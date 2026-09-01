Menurut Sky Sports News, Newcastle telah merampungkan kesepakatan senilai £51 juta untuk membawa Fernandez-Pardo ke St James' Park. Penyerang itu telah meneken kontrak jangka panjang dan akan mengenakan nomor punggung 20 untuk klub tersebut.

Newcastle kini telah menghabiskan £262 juta yang luar biasa besar selama bursa transfer musim panas, dengan mendatangkan Fernandez-Pardo hanya beberapa hari setelah mengamankan Nico Gonzalez dari Manchester City. Fernandez-Pardo datang setelah mencetak delapan gol dalam 29 penampilan di Ligue 1 untuk Lille musim lalu, yang membuatnya mendapat tempat di skuad Belgia untuk Piala Dunia setelah ia mengganti afiliasi internasionalnya dari Spanyol.