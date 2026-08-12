'Saya tidak tahu itu' - bintang Bayer Leverkusen Christian Kofane bereaksi terhadap banderol €100 juta di tengah rumor transfer yang mengaitkannya dengan Arsenal

Setelah menjalani musim debut yang gemilang di BayArena, laporan yang menyebut Arsenal memimpin perburuan tanda tangan Kofane kian menguat. Mikel Arteta diketahui sedang mencari tambahan amunisi serang yang dinamis, dan profil Kofane sangat cocok dengan strategi rekrutmen klub London utara itu dalam beberapa tahun terakhir.

Meski pemberitaan di Jerman dan Inggris kian ramai, penyerang muda itu menegaskan fokusnya tetap sepenuhnya di lapangan. Berbicara kepada Kölner Stadt-Anzeiger tentang dugaan ketertarikan dari Emirates Stadium, Kofane mengungkapkan: "Tidak, itu tidak sampai kepada saya. Agen saya tampaknya berbicara dengan satu atau dua orang. Saya sendiri tidak berhubungan dengan siapa pun."