €100 juta yang mencengangkan membuat pemain muda itu terkejut
Meski kabar soal ketertarikan Arsenal merupakan hal baru baginya, Kofane bahkan lebih terkejut dengan angka-angka finansial yang dikutip oleh perwakilannya. Awal tahun ini, agennya, Eric Depolo, menjadi sorotan setelah menyebut sang penyerang sebagai “pemain €100 juta”, sementara Transfermarkt saat ini menaksir nilai sang penyerang dengan angka yang lebih moderat, yakni €40 juta. Saat dihadapkan dengan valuasi spesifik tersebut, reaksi Kofane benar-benar tidak percaya.
"Wow. Tidak, saya tidak tahu itu. Anda jelas tidak mengenal saya: saya tidak memedulikan media sosial dan hal-hal seperti itu,” jelasnya. "Tidak. Agen saya bisa mengatakan apa pun yang dia mau, dan media bisa mengatakan apa pun yang mereka mau soal itu. Saya di sini untuk bermain sepakbola.
Fokus tetap pada sepakbola, bukan perencanaan karier
Di usianya yang baru 20 tahun, Kofane berada di persimpangan yang sulit dinavigasi banyak atlet muda. Godaan untuk pindah ke raksasa global seperti Arsenal sering kali membuat perencanaan karier dilakukan dengan sangat matang, tetapi pemain Leverkusen itu tampaknya puas membiarkan penampilannya yang berbicara. Prioritasnya tetap pada perkembangannya di BayArena, tempat ia menemukan lingkungan yang stabil untuk mengasah kemampuannya. Saat ini ia masih terikat kontrak dengan klub Jerman tersebut hingga 2029, yang memberi Leverkusen posisi kuat dalam negosiasi apa pun di masa depan.
Mengenai kariernya di masa depan, Kofane menyatakan: "Seperti yang saya katakan, saat ini saya fokus bermain sepakbola. Tetapi sekarang setelah Anda menyinggungnya, saya rasa saya harus mulai memikirkannya."
- Getty Images Sport
Persaingan untuk tempat di starting XI
Menatap kampanye Bundesliga yang baru, Kofane menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di susunan starter dalam skema taktik Carles Martinez Novell. Dengan Patrik Schick juga bersaing untuk peran penyerang tengah, Kofane fokus belajar dari rekan setimnya itu alih-alih memandangnya semata sebagai rival. "Patrik adalah pemain hebat dan profesional yang luar biasa. Saya menyukai mentalitasnya. Dia adalah pemain yang bisa Anda jadikan panutan. Saya mencoba belajar banyak hal darinya dan dengan demikian mengembangkan diri saya sebagai pemain dan secara mental," kata Kofane.
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