"Saya tidak suka itu" - Arjen Robben angkat bicara soal perbandingan dengan Michael Olise, sementara ikon Bayern Munich itu memberikan peringatan agar "berhati-hati"
Olise tampil gemilang di bawah sorotan
Setelah serangkaian penampilan gemilang di Bundesliga dan Liga Champions, Olise semakin sering disamakan dengan Robben karena kebiasaannya menusuk ke dalam dari sayap kanan. Pemain berusia 24 tahun ini menikmati musim keduanya yang luar biasa di Bavaria, dengan mencetak 17 gol dan 29 assist di semua kompetisi. Setelah bergabung dari Crystal Palace pada 2024, pemain sayap ini dengan cepat menjadi bagian penting dari lini serang, membantu klub mempertahankan keunggulan 12 poin di puncak klasemen Bundesliga serta mencapai babak-babak akhir DFB-Pokal dan Liga Champions.
Robben enggan diberi label gaya bermain
Robben, yang tetap menjadi salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah Bayern, berbincang dengan media resmi klub untuk membahas perkembangan skuad saat ini. Saat berbicara kepada fcbayern.com mengenai performa Olise belakangan ini dan perbandingan yang tak terhindarkan dengan gaya bermainnya sendiri, Robben mengatakan: "Saya sangat terkesan dengannya. Itu tentu saja posisi saya. Dia bermain sangat baik – dia bermain aktif dan kreatif serta memiliki sentuhan bola yang luar biasa. Tentu saja ada beberapa kesamaan. Namun, Anda harus selalu berhati-hati dalam membuat perbandingan. Saya tidak terlalu suka melakukannya karena setiap pemain memiliki gaya bermainnya masing-masing."
Menikmati proses evolusi sebuah bintang
Meskipun enggan menyebut Olise sebagai penerusnya secara langsung, Robben mengakui bahwa pemain internasional Prancis itu tampil di level elit yang menguntungkan seluruh tim. Sejak bergabung dengan klub melalui kontrak lima tahun, Olise telah meraih gelar Bundesliga dan Piala Super Jerman, serta mencatatkan hampir 90 kontribusi gol dalam hanya 97 penampilan.
Lebih lanjut membahas kesamaan dalam pendekatan teknis mereka dan perkembangan Olise, Robben menambahkan: "Tentu saja, ada beberapa hal yang kami miliki bersama. Namun pada akhirnya, dia adalah pemain yang berbeda dari saya. Dia hanya melakukan pekerjaan yang fantastis. Saya sangat senang dengan hal itu, dan saya benar-benar bisa menikmatinya."
Mengejar kejayaan di kancah Eropa dan domestik
Bayern memasuki fase akhir musim sebagai favorit kuat untuk mempertahankan gelar Bundesliga mereka, dengan hanya tersisa lima pertandingan lagi. Namun, fokus utama mereka kini beralih ke ajang Eropa saat mereka bersiap menghadapi leg kedua babak perempat final Liga Champions yang krusial melawan Real Madrid. Olise memainkan peran kunci dalam kemenangan Bayern 2-1 pada leg pertama di Bernabeu, dan penampilan serupa di Allianz Arena berpotensi membawa mereka melaju ke babak empat besar.