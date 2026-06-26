Ronald Koeman, pelatih tim nasional Belanda, memperingatkan tentang kekuatan Maroko, lawan mereka berikutnya, di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Belanda akan menghadapi pertandingan sengit melawan Maroko, setelah tim Oranje memuncaki Grup 6 dengan raihan poin sempurna (9 poin), sementara tim Singa Atlas menempati posisi kedua di Grup 3 dengan 7 poin.

Kantor berita Reuters memuat pernyataan Koeman dalam konferensi pers, setelah kemenangan 3-1 atas Tunisia pada pertandingan penutup babak penyisihan grup.

Koeman mengatakan bahwa fokusnya kini telah beralih sepenuhnya ke pertandingan melawan Maroko di kota Monterrey, Meksiko, sambil menegaskan bahwa pembicaraan mengenai jalan yang mudah di turnamen ini sudah tidak relevan lagi.

Ia menambahkan, “Saya tidak yakin bahwa kami adalah favorit untuk mengalahkan Maroko. Kami harus mempersiapkan diri dengan baik karena ini akan menjadi pertandingan besar.”

Koman melanjutkan, “Maroko adalah tim yang bagus, memiliki banyak kualitas, dan mampu mencetak gol dengan mudah.”