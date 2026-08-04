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'Saya tidak tahu berapa lama lagi' - Neymar beri petunjuk BESAR soal pensiun terkait masa depannya di Santos
Neymar memunculkan keraguan soal masa depannya di klub
Neymar menimbulkan keraguan besar soal masa depannya dalam sepak bola klub jangka panjang, dengan mengakui bahwa ia bisa pensiun saat kontraknya saat ini bersama Santos berakhir pada Desember. Pemain berusia 34 tahun itu baru-baru ini mengumumkan pensiun dari tugas internasional setelah Brasil tersingkir dari Piala Dunia. Penyerang veteran itu telah tampil untuk klub masa kecilnya sejak kembali dari turnamen tersebut. Namun, ia masih benar-benar belum memutuskan langkah karier berikutnya setelah kontraknya saat ini di Santos berakhir.
- (C)Getty Images
Penyerang bertekad menghormati kontrak saat ini
Berbicara di channel YouTube-nya saat menghadiri lelang Instituto Neymar Jr., sang superstar Brasil menjelaskan pola pikirnya. Ia menegaskan bahwa dirinya sepenuhnya fokus pada komitmen terdekatnya sebelum mengambil keputusan final terkait pensiun.
Saya tidak tahu sampai kapan [saya akan terus bermain], saya tidak memikirkan untuk berhenti, juga tidak tahu sampai kapan saya akan lanjut," jelas Neymar. "Saya punya kontrak dengan Santos sampai Desember.
"Saya berniat menuntaskannya, menghormati jersey Santos sebaik mungkin, lalu saya akan memikirkannya ketika kontrak saya berakhir, apakah saya bertahan di Santos, pergi, melanjutkan karier di tempat lain, berhenti bermain, atau terus lanjut. Saya benar-benar tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Masih panjang perjalanan menuju Desember, jadi mari menjalaninya selangkah demi selangkah."
Tetap bersyukur meski frustrasi di Piala Dunia
Penyerang itu baru-baru ini mengakhiri karier internasionalnya setelah menjalani kampanye Piala Dunia yang membuat frustrasi. Cedera otot sangat membatasi pengaruhnya, membuatnya hanya tampil dua kali selama perjalanan Brasil di turnamen tersebut. Terlepas dari kendala fisik itu, pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara itu menegaskan bahwa saat ini ia berada dalam kondisi yang baik.
"Saya merasa baik secara fisik, semakin hari semakin baik, di atas lapangan," ujar Neymar. "Dan itulah yang penting. Saya ingin selalu berkembang meski saya berada di akhir karier saya. Saya sangat senang telah mengalami apa yang telah saya alami sampai sekarang. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Dia berikan kepada saya. Saya tidak punya keluhan apa pun tentang karier saya."
- Getty Images
Selangkah demi selangkah
Neymar awalnya kembali ke klub masa kecilnya pada Januari 2025 dalam upaya memulihkan kebugarannya. Kedatangannya terjadi setelah periode yang sangat diganggu cedera bersama klub Arab Saudi, Al Hilal. Mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain itu menikmati kepulangan yang sukses, membantu Santos berhasil menghindari degradasi sebelum memperpanjang kontraknya hingga akhir tahun ini. Untuk saat ini, pemain Brasil itu akan fokus pada sisa pertandingannya bersama raksasa Amerika Selatan tersebut sebelum memutuskan langkah karier berikutnya.
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