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'Saya tidak tahu apakah itu rekrutan yang bagus' - Keane berselisih dengan Wright soal kesepakatan Chelsea untuk Martinez
Keane meragukan transfer Chelsea
Chelsea telah merampungkan kesepakatan senilai £7,5 juta untuk merekrut Martinez dari Aston Villa setelah Robert Sanchez tampil goyah dalam laga pembuka mereka.
Biaya yang rendah itu menuai pujian luas, dengan Wright mengatakan di The Overlap: "Saya pikir ini perekrutan yang bagus untuk Chelsea. Dia adalah penjaga gawang yang bisa membawa mereka ke level berikutnya karena mereka memang perlu melakukan sesuatu di posisi itu."
Namun, Keane sepenuhnya menolak penilaian ini, mengungkapkan keraguan besar atas transfer tersebut dan menyoroti jumlah gol yang kebobolan oleh sang penjaga gawang selama kampanye sebelumnya.
- Getty Images Sport
Kritik keras untuk sang penjaga gawang
Keane tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap kiper baru Chelsea itu. Mantan gelandang tersebut mengatakan: "Saya tidak tahu apakah itu rekrutan yang bagus untuk Chelsea. Saya tahu mereka membutuhkan kiper baru, tetapi saya katakan kepada Anda, dia kebobolan banyak gol untuk Aston Villa musim lalu. Saya tahu dia punya karakter dan kepribadian, saya akui itu. Tapi saya tidak yakin. Saya tidak tahu soal itu. Dia suka menepis penyelamatan langsung ke area kotak enam yard."
Ulasan tajam Keane itu sangat kontras dengan pandangan mantan rekan-rekan setimnya.
Pujian dari mantan rival
Nicky Butt bahkan sampai menyatakan bahwa sang kiper "bisa jadi perekrutan abad ini" berkat pengalaman Piala Dunia yang dimilikinya dan biaya transfer yang relatif kecil, £7,5 juta. Paul Scholes menyuarakan sentimen serupa, dengan mencatat bahwa Aston Villa bisa saja dengan mudah meminta uang lebih banyak untuk pemain bintangnya itu.
Scholes menambahkan bahwa meski Martinez kebobolan tiga gol pada debutnya dalam kemenangan 4-3 atas Brighton akhir pekan lalu, pada akhirnya ia akan menyelamatkan Chelsea dengan raihan poin lebih banyak sepanjang musim dibandingkan Sanchez, yang sejak itu telah meninggalkan Stamford Bridge untuk bergabung dengan Como di Italia.
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Chelsea?
Martinez akan memiliki kesempatan langsung untuk membungkam para pengkritiknya saat Chelsea bertandang ke markas juara Premier League Arsenal pada Minggu ini. Kedua klub sama-sama membukukan rekor sempurna setelah dua pertandingan, yang berarti sang kiper akan menghadapi ujian berat atas kualitasnya. Penampilan kuat melawan tim asuhan Mikel Arteta akan sangat membantu untuk membuktikan Keane salah dan membenarkan pujian tinggi dari Wright.
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