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“Saya tidak tahu harus berbuat apa!” Diego Gomez ungkap reaksi emosionalnya setelah melepaskan tendangan spektakuler dari jarak 51 meter saat melawan Crystal Palace
Momen penuh kenekatan di Amex
Gomez menciptakan momen istimewa yang akan dikenang dalam sejarah derbi M23 selama beberapa dekade mendatang. Dalam awal laga bertempo tinggi di Amex Stadium pada Minggu, pemain berusia 23 tahun itu melihat kiper Crystal Palace, Walter Benitez, berada jauh dari gawangnya. Ia kemudian melepaskan tembakan terukur dari sedikit di dalam separuh lapangan lawan. Bola meluncur sejauh tepat 51 meter, melewati Benitez yang bergegas mundur dan masuk ke gawang. Gol itu membuat pendukung tuan rumah bersorak kegirangan sekaligus membawa tim Fabian Hurzeler unggul dua gol dalam tujuh menit pertama pertandingan.
Pemain timnas Paraguay yang bergabung dengan klub tersebut dari Inter Miami dengan biaya £11 juta pada awal 2025 itu mengungkapkan bahwa keputusan untuk menembak nyaris terjadi secara naluriah begitu ia menyadari posisi kiper. Berbicara kepada Natalie Gedra dari Sky Sports sesaat setelah kemenangan tersebut, Gomez mengaku terkejut oleh luapan emosinya saat itu. "Ketika mencetak gol, saya tidak tahu harus berlari ke mana, saya tidak tahu harus berbuat apa!" kata Gomez, mengenang selebrasinya yang penuh kegembiraan tetapi juga kebingungan. "Saat menerima bola, saya tahu kiper berada sedikit terlalu jauh di depan. Saya sangat senang dengan gol itu. Ini soal rasa persaudaraan dan intensitas. Kami terus melakukan ini dalam latihan dan pertandingan."
- AFP
Gol yang signifikan secara statistik bagi Gomez
Meski gol itu tampak spektakuler, angka-angka di baliknya menunjukkan bahwa gol semacam ini hanya terjadi sekali dalam satu dekade di sepak bola Inggris. Tembakan Gomez yang berbuah gol dari jarak 51 meter merupakan gol Premier League dari jarak terjauh sejak 2017. Gol itu langsung mengingatkan pada tembakan jarak jauh ikonis pada masa lalu, khususnya gol Wayne Rooney dari jarak 58 meter untuk Everton saat menghadapi West Ham United pada November tahun tersebut.
Ini merupakan gol liga pertama Gomez musim ini, tetapi kemampuannya melepaskan tembakan keras dari jarak jauh sudah dikenal oleh para pendukung setia Brighton. Pada musim debutnya di Inggris, gelandang itu mencetak empat gol saat timnya melibas Barnsley 6-0 di Carabao Cup, termasuk satu gol lewat tendangan setengah voli keras dari jarak sekitar 32 meter. Kedatangannya dari MLS, tempat ia pernah bermain bersama Lionel Messi, membawa kualitas teknik tinggi ke kawasan pesisir selatan.
Kecemerlangan taktik dan pressing Brighton
Keputusan menembak dari jarak yang begitu jauh sebagian dipengaruhi oleh posisi rekan-rekan setim Gomez. Saat menerima bola dengan tubuh setengah berputar, para penyerang Brighton lainnya berdiri berdekatan, sehingga umpan ke depan sulit dilepaskan. Melihat tidak ada jalur umpan yang langsung tersedia dan menyadari posisi Benitez yang rentan, Gomez memilih opsi paling berani. Berbeda dari banyak pemain yang memilih mencungkil bola dengan halus dalam situasi seperti itu, pemain asal Paraguay tersebut melepaskan tembakan keras yang melambung. Benitez pun tak punya cukup waktu untuk kembali ke posisinya dan melakukan penyelamatan, meski telah bergegas mundur.
Benitez diturunkan sebagai starter untuk Crystal Palace karena kiper utama Dean Henderson mengalami cedera. Henderson masih absen akibat masalah pergelangan kaki. Kiper pengganti itu tak siap menghadapi cepatnya perubahan penguasaan bola, sesuatu yang berulang dalam pertandingan ketika Brighton tampil efektif dalam transisi.
- Getty Images Sport
Masuk jajaran legenda gol jarak jauh
Nama Gomez kini sejajar dengan para sosok legendaris yang pernah mencetak gol dari garis tengah lapangan. David Beckham melambungkan kariernya lewat gol serupa untuk Manchester United saat menghadapi Wimbledon pada laga pembuka musim 1996-97. Namun, jika Beckham menggunakan kaki bagian dalam untuk menghasilkan tendangan melengkung, Gomez mengandalkan kekuatan tendangannya.
Kemenangan 5-0 atas Crystal Palace semakin mengukuhkan status Brighton sebagai tim paling berbahaya dalam urusan tembakan jarak jauh di liga. Musim ini saja, Brighton sudah mencoba lima tembakan dari jarak lebih dari 50 meter, sementara seluruh klub Liga Primer Inggris lainnya jika digabungkan baru mencoba delapan kali.
Di bawah arahan Fabian Hurzeler, Brighton semakin berani dalam memilih tembakan dan telah mencetak 23 gol dalam tujuh pertandingan liga pertamanya. Berkat kemenangan ini, Brighton naik ke peringkat ketiga dan terus menekan pemuncak klasemen Liga Primer Inggris, Manchester City, serta Arsenal yang berada di posisi kedua.
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