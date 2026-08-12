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"Saya tidak tahu bagaimana melanjutkannya" - Lionel Messi mengunggah tribut menyayat hati untuk mendiang ayahnya, Jorge, dan memberi isyarat pensiun
Messi mengakui keraguan soal pensiun setelah kepergian Jorge
Masa depan Messi di sepak bola kini menjadi tanda tanya setelah ia menyampaikan penghormatan emosional kepada ayahnya, Jorge, yang meninggal dunia pada usia 68 tahun pekan lalu. Ikon Argentina itu membagikan surat terbuka yang panjang di Instagram, mengenang kedekatan hubungan mereka dan kehampaan besar yang ditinggalkan oleh kepergian sang ayah.
Dalam sebuah bagian yang mengejutkan dunia sepak bola, pemain berusia 39 tahun itu mengindikasikan bahwa motivasinya untuk bermain mungkin telah lenyap. Messi menulis: 'Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan tanpa dirimu, saya tidak tahu bagaimana melanjutkan. Saya hanya bermain sepak bola dan sekarang saya punya cukup banyak keraguan apakah saya akan terus melakukannya lebih lama lagi. Anda berada di sisi saya sejak awal; tinggal sedikit lagi sampai akhir. Mengapa Anda tidak bisa bertahan sedikit lebih lama agar kita bisa menuntaskannya bersama?'
- Getty Images Sport
Kepedihan di final Piala Dunia dan percakapan terakhir
Pemenang Ballon d'Or delapan kali itu mengungkap kepedihan pribadi saat tetap bermain di Piala Dunia baru-baru ini ketika kondisi kesehatan ayahnya memburuk. Messi menjelaskan bahwa motivasi utamanya untuk mencapai final adalah memberi ayahnya lebih banyak waktu untuk pulih dan mungkin bepergian, meski Argentina akhirnya kalah 1-0 dari Spanyol dan gagal mempertahankan gelar yang mereka menangi pada 2022.
Terlepas dari upaya terbaik Messi di lapangan, ia mengakui batas fisiknya sudah tercapai pada puncak turnamen. "Kamu sangat memintaku untuk bermain di Piala Dunia terakhir, dan justru pada hari-hari menjelang turnamen dimulai kondisimu memburuk paling parah. Itu pertama kalinya kamu tidak akan berada di sebuah turnamen, tetapi Ibu bilang kepadaku bahwa kamu akan membaik dan cukup sehat untuk bepergian. Aku bilang kepadamu bahwa kami akan mencapai final agar kamu bisa bepergian. Setiap kali sebuah pertandingan berakhir, aku menunggu dan merindukan pesanmu. Saat itulah aku sadar situasinya benar-benar buruk."
Messi menambahkan: "Meski begitu, aku tidak berhenti memikirkan untuk melangkah sejauh mungkin, untuk memberimu waktu dan agar kamu bisa menonton sebuah pertandingan. Kami mencapai final dan kamu tidak bisa berada di sana. Aku ingin memenanginya untuk membawanya kepadamu dan menunjukkan yang baru kepadamu. Aku tidak bisa: kakiku sudah tidak sanggup lagi. Kali ini aku mencoba melawan tubuhku, tetapi aku tidak bisa. Aku tidak pernah benar-benar merasa baik. Ketika aku tiba, kamu mengira kami kalah di final lewat adu penalti. Kami tidak bisa membicarakan apa pun yang terjadi. Kamu tidak bisa menikmati apa pun. Kami bukan juara, tetapi kamu tidak tahu betapa kami menikmati setiap pertandingan. Sekali lagi, kamu benar: aku harus berada di sana dan memainkannya."
Warisan yang dibangun di atas serbet
Jorge Messi lebih dari sekadar seorang ayah; ia adalah arsitek karier Lionel, yang terkenal menjadi perantara kesepakatan yang membawa putranya ke Barcelona saat masih remaja. Messi senior meyakinkan raksasa Catalan itu untuk membiayai perawatan hormon pertumbuhan yang mahal, dan terkenal mengamankan kesepakatan awal di atas serbet kertas.
Messi juga terus memuji peran ayahnya yang berlapis dalam hidupnya, dengan menggambarkannya sebagai mentor yang jarang salah. Ia menambahkan: 'Untuk banyak di antaranya Ibu yang mengantarkanku karena kamu sedang bekerja. Jelas, kamu tidak pernah melewatkan satu pun pertandingan. Betapa kamu menderita saat menontonku dan betapa kamu menikmatinya, meski kamu tidak pernah banyak memberiku pujian. Kamu adalah ayah, teman, dan perwakilan. Kamu selalu menjadi sosok yang perlu kamu jadi pada setiap momen dan kamu tidak pernah salah dalam hal apa pun. Terlepas dari beberapa teguran atau perdebatan, kamu selalu benar. Pada akhirnya semuanya selalu terjadi seperti yang kamu katakan.'
- Getty Images Sport
Dunia sepak bola bersatu mendukung kapten Argentina
Komunitas olahraga memberikan dukungan kepada Messi, dengan para rival maupun rekan setim sama-sama menyampaikan belasungkawa di kolom unggahan media sosialnya. Cristiano Ronaldo memimpin deretan ucapan tersebut, dengan menulis: 'Pelukan hangat yang besar untukmu dan keluargamu di masa-masa sulit ini, Leo. Tetap kuat.' Salah satu pemilik Inter Miami, David Beckham, juga membagikan dukungannya, dengan menyatakan: 'Kami berdiri bersamamu dan keluargamu, Leo - selalu.'
Menutup pernyataannya yang menyayat hati, Messi berjanji akan meneruskan nilai-nilai sang ayah saat membesarkan anak-anaknya sendiri. Ia menyimpulkan: 'Aku akan sangat merindukanmu, tetapi kau akan selalu hadir, dan terutama dalam cara aku mendidik anak-anakku, karena aku mengajari dan membesarkan mereka seperti kalian berdua melakukannya kepadaku. Beristirahatlah dalam damai dan jagalah kami dari atas seperti yang kau lakukan di sini. Terima kasih untuk segalanya.'
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