Getty Images Sport
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'Saya tidak setuju!' - Roy Keane menepis klaim Anthony Gordon bahwa Inggris berada di level yang sama dengan juara Piala Dunia Spanyol
Keane menolak penilaian optimistis Gordon
Setelah malam dramatis di Wembley ketika Spanyol membalikkan ketertinggalan untuk menang, winger Barcelona Anthony Gordon percaya diri tentang posisi Inggris dalam sepakbola dunia. Mantan pemain Everton itu, yang mencetak gol penyeimbang indah pada malam tersebut, menyebut Inggris kini beroperasi pada level taktik dan teknis yang sama dengan tim asuhan Luis de la Fuente. Namun, Roy Keane, yang berbicara dalam perannya sebagai pundit ITV Sport, sama sekali tidak diyakinkan oleh logika sang penyerang dan menunjuk deretan trofi Spanyol dalam beberapa waktu terakhir sebagai bukti utama adanya kesenjangan antara kedua negara.
Keane memberikan penilaian yang khas lugas tentang situasi tersebut, dengan menegaskan bahwa kepercayaan diri tidak selalu berarti kualitas. Menanggapi penyerang Inggris itu, Keane berkata di ITV Sport: 'Saya tidak setuju dengan Gordon, saya pikir ada jarak. Saya pikir memang ada, jelas [Spanyol adalah] juara dunia, juara Eropa.' Komentar pria Irlandia itu menegaskan sebuah malam ketika Inggris menunjukkan kilasan kecemerlangan tetapi pada akhirnya goyah melawan tim Spanyol yang tampaknya memiliki keunggulan psikologis dan teknis dalam momen-momen bertekanan tinggi, terutama setelah Mikel Oyarzabal mengulangi kepahlawanannya di final Euro 2024 untuk mencetak gol kemenangan.
- Getty Images Sport
Peluang-peluang Inggris yang terbuang di Wembley
Pertandingan ini bisa saja bercerita sangat berbeda bagi tim asuhan Tuchel andaikan momen-momen kunci berpihak kepada mereka. Harry Kane sempat membawa Inggris unggul 2-1 sebelum jeda turun minum, tetapi malam sang kapten berubah pahit ketika ia gagal mengeksekusi penalti krusial di babak kedua. Sebuah terpeleset pada momen vital membuat bola melambung melebar, dan momentum pun hampir seketika berbalik. Alex Baena menyamakan kedudukan sebelum Oyarzabal mencetak gol di akhir laga untuk sekali lagi mematahkan hati Inggris, membuktikan bahwa Spanyol memiliki ketajaman yang saat ini tidak dimiliki tuan rumah dalam duel-duel terbesar.
Gordon tetap tegar meski hasilnya mengecewakan, seraya menegaskan bahwa selisih tipis dalam pertandingan itu tidak mencerminkan jurang kualitas. Berbicara kepada ITV Sport, ia mengatakan: "Saya tidak merasa ada jarak [dengan Spanyol], saya merasa kami tepat ada di sana. Kami bisa dengan sangat mudah memenangkan pertandingan itu. Jika penaltinya masuk, kami bisa melanjutkan dan memenangkan pertandingan. Dalam penilaian setelahnya, selalu mudah untuk mengatakan itu. Tetapi saya merasa baik dalam pertandingan. Saya tidak berpikir ada jarak dan saya pikir jika kami menghadapi mereka di final, saya akan merasa percaya diri. Percaya diri tidak selalu berujung pada kemenangan, tetapi saya pikir Anda sudah melihat malam ini bahwa kami adalah tim papan atas."
Perbedaan taktis dan penguasaan bola
Kekalahan itu menyoroti kesulitan berkelanjutan England dalam mengontrol tempo melalui penguasaan bola saat menghadapi lawan level atas, meski mereka tetap berbahaya dalam serangan balik. Kini bersaing di Grup 3 Liga A Nations League bersama Croatia dan Czech Republic, tim asuhan Tuchel harus segera bangkit saat bersiap menghadapi Czech dalam laga berikutnya pada Selasa.
Merefleksikan nuansa taktik tersebut di mixed zone setelah pertandingan, Gordon mengatakan kepada Sky Sports News: "Apa yang saya katakan pada pertengahan pekan terutama tentang mereka, tentang bagaimana mereka mengontrol, dan mereka luar biasa dalam hal itu; mereka yang terbaik. Itu tidak berarti kami tidak bagus dalam hal itu; kami bagus. Hanya saja kami tidak sebagus mereka, menurut saya. Namun kami lebih baik dalam hal-hal lain. Saya pikir gol saya merangkum itu. Betapa langsungnya permainan kami, betapa cepatnya kami bergerak dari satu gawang ke gawang lainnya. Itulah yang saya maksud, gaya permainan yang langsung seperti itu. Yang juga rapi dan terorganisasi, hanya saja dengan cara kami sendiri sebagai tim Inggris."
- Getty Images Sport
Perjalanan tim asuhan Tuchel di Nations League berlanjut
Setelah laga hari Selasa melawan Ceko, England akan melanjutkan jeda internasional mereka dengan bertandang menghadapi Kroasia pada 3 Oktober, sebelum menjamu Ceko dalam laga balik pada 6 Oktober. Setelah memastikan promosi kembali ke kasta teratas usai sempat bermain di League B musim lalu, England berupaya membangun kembali momentum dalam kompetisi yang pencapaian terbaik mereka sejauh ini tetap finis di peringkat ketiga pada edisi perdana 2018-19.
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