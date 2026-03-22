"Saya tidak tahu harus berkata apa" - Virgil van Dijk membuat pengakuan yang mengkhawatirkan setelah kekalahan Liverpool dari Brighton
Van Dijk mempertanyakan konsistensi Liverpool
Bek asal Belanda itu tak segan-segan mengkritik setelah dua gol dari Danny Welbeck membuat Liverpool menelan kekalahan ke-10 di Liga Premier dalam musim yang sulit ini.
Meskipun Milos Kerkez berhasil memperkecil ketertinggalan bagi tim tamu, tim asuhan Arne Slot tidak mampu mencetak gol penyeimbang, sehingga kapten mereka pun mencari jawaban setelah hasil mengecewakan lainnya.
"Reaksi awal saya [adalah] frustrasi, saya rasa saya telah mengulangi hal yang sama belakangan ini," kata Van Dijk kepada wartawan. "Itulah situasinya. Saya juga terkejut ketika berada di lapangan latihan kemarin (Jumat), dan saya hanya melihat sejumlah pemain yang saya lihat, tetapi itulah situasinya. Jadi ya, ini sulit".
Dia menambahkan: "Dengar, saya tidak tahu harus berkata apa - saya sudah mengatakan hal yang sama selama beberapa bulan terakhir. Kami tidak bisa membangun performa yang bagus. Itu adalah sesuatu yang harus berubah jika kami ingin mencapai apa yang kami coba raih, yaitu bermain di Liga Champions."
Lima harapan teratas yang berada di ujung tanduk
Liverpool tengah mengalami rentetan hasil buruk belakangan ini, hanya meraih satu poin dari laga melawan Wolves, Tottenham, dan Brighton. Bek tengah berpengalaman itu memperingatkan bahwa skuad harus bertanggung jawab bersama atas penurunan performa mereka jika ingin masih memiliki harapan untuk finis di lima besar dan kembali berlaga di kompetisi klub elit Eropa musim depan.
"Kami sudah mencoba segalanya. Kami berusaha membalikkan keadaan dan semoga kami bisa melewati masa sulit ini, tapi saat ini situasinya tidak terlihat seperti itu," tambah sang kapten.
"Saya sudah ditanya pertanyaan itu (apa masalahnya) berkali-kali musim ini dan hal itu tetap belum teratasi. Ini tergantung pada kami, jadi kami harus melakukannya sebagai pemain, sebagai sebuah tim. Jika kami mengubahnya, maka jelas kami bisa menjadi kekuatan yang sangat berbahaya sepanjang musim. Namun saat ini, kami belum."
Krisis cedera semakin parah di Anfield
Tugas Liverpool semakin berat akibat daftar pemain cedera yang terus bertambah, yang sudah mencakup Mohamed Salah, Alisson Becker, dan Alexander Isak. The Reds kembali mendapat pukulan telak di Amex Stadium ketika pencetak gol terbanyak mereka, Hugo Ekitike, terpaksa ditarik keluar lebih awal akibat cedera otot paha setelah bertabrakan dengan mantan idola Anfield, James Milner.
"Ketika Hugo keluar dan Anda melihat tim, tidak banyak serangan balik," kata Van Dijk. "Tidak banyak yang bisa dilakukan di sisi itu. Itu bukanlah alasan mengapa kami kalah, tetapi hal itu sedikit mengubah permainan kami. Ketika dia melakukan pergantian pemain, formasi berubah dan posisi berubah, lalu Anda meminta hal yang berbeda. Ini adalah kombinasi dari segalanya, tetapi faktanya adalah kami tidak bisa membangun performa bagus yang kami miliki pada pertengahan pekan."
Van Dijk menatap ke depan
Dengan jeda internasional yang kini tiba, Van Dijk akan bergabung dengan timnas Belanda, namun pikirannya tetap tertuju pada "siklus" kekalahan yang dialami timnya di Merseyside. Ia mengungkapkan penyesalannya kepada para pendukung yang datang jauh-jauh untuk menyaksikan tim mereka berjuang mencari stabilitas sepanjang musim yang penuh tantangan di bawah asuhan Arne Slot. "Saya juga merasa frustrasi untuk para penggemar. Mereka datang jauh-jauh ke sini, lebih awal, mendukung kami, dan kami kembali gagal memberikan hasil yang diharapkan. Jadi ini sulit," pungkasnya.
"Hal ini sudah terlalu sering terjadi dan jika terus berlanjut, maka tidak ada peluang untuk sukses. Jika masih ada peluang, saya selalu optimis, tetapi tentu saja kami harus bermain lebih baik. Jika tidak, situasinya akan sangat sulit. Masih ada tujuh pertandingan lagi dan semuanya sulit, jadi segalanya harus berubah agar kami layak mendapatkannya."
