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'Saya tidak sepenuhnya dihormati di Inggris' - Anthony Gordon mengecam reputasinya di Premier League dan menjelaskan mengapa ia harus bergabung dengan Barcelona
Menukar Tyneside dengan Catalonia
Setelah merampungkan kepindahan besar senilai €70 juta (£60 juta) ke Camp Nou, pemain 23 tahun itu tengah menikmati perubahan taktik yang drastis. Raksasa Catalan itu juga menyepakati tambahan €10 juta (£8,5 juta) dalam bentuk bonus potensial dan memberi sang winger kontrak bernilai besar hingga 2031, yang menandakan besarnya kepercayaan mereka terhadap profil teknisnya.
Gordon mengawali kehidupannya di Catalonia dengan impresif, mencatatkan lima assist dalam tujuh penampilan di semua kompetisi. Sebelum tiba di La Liga, penyerang itu menghabiskan karier profesionalnya dengan bermain dalam sistem berintensitas tinggi di Inggris. Masa suksesnya di St James' Park sangat bergantung pada serangan transisi, yang menurutnya pada akhirnya menutupi kualitas playmaking yang lebih dalam dan menarik perhatian departemen pemandu bakat Barcelona.
- Getty Images Sport
Gordon kecam stereotip di Premier League
Berbicara kepada ITV, penyerang Inggris itu mengungkapkan frustrasinya atas cara para pengamat domestik rutin menilai permainannya. Ia menegaskan bahwa para pundit dan penggemar sama sekali mengabaikan kecerdasan sepak bolanya.
"Saya pikir saya telah menjadi pemain yang berbeda di mata banyak orang karena di Inggris saya selalu merasa dihormati karena kecepatan dan pressing saya, tetapi mereka tidak pernah benar-benar menghormati kualitas dan kecerdasan dalam cara saya bermain," kata Gordon. "Hanya para pemain yang bermain bersama saya yang tampaknya menyadari hal itu."
Ketika ditanya apakah kepindahannya ke Spanyol mengubah persepsi publik, penyerang itu memberikan penilaian yang tanpa kompromi terhadap warisannya di Premier League.
"Saya rasa saya tidak pernah benar-benar dihormati sepenuhnya di Inggris," akunya. "Orang-orang hanya melihat saya sebagai seseorang yang sangat cepat dan sangat agresif, sedangkan di Spanyol mereka benar-benar menghargai kecerdasan dan kualitas saya."
Lepas dari label mengandalkan kecepatan dan kekuatan
Keputusan untuk meninggalkan Tyneside sengaja didorong oleh keinginan untuk melepaskan reputasi yang membatasi ini. Gordon menyadari bahwa berkembang dalam sistem Barcelona yang sangat menekankan penguasaan bola akan langsung membuktikan kredensial teknisnya.
"Di Barcelona, jika Anda tidak terampil atau cerdas, Anda akan langsung terlihat menonjol dengan cara yang buruk," jelasnya, membandingkan tuntutan taktik di sana dengan klub lamanya. "Saya dulu bermain untuk Newcastle, yang merupakan tim dengan tempo sangat tinggi, jadi lari dan agresivitas selalu terlihat. Sekarang saya bermain dengan gaya yang benar-benar berbeda, di mana kualitas lain saya bisa terlihat."
Meninggalkan zona nyamannya merupakan risiko yang diperhitungkan untuk mengangkat pamornya di level global. Gordon menutup dengan mengatakan: "Saya merasa punya lebih banyak hal untuk ditawarkan daripada yang orang-orang kira, dan saya ingin membuktikannya di panggung terbesar dunia. Pergi ke luar negeri sangat penting bagi saya."
- Getty Images Sport
Membuktikan nilainya di Spanyol
Gordon kini harus mempertahankan kesan-kesan positif awal ini untuk membenarkan banderol mahalnya di Catalunya. Mendapatkan tempat sebagai starter reguler di lini depan Barcelona yang sangat kompetitif menuntut kesempurnaan teknis yang konsisten, bukan sekadar intensitas mentah yang mendefinisikan kariernya di Inggris.
Dengan masa depannya dalam jangka panjang yang telah aman hingga dekade berikutnya, fokusnya akan beralih pada upaya mempersembahkan trofi-trofi utama. Mampu berkembang di bawah tekanan besar La Liga akan menjadi bukti utama bahwa kecerdasan taktisnya sepenuhnya sepadan dengan atribut fisiknya yang tak terbantahkan.
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