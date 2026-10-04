Masa bulan madu untuk periode kedua Bilic sebagai pelatih tim nasional telah berakhir dengan cara yang sangat mencolok. Setelah kemenangan awal atas Czechia di Praha sempat memberi secercah harapan, Kroasia kini benar-benar terpuruk setelah menelan dua kekalahan telak secara beruntun. Kekalahan 7-0 dari Inggris pada Sabtu malam menjadi kekalahan terburuk dalam sejarah negara itu, membuat sang pelatih mencari jawaban di tengah puing-puing bencana lini belakang di Rujevica.

Bilic terlihat sangat terguncang oleh cara kekalahan itu terjadi, seraya mencatat bahwa timnya gagal bersaing secara berarti melawan tim asuhan Gareth Southgate. "Sulit untuk mengatakan apa pun setelah malam seperti ini. Kami sedih, kecewa, dan saya merasa kasihan kepada para suporter dan anak-anak yang berada di pertandingan," jelas Bilic, seperti dikutip dari Jutarnji.

"Kami berbicara, ini yang paling berat bagi kami, dan kami tidak menyangka ini bisa terjadi. Saya tidak tahu harus menyebutnya apa, apakah ini blackout, tetapi sulit menganalisis pertandingan ketika Anda kalah 7-0. Kami tahu mereka adalah tim papan atas, tetapi bahwa kami tidak bisa menandingi mereka di bagian mana pun... itu lalu menyerang kepercayaan diri Anda, kemauan Anda, semuanya berantakan dan berjalan ke arah yang salah."