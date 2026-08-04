Berbicara di channel YouTube-nya saat menghadiri lelang Instituto Neymar Jr., sang superstar Brasil menjelaskan pola pikirnya. Ia menegaskan bahwa dirinya sepenuhnya fokus pada komitmen terdekatnya sebelum mengambil keputusan final terkait pensiun.

Saya tidak tahu sampai kapan [saya akan terus bermain], saya tidak memikirkan untuk berhenti, juga tidak tahu sampai kapan saya akan lanjut," jelas Neymar. "Saya punya kontrak dengan Santos sampai Desember.

"Saya berniat menuntaskannya, menghormati jersey Santos sebaik mungkin, lalu saya akan memikirkannya ketika kontrak saya berakhir, apakah saya bertahan di Santos, pergi, melanjutkan karier di tempat lain, berhenti bermain, atau terus lanjut. Saya benar-benar tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Masih panjang perjalanan menuju Desember, jadi mari menjalaninya selangkah demi selangkah."