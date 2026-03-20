Juara dunia dua kali itu berhasil membalikkan keadaan dari ketertinggalan 0-5 melawan Gerwyn Price di final di Dublin dan dengan demikian memastikan kemenangan keduanya musim ini.
"Saya tidak tahu bagaimana saya bisa melakukannya": Bintang dart Luke Littler berhasil melakukan comeback yang gemilang setelah lawan di finalnya gagal memanfaatkan lima peluang penentu kemenangan
"Saya tidak tahu bagaimana saya bisa melakukannya," kata pemuda asal Inggris itu kemudian kepada Sky Sports dan menambahkan: "Saya memenangkan leg pertama dan sedikit bersenang-senang. Lalu saya melempar 180, tapi Gezzy (Gerwyn Price; Catatan redaksi) berhasil mencapai tops, jadi saya sudah melambaikan tangan kepada para penggemar sebagai tanda perpisahan."
The Iceman membuang total lima (!) panah penentu di double-20, sementara Littler memanfaatkan peluang tak terduga itu dengan dingin dan naik ke peringkat kedua klasemen berkat lima poin yang diraihnya (16 poin). Di puncak klasemen berada Jonny Clayton (19), yang kalah dari Luke Humphries pada pembukaan hari pertandingan ketujuh. Sementara itu, Josh Rock masih menunggu poin pertamanya, setelah bahkan menderita kekalahan telak (0:6) dari Price di babak perempat final.
Darts: "Hal seperti itu jarang terjadi pada Gerwyn Price"
Fakta bahwa pemain asal Wales itu tampil begitu buruk di final semakin mengejutkan mengingat performa apiknya hari itu. "Hal seperti itu jarang terjadi pada Gerwyn Price. Begitulah adanya," jelas Wayne Mardle yang tampak terkejut. Pakar Sky itu menambahkan: "Format singkat ini sangat sulit diprediksi, dan terlihat jelas bahwa Luke sangat menikmati kemenangan ini."
Sementara itu, runner-up juara dunia Gian van Veen absen dari Premier League di Dublin karena batu ginjal. Rasa sakitnya mulai terasa pada Minggu pagi dan kemudian semakin parah. "Saya sudah di rumah sakit sejak kemarin pagi dan berharap bisa pulang hari ini atau besok," tulisnya di Instagram pada Kamis.
Liga Utama Darts: Klasemen setelah tujuh pekan pertandingan
Posisi Nama Kemenangan Poin 1 Jonny Clayton 2 19 2 Luke Littler 2 16 3 Gerwyn Price 1 12 4 Luke Humphries 0 11 5 Michael van Gerwen 1 10 6 Gian van Veen 0 9 7 Stephen Bunting 1 7 8 Josh Rock 0 0