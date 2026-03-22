"Saya tidak tahu harus berkata apa" - Virgil van Dijk membuat pengakuan yang mengkhawatirkan setelah kekalahan Liverpool dari Brighton

Bek asal Belanda itu tak segan-segan mengkritik setelah dua gol dari Danny Welbeck membuat Liverpool menelan kekalahan ke-10 di Liga Premier dalam musim yang sulit ini.

Meskipun Milos Kerkez berhasil memperkecil ketertinggalan bagi tim tamu, tim asuhan Arne Slot tidak mampu mencetak gol penyeimbang, sehingga kapten mereka pun mencari jawaban setelah hasil mengecewakan lainnya.

"Reaksi awal saya [adalah] frustrasi, saya rasa saya telah mengulangi hal yang sama belakangan ini," kata Van Dijk kepada wartawan. "Itulah situasinya. Saya juga terkejut ketika berada di lapangan latihan kemarin (Jumat), dan saya hanya melihat sejumlah pemain yang saya lihat, tetapi itulah situasinya. Jadi ya, ini sulit".

Dia menambahkan: "Dengar, saya tidak tahu harus berkata apa - saya sudah mengatakan hal yang sama selama beberapa bulan terakhir. Kami tidak bisa membangun performa yang bagus. Itu adalah sesuatu yang harus berubah jika kami ingin mencapai apa yang kami coba raih, yaitu bermain di Liga Champions."