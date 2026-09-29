'Saya tidak sepenuhnya dihormati di Inggris' - Anthony Gordon mengecam reputasinya di Premier League dan menjelaskan mengapa ia harus bergabung dengan Barcelona

Berbicara kepada ITV, penyerang Inggris itu mengungkapkan frustrasinya atas cara para pengamat domestik rutin menilai permainannya. Ia menegaskan bahwa para pundit dan penggemar sama sekali mengabaikan kecerdasan sepak bolanya.

"Saya pikir saya telah menjadi pemain yang berbeda di mata banyak orang karena di Inggris saya selalu merasa dihormati karena kecepatan dan pressing saya, tetapi mereka tidak pernah benar-benar menghormati kualitas dan kecerdasan dalam cara saya bermain," kata Gordon. "Hanya para pemain yang bermain bersama saya yang tampaknya menyadari hal itu."

Ketika ditanya apakah kepindahannya ke Spanyol mengubah persepsi publik, penyerang itu memberikan penilaian yang tanpa kompromi terhadap warisannya di Premier League.

"Saya rasa saya tidak pernah benar-benar dihormati sepenuhnya di Inggris," akunya. "Orang-orang hanya melihat saya sebagai seseorang yang sangat cepat dan sangat agresif, sedangkan di Spanyol mereka benar-benar menghargai kecerdasan dan kualitas saya."



