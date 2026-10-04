AFP
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'Saya tidak tahu harus menyebutnya apa' - Slaven Bilic murka setelah Kroasia menelan kekalahan memalukan 7-0 yang bersejarah dari Inggris di Nations League
Bilic terguncang setelah mimpi buruk di Rujevica
Masa bulan madu untuk periode kedua Bilic sebagai pelatih tim nasional telah berakhir dengan cara yang sangat mencolok. Setelah kemenangan awal atas Czechia di Praha sempat memberi secercah harapan, Kroasia kini benar-benar terpuruk setelah menelan dua kekalahan telak secara beruntun. Kekalahan 7-0 dari Inggris pada Sabtu malam menjadi kekalahan terburuk dalam sejarah negara itu, membuat sang pelatih mencari jawaban di tengah puing-puing bencana lini belakang di Rujevica.
Bilic terlihat sangat terguncang oleh cara kekalahan itu terjadi, seraya mencatat bahwa timnya gagal bersaing secara berarti melawan tim asuhan Gareth Southgate. "Sulit untuk mengatakan apa pun setelah malam seperti ini. Kami sedih, kecewa, dan saya merasa kasihan kepada para suporter dan anak-anak yang berada di pertandingan," jelas Bilic, seperti dikutip dari Jutarnji.
"Kami berbicara, ini yang paling berat bagi kami, dan kami tidak menyangka ini bisa terjadi. Saya tidak tahu harus menyebutnya apa, apakah ini blackout, tetapi sulit menganalisis pertandingan ketika Anda kalah 7-0. Kami tahu mereka adalah tim papan atas, tetapi bahwa kami tidak bisa menandingi mereka di bagian mana pun... itu lalu menyerang kepercayaan diri Anda, kemauan Anda, semuanya berantakan dan berjalan ke arah yang salah."
- AFP
Perbandingan dengan Estonia dan standar yang tak termaafkan
Bilic tidak menahan diri ketika membandingkan keruntuhan Kroasia dengan standar yang diharapkan dari negara-negara sepakbola yang lebih kecil. Dalam kritik tajam terhadap ketidakmampuan para pemainnya membendung gempuran, ia menyatakan bahwa bahkan tim-tim kecil tradisional pun akan mampu memberikan perlawanan yang lebih kokoh melawan Inggris. Sang pelatih kini menuntut respons secepatnya saat tim bersiap menghadapi Spanyol pada laga berikutnya, sebuah tugas yang tampak berat mengingat rapuhnya pertahanan mereka saat ini.
"Saya mengatakan ini kepada diri saya sendiri dan kepada semua orang, saya tidak percaya bahwa Inggris akan mengalahkan Estonia 7-0 saat ini. Itu tidak bisa dimaafkan bagi kami," kata Bilic. "Kami bisa keluar dari situasi ini dengan penampilan bagus melawan Spanyol, ada waktu untuk itu. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan persatuan dan karakter. Saya omong kosong kalau mengatakan kami akan mengalahkan Spanyol, tetapi kami harus menunjukkan Kroasia yang berani dan bagus. Kami harus menunjukkan hati."
Mencari jawaban di tengah puing-puing
Besarnya kekalahan ini telah mengirimkan gelombang kejut ke sepakbola Kroasia, terutama mengingat talenta veteran yang tersedia bagi Bilic. Gambar Luka Modric yang hancur saat peluit akhir berbunyi menggambarkan suasana hati sebuah negara yang sudah terbiasa bersaing dengan elite dunia. Bilic bersikeras bahwa persiapan menuju jeda internasional tidak memberikan indikasi bahwa bencana seperti ini ada di depan mata, seraya mengklaim atmosfer di balik layar tetap profesional.
"Tidak ada alasan untuk ini. Kami berlatih dengan baik, atmosfernya luar biasa, pekerja keras, dan setiap detail diperhatikan. Saya tidak punya hal cerdas untuk dikatakan, jelas tanggung jawab ada pada saya. Kami akan menganalisis pertandingan ini lebih lanjut," tambah sang pelatih.
- Getty Images Sport
Jalan panjang menuju penebusan
Fokus sang manajer kini beralih untuk menyelamatkan harga diri di grup tempat Spanyol dan Inggris tampak berada di level yang berbeda. Dengan tiga poin dari tiga pertandingan, Kroasia saat ini berada di peringkat ketiga League A Grup 3, tetapi kerusakan psikologis akibat skor 7-0 itu mungkin butuh waktu jauh lebih lama untuk pulih daripada yang ditunjukkan klasemen. Bilic tetap bersikeras bahwa kekalahan spesifik ini harus menjadi luka permanen agar kehancuran seperti itu tidak pernah terjadi lagi di bawah pengawasannya.
"Kami memahami Nations League sebagai sebuah ujian dan untuk mendapatkan beberapa jawaban. Kami mendapatkannya, tetapi itu menyakitkan dan bukan yang kami inginkan. Ini adalah pertandingan yang tidak boleh dilupakan, melainkan diingat, untuk mengingatkan Anda sepanjang sisa hidup Anda dan semoga dijauhkan agar itu tidak terjadi lagi. Kroasia tidak pantas mendapatkan ini," tutup Bilic.
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