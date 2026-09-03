Chelsea telah merampungkan kesepakatan senilai £7,5 juta untuk merekrut Martinez dari Aston Villa setelah Robert Sanchez tampil goyah dalam laga pembuka mereka.

Biaya yang rendah itu menuai pujian luas, dengan Wright mengatakan di The Overlap: "Saya pikir ini perekrutan yang bagus untuk Chelsea. Dia adalah penjaga gawang yang bisa membawa mereka ke level berikutnya karena mereka memang perlu melakukan sesuatu di posisi itu."

Namun, Keane sepenuhnya menolak penilaian ini, mengungkapkan keraguan besar atas transfer tersebut dan menyoroti jumlah gol yang kebobolan oleh sang penjaga gawang selama kampanye sebelumnya.