Pemenang Ballon d'Or delapan kali itu mengungkap kepedihan pribadi saat tetap bermain di Piala Dunia baru-baru ini ketika kondisi kesehatan ayahnya memburuk. Messi menjelaskan bahwa motivasi utamanya untuk mencapai final adalah memberi ayahnya lebih banyak waktu untuk pulih dan mungkin bepergian, meski Argentina akhirnya kalah 1-0 dari Spanyol dan gagal mempertahankan gelar yang mereka menangi pada 2022.

Terlepas dari upaya terbaik Messi di lapangan, ia mengakui batas fisiknya sudah tercapai pada puncak turnamen. "Kamu sangat memintaku untuk bermain di Piala Dunia terakhir, dan justru pada hari-hari menjelang turnamen dimulai kondisimu memburuk paling parah. Itu pertama kalinya kamu tidak akan berada di sebuah turnamen, tetapi Ibu bilang kepadaku bahwa kamu akan membaik dan cukup sehat untuk bepergian. Aku bilang kepadamu bahwa kami akan mencapai final agar kamu bisa bepergian. Setiap kali sebuah pertandingan berakhir, aku menunggu dan merindukan pesanmu. Saat itulah aku sadar situasinya benar-benar buruk."

Messi menambahkan: "Meski begitu, aku tidak berhenti memikirkan untuk melangkah sejauh mungkin, untuk memberimu waktu dan agar kamu bisa menonton sebuah pertandingan. Kami mencapai final dan kamu tidak bisa berada di sana. Aku ingin memenanginya untuk membawanya kepadamu dan menunjukkan yang baru kepadamu. Aku tidak bisa: kakiku sudah tidak sanggup lagi. Kali ini aku mencoba melawan tubuhku, tetapi aku tidak bisa. Aku tidak pernah benar-benar merasa baik. Ketika aku tiba, kamu mengira kami kalah di final lewat adu penalti. Kami tidak bisa membicarakan apa pun yang terjadi. Kamu tidak bisa menikmati apa pun. Kami bukan juara, tetapi kamu tidak tahu betapa kami menikmati setiap pertandingan. Sekali lagi, kamu benar: aku harus berada di sana dan memainkannya."