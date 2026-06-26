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FBL-WC-2026-MATCH58-TUN-NEDAFP

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"Saya tidak tahu apakah kami adalah kandidatnya".. Koeman melontarkan pernyataan yang menghebohkan menjelang laga melawan Maroko

Netherlands vs Morocco
Netherlands
Morocco
World Cup
Tunisia vs Netherlands
Tunisia
R. Koeman
Belanda
Maroko
Tunisia

Saya tidak yakin apakah kami adalah tim yang berpeluang menang melawan Maroko

Ronald Koeman, pelatih tim nasional Belanda, memperingatkan tentang kekuatan Maroko, lawan mereka berikutnya, di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Belanda akan menghadapi pertandingan sengit melawan Maroko, setelah tim Oranje memuncaki Grup 6 dengan raihan poin sempurna (9 poin), sementara tim Singa Atlas menempati posisi kedua di Grup 3 dengan 7 poin.

Kantor berita Reuters memuat pernyataan Koeman dalam konferensi pers, setelah kemenangan 3-1 atas Tunisia pada pertandingan penutup babak penyisihan grup.

Koeman mengatakan bahwa fokusnya kini telah beralih sepenuhnya ke pertandingan melawan Maroko di kota Monterrey, Meksiko, sambil menegaskan bahwa pembicaraan mengenai jalan yang mudah di turnamen ini sudah tidak relevan lagi.

Ia menambahkan, “Saya tidak yakin bahwa kami adalah favorit untuk mengalahkan Maroko. Kami harus mempersiapkan diri dengan baik karena ini akan menjadi pertandingan besar.”

Koman melanjutkan, “Maroko adalah tim yang bagus, memiliki banyak kualitas, dan mampu mencetak gol dengan mudah.”

  • FBL-WC-2026-MATCH58-TUN-NEDAFP

    Kita akan segera menghadapi ujian sesungguhnya

    Ronald Koeman menolak untuk membahas apa yang mungkin menanti timnas negaranya setelah menghadapi Maroko.

    "Saya rasa kami belum berada dalam posisi untuk memikirkan hal itu sekarang. Kami akan segera menghadapi ujian sesungguhnya, dan itulah yang akan kami persiapkan," ujarnya.

    Meskipun Belanda telah lolos dengan nyaman ke babak gugur, meningkatkan performa pertahanan tetap menjadi prioritas utama Koeman, setelah timnya kebobolan gol untuk pertandingan ketujuh berturut-turut.

    “Kami memang memberikan perhatian khusus pada hal ini,” ujarnya. “Satu atau dua pemain tidak berada di posisi yang tepat, dan ruang-ruang kosong tidak ditutup sebagaimana mestinya; inilah hal-hal yang akan kami bahas bersama para pemain.”

    Meskipun demikian, sang pelatih berusaha menempatkan hal ini dalam konteks yang tepat, sambil menyoroti kekuatan serangan timnya.

    Dia menambahkan, “Kebobolan gol adalah bagian dari sepak bola, dan di sisi lain, kami juga telah mencetak 10 gol dalam 3 pertandingan.”

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