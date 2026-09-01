AFP
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'Saya tidak ragu' - Newcastle dorong pengeluaran musim panas menjadi £262 juta dengan perekrutan penyerang Lille Matias Fernandez-Pardo senilai £51 juta pada hari terakhir bursa transfer
Transfer mahal
Menurut Sky Sports News, Newcastle telah merampungkan kesepakatan senilai £51 juta untuk membawa Fernandez-Pardo ke St James' Park. Penyerang itu telah meneken kontrak jangka panjang dan akan mengenakan nomor punggung 20 untuk klub tersebut.
Newcastle kini telah menghabiskan £262 juta yang luar biasa besar selama bursa transfer musim panas, dengan mendatangkan Fernandez-Pardo hanya beberapa hari setelah mengamankan Nico Gonzalez dari Manchester City. Fernandez-Pardo datang setelah mencetak delapan gol dalam 29 penampilan di Ligue 1 untuk Lille musim lalu, yang membuatnya mendapat tempat di skuad Belgia untuk Piala Dunia setelah ia mengganti afiliasi internasionalnya dari Spanyol.
- AFP
Fernandez-Pardo menjelaskan transfernya
Berbicara kepada kanal resmi klub, Fernandez-Pardo memaparkan alasannya pindah ke Inggris, dengan menjelaskan: "Saya berbicara dengan pelatih kepala dan dia benar-benar menunjukkan betapa besar keinginannya agar saya berada di sini. Dari segi perkembangan karier saya, pindah ke sini sepenuhnya masuk akal, jadi saya sama sekali tidak ragu. Saya tahu klub ini, saya tahu soal stadionnya, saya tahu atmosfernya fantastis. Saya mengikuti tim ini. Dari yang saya lihat, ini adalah tim yang sangat ambisius, ingin menyerang, bergerak ke depan, benar-benar menekan lawan dan memburu mereka, dan itu juga benar-benar sesuatu yang ingin saya ambil bagian di dalamnya."
Jaissle menyambut kedatangan pemain baru
Manajer Newcastle Matthias Jaissle cepat memberikan pujian kepada rekrutan anyarnya itu, dengan meyakini sang pemain akan berkembang di Premier League, sambil mengatakan: "Matias adalah pemain yang sangat teknis dengan ledakan dalam permainannya. Dia bisa mencetak gol dan memberi assist, dia punya keberanian, dan dia memiliki kemampuan untuk melewati pemain lawan. Kami yakin para suporter kami akan senang menyaksikannya bermain."
Kedatangan Fernandez-Pardo berarti Nick Woltemade kini diperkirakan akan meninggalkan Newcastle dengan status pinjaman. Juventus saat ini sedang dalam pembicaraan langsung untuk merekrut Woltemade dalam paket senilai sekitar £3,4 juta, yang tidak mencakup opsi atau kewajiban untuk membeli.
- AFP
Apa selanjutnya untuk Newcastle?
Fernandez-Pardo kini akan berupaya cepat beradaptasi ke dalam skuad saat Newcastle bersiap untuk laga-laga Premier League mendatang.
Jaissle dan staf pelatihnya akan bekerja keras untuk membangun kemitraan lini serang yang tangguh antara Fernandez-Pardo, Gonzalez, dan Yoane Wissa. Sementara itu, klub harus menuntaskan kepergian Woltemade sebelum bursa transfer resmi ditutup.
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