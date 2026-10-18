Gomez menciptakan momen istimewa yang akan dikenang dalam sejarah derbi M23 selama beberapa dekade mendatang. Dalam awal laga bertempo tinggi di Amex Stadium pada Minggu, pemain berusia 23 tahun itu melihat kiper Crystal Palace, Walter Benitez, berada jauh dari gawangnya. Ia kemudian melepaskan tembakan terukur dari sedikit di dalam separuh lapangan lawan. Bola meluncur sejauh tepat 51 meter, melewati Benitez yang bergegas mundur dan masuk ke gawang. Gol itu membuat pendukung tuan rumah bersorak kegirangan sekaligus membawa tim Fabian Hurzeler unggul dua gol dalam tujuh menit pertama pertandingan.

Pemain timnas Paraguay yang bergabung dengan klub tersebut dari Inter Miami dengan biaya £11 juta pada awal 2025 itu mengungkapkan bahwa keputusan untuk menembak nyaris terjadi secara naluriah begitu ia menyadari posisi kiper. Berbicara kepada Natalie Gedra dari Sky Sports sesaat setelah kemenangan tersebut, Gomez mengaku terkejut oleh luapan emosinya saat itu. "Ketika mencetak gol, saya tidak tahu harus berlari ke mana, saya tidak tahu harus berbuat apa!" kata Gomez, mengenang selebrasinya yang penuh kegembiraan tetapi juga kebingungan. "Saat menerima bola, saya tahu kiper berada sedikit terlalu jauh di depan. Saya sangat senang dengan gol itu. Ini soal rasa persaudaraan dan intensitas. Kami terus melakukan ini dalam latihan dan pertandingan."



