'Saya tidak setuju!' - Roy Keane menepis klaim Anthony Gordon bahwa Inggris berada di level yang sama dengan juara Piala Dunia Spanyol

Pertandingan ini bisa saja bercerita sangat berbeda bagi tim asuhan Tuchel andaikan momen-momen kunci berpihak kepada mereka. Harry Kane sempat membawa Inggris unggul 2-1 sebelum jeda turun minum, tetapi malam sang kapten berubah pahit ketika ia gagal mengeksekusi penalti krusial di babak kedua. Sebuah terpeleset pada momen vital membuat bola melambung melebar, dan momentum pun hampir seketika berbalik. Alex Baena menyamakan kedudukan sebelum Oyarzabal mencetak gol di akhir laga untuk sekali lagi mematahkan hati Inggris, membuktikan bahwa Spanyol memiliki ketajaman yang saat ini tidak dimiliki tuan rumah dalam duel-duel terbesar.

Gordon tetap tegar meski hasilnya mengecewakan, seraya menegaskan bahwa selisih tipis dalam pertandingan itu tidak mencerminkan jurang kualitas. Berbicara kepada ITV Sport, ia mengatakan: "Saya tidak merasa ada jarak [dengan Spanyol], saya merasa kami tepat ada di sana. Kami bisa dengan sangat mudah memenangkan pertandingan itu. Jika penaltinya masuk, kami bisa melanjutkan dan memenangkan pertandingan. Dalam penilaian setelahnya, selalu mudah untuk mengatakan itu. Tetapi saya merasa baik dalam pertandingan. Saya tidak berpikir ada jarak dan saya pikir jika kami menghadapi mereka di final, saya akan merasa percaya diri. Percaya diri tidak selalu berujung pada kemenangan, tetapi saya pikir Anda sudah melihat malam ini bahwa kami adalah tim papan atas."