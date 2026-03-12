Goal.com
Live
Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

"Saya tidak tahu cara mengucapkan namanya": Bintang muda Real Madrid membuat Manchester City putus asa hampir dari nol - dan memecahkan rekor yang berusia 30 tahun

Hampir tanpa disadari, Thiago Pitarch berhasil menonjol di antara para bintang Real Madrid. Melawan City, ia tampil gemilang dan membuat bintang dunia terkesima.

Thierry Henry harus berhenti sejenak. "Saya ingin berbicara tentang - saya tidak tahu cara mengucapkan namanya - Pitarch," kata legenda penyerang Prancis itu, yang kini menjadi pakar TV populer di CBS Sports, sambil membaca dari selembar kertas. 

"Karena saya mengamatinya dengan saksama malam ini: Bagaimana permainan anak itu?! Dia berlari untuk semua orang," kata Henry dengan antusias tentang penampilan Thiago Pitarch yang berusia 18 tahun dalam kemenangan 3-0 Real Madrid atas Manchester City pada leg pertama perempat final Liga Champions di Bernabeu pada Rabu malam. "Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan pada jersey ini," kata Henry, yang diketahui tidak lagi memiliki rambut lebat, sambil bercanda: "Jika saya memakainya, mungkin itu akan membantu saya mendapatkan kembali rambut saya."

  • Thiago Pitarch masih jauh dari kekhawatiran tentang rambutnya yang menipis. Begitu pula dengan pertandingan seperti ini melawan lawan seperti City, di mana ia menjadi sorotan bersama Federico Valverde yang mencetak tiga gol. "Ini adalah pertandingan yang selalu dimainkan di FIFA," kata gelandang muda itu dengan antusias setelah pertandingan. "Saya sangat senang dengan kemenangan ini dan bagaimana semuanya berjalan."

    Pitarch baru saja merayakan debutnya untuk tim utama Real pada pertengahan Februari dengan penampilan singkat di leg pertama playoff Liga Champions melawan Benfica. Hampir dari nol, ia kemudian menjadi salah satu tokoh penting di lapangan dalam pertandingan penting melawan City dan tampil mengesankan dengan tiga kualitas luar biasa yang menjadi ciri khasnya: penampilan tanpa rasa takut, kekuatan lari yang luar biasa, dan penguasaan bola yang sangat baik.

    Pitarch tetap tenang ketika pemain-pemain seperti Bernardo Silva atau Rodri terus menerus menyerangnya secara agresif dan menekan di sekitar kotak penalti. Pemain muda ini mengatasinya seolah-olah ia tidak pernah melakukan hal lain. Dia sempat sedikit terlalu percaya diri saat mencoba melewati Nico O'Reilly yang mengejarnya dari belakang di titik penalti. O'Reilly berhasil menghalangi dan bisa saja memperkecil skor menjadi 1-3 jika kiper Real, Thibaut Courtois, tidak bereaksi dengan cepat dan menghalau bola dengan kakinya.

    Selain itu, Pitarch tampil luar biasa di lini tengah dalam debutnya sebagai starter di Liga Champions. "Thiago tidak akan bersembunyi, dia akan mengincar bola," tegas pelatih Alvaro Arbeloa sebelum pertandingan, menunjukkan bahwa dia sangat percaya pada pilihannya yang mengejutkan untuk menjadi starter di panggung besar ini. "Saya yakin dia akan tampil luar biasa."

    • Iklan
  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Rekor Raul terpecahkan: Thiago Pitarch adalah murid kesayangan Alvaro Arbeloa.

    Arbeloa ternyata benar. Secara tidak sengaja, ia membantu talenta mudanya mencetak rekor klub yang sangat istimewa: Sejak Rabu malam, Pitarch, yang berusia 18 tahun dan 220 hari, menjadi pemain Spanyol termuda yang pernah masuk dalam starting line-up Real Madrid dalam pertandingan sistem gugur Liga Champions. Ia mengalahkan rekor klub yang telah bertahan selama 30 tahun, yang dipegang oleh legenda klub Raul, yang pada Maret 1996, saat menang 1-0 atas Juventus Turin, berusia 33 hari lebih tua. Hanya pemain Brasil Vinicius Junior yang lebih muda saat pertama kali menjadi starter untuk klub Madrid dalam pertandingan sistem gugur Liga Champions (18 tahun dan 216 hari pada Februari 2019).

    Hal yang menghubungkan Pitarch dengan Raul: Sama seperti mantan striker kelas dunia itu, ia juga bermain untuk rival sekota Real, Atletico, saat masih muda. Namun, pada usia sepuluh tahun, ia meninggalkan Rojiblancos, bergabung dengan FC Getafe dan CD Leganes, dan beberapa tahun kemudian akhirnya bergabung dengan tim junior Real. Itu terjadi pada tahun 2023, dan satu setengah tahun kemudian, hari yang secara tidak langsung menjadi cikal bakal malam ajaib melawan City pun tiba.

    Pada Januari 2025, Pitarch bermain bersama tim U-18 Real dalam pertandingan uji coba internal melawan tim U-19, yang saat itu dilatih oleh Arbeloa. Pelatih tim utama saat ini terkesan dengan bakat luar biasa serta kedewasaan dan kepribadian yang menakjubkan dari pemain yang saat itu berusia 17 tahun. Atribut-atribut tersebut, yang oleh Arbeloa dengan penuh kasih sayang disebut "si binatang buas", kini membantu Pitarch dengan cepat meninggalkan jejaknya di tim profesional.

  • Thiago Pitarch: Masa kini dan masa depan Real Madrid?

    Tak lama setelah pertandingan uji coba tersebut, Arbeloa mempromosikan Pitarch ke tim U19 dan memberinya kesempatan pertama untuk bermain di Youth League. Musim panas lalu, ketika Arbeloa dipromosikan menjadi pelatih tim kedua (Castilla), ia langsung membawa Pitarch dan menjadikannya pemain reguler di liga ketiga Spanyol. "Cara dia selalu menginginkan bola, cara dia mempertahankan bola di bawah tekanan, dan selalu mencari solusi terbaik," kata Arbeloa sambil menyoroti kualitas luar biasa Pitarch. "Dia melakukan kontak yang tepat, bergerak dengan baik, dan menawarkan dirinya."

    Ditempatkan di lini tengah Castilla, Pitarch mengumpulkan pengalaman berharga di sepak bola senior pada paruh pertama musim ini. Pendahulu Arbeloa di atas, Xabi Alonso, sesekali memasukkan pemain junior nasional Spanyol ini - yang karena akarnya juga bisa bermain untuk Maroko - ke dalam skuadnya, tetapi belum memainkannya. Arbeloa melakukannya untuk pertama kalinya beberapa minggu lalu saat melawan Benfica, diikuti dengan penampilan singkat lainnya dalam pertandingan leg kedua melawan tim Portugal itu pada awal Maret di liga melawan Getafe (0-1), kemudian Pitarch memulai debutnya sebagai pemain inti.

    Pemain muda ini tentu saja juga diuntungkan oleh masalah cedera yang dialami Real di lini tengah: Jude Bellingham dan Dani Ceballos absen dalam beberapa minggu terakhir, dan yang terbaru, Eduardo Camavinga juga harus absen karena masalah gigi. Camavinga sudah bisa bermain lagi saat melawan City, tetapi Arbeloa kembali memberikan kepercayaan kepada Pitarch, yang ia ganti pada menit ke-76.

    Arbeloa tidak hanya melihat remaja ini sebagai pemain pengganti, tetapi juga ingin memberinya kesempatan bermain ketika situasi personel kembali normal. Ketika ditanya apakah Pitarch adalah masa kini dan masa depan Los Blancos, pelatih itu menjawab dengan singkat dan jelas: "Ya." 

    Terutama dengan penampilannya melawan City, Pitarch telah memperkuat dukungannya dan menimbulkan pertanyaan menarik: Apakah Real sudah memiliki gelandang baru yang akan datang terlambat setelah kepergian Toni Kroos (pensiun pada 2024) dan Luka Modric (pindah ke Milan pada 2025)? Tentu saja masih terlalu dini untuk menjawab pertanyaan ini dengan pasti. Namun, yang menarik adalah bahwa Pitarch berhasil mengungguli Rodri, bintang dunia yang kabarnya sangat diinginkan Real untuk posisi gelandang tengah pada musim panas nanti, dalam duel langsung.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Thiago Pitarch: Angka-angkanya musim ini

    TimPenampilanGolAssistKartu kuning
    Real Madrid U191100
    Real Madrid Castilla14025
    Real Madrid5000
LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Elche crest
Elche
ELC
Premier League
West Ham United crest
West Ham United
WHU
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0