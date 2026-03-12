"Saya tidak tahu cara mengucapkan namanya": Bintang muda Real Madrid membuat Manchester City putus asa hampir dari nol - dan memecahkan rekor yang berusia 30 tahun

Tak lama setelah pertandingan uji coba tersebut, Arbeloa mempromosikan Pitarch ke tim U19 dan memberinya kesempatan pertama untuk bermain di Youth League. Musim panas lalu, ketika Arbeloa dipromosikan menjadi pelatih tim kedua (Castilla), ia langsung membawa Pitarch dan menjadikannya pemain reguler di liga ketiga Spanyol. "Cara dia selalu menginginkan bola, cara dia mempertahankan bola di bawah tekanan, dan selalu mencari solusi terbaik," kata Arbeloa sambil menyoroti kualitas luar biasa Pitarch. "Dia melakukan kontak yang tepat, bergerak dengan baik, dan menawarkan dirinya."

Ditempatkan di lini tengah Castilla, Pitarch mengumpulkan pengalaman berharga di sepak bola senior pada paruh pertama musim ini. Pendahulu Arbeloa di atas, Xabi Alonso, sesekali memasukkan pemain junior nasional Spanyol ini - yang karena akarnya juga bisa bermain untuk Maroko - ke dalam skuadnya, tetapi belum memainkannya. Arbeloa melakukannya untuk pertama kalinya beberapa minggu lalu saat melawan Benfica, diikuti dengan penampilan singkat lainnya dalam pertandingan leg kedua melawan tim Portugal itu pada awal Maret di liga melawan Getafe (0-1), kemudian Pitarch memulai debutnya sebagai pemain inti.

Pemain muda ini tentu saja juga diuntungkan oleh masalah cedera yang dialami Real di lini tengah: Jude Bellingham dan Dani Ceballos absen dalam beberapa minggu terakhir, dan yang terbaru, Eduardo Camavinga juga harus absen karena masalah gigi. Camavinga sudah bisa bermain lagi saat melawan City, tetapi Arbeloa kembali memberikan kepercayaan kepada Pitarch, yang ia ganti pada menit ke-76.

Arbeloa tidak hanya melihat remaja ini sebagai pemain pengganti, tetapi juga ingin memberinya kesempatan bermain ketika situasi personel kembali normal. Ketika ditanya apakah Pitarch adalah masa kini dan masa depan Los Blancos, pelatih itu menjawab dengan singkat dan jelas: "Ya."

Terutama dengan penampilannya melawan City, Pitarch telah memperkuat dukungannya dan menimbulkan pertanyaan menarik: Apakah Real sudah memiliki gelandang baru yang akan datang terlambat setelah kepergian Toni Kroos (pensiun pada 2024) dan Luka Modric (pindah ke Milan pada 2025)? Tentu saja masih terlalu dini untuk menjawab pertanyaan ini dengan pasti. Namun, yang menarik adalah bahwa Pitarch berhasil mengungguli Rodri, bintang dunia yang kabarnya sangat diinginkan Real untuk posisi gelandang tengah pada musim panas nanti, dalam duel langsung.