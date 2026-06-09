1.376 hari setelah pertandingan terakhirnya hingga saat ini, wanita berusia 44 tahun itu pun tak lama kemudian dapat merayakan kembalinya yang sukses ke lapangan tenis.
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"Saya tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan": Serena Williams merayakan kembalinya ke dunia tenis yang sukses setelah absen selama 1.376 hari
Bersama petenis Kanada Victoria Mboko (19), pemegang 23 gelar Grand Slam ini memenangkan pertandingan ganda pembuka melawan Nicole Melichar-Martinez (AS) dan Erin Routliffe (Selandia Baru) dengan skor 7:6 (7:2), 6:2. Di perempat final, ia akan berhadapan dengan petenis Jerman berpengalaman Laura Siegemund (38) dan rekan setimnya dari Kanada, Leylah Fernandez.
"Sangat menyenangkan bermain bersama Vicky. Saya benar-benar bisa mengandalkan dia," kata Williams, sebelum dengan senyum dan diiringi tawa para penggemar, ia menjelaskan alasan kembalinya ke lapangan: "Saya hanya tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan - saya bosan duduk-duduk di rumah." Setelah itu, ia menerima pelukan dari kedua putrinya.
Meskipun usianya sudah tidak muda lagi dan telah lama absen dari kompetisi, Williams tampak bugar; petenis asal Amerika Serikat ini dapat mengandalkan pukulan dasarnya yang kuat dan servisnya yang keras. Penonton juga dapat menyaksikan beberapa aksi menonjol dari sang ikon.
Mantan penguasa tur tenis ini berencana untuk tampil di turnamen WTA di Berlin minggu depan setelah comeback spektakulernya di London. Di Jerman pun, ia hanya terdaftar di nomor ganda. Williams belum memutuskan apakah akan kembali ke lapangan tunggal. "Saat ini jawabannya adalah tidak. Saya merasa mungkin masih perlu berlatih lebih banyak jika ingin bermain di nomor tunggal," katanya sebelum pertandingan pembukaannya di Queen's Club: "Kita lihat saja apakah saya bisa melakukannya."
"Sungguh menyenangkan": Williams merayakan kembalinya yang sukses
Williams juga menjelaskan secara rinci latar belakang kembalinya ia ke lapangan setelah hampir empat tahun absen dari dunia olahraga profesional. "Bagi saya, ada begitu banyak faktor yang berperan saat ini. Terutama fakta bahwa anak-anak saya melihat saya bermain," kata ibu dua anak itu. Kemungkinan Williams ikut serta dalam turnamen klasik Wimbledon, yang pernah ia menangkan tujuh kali, juga tampak masuk akal saat ini.
Venus Williams (45), kakak perempuan Serena dan pemenang Grand Slam tunggal tujuh kali, telah melakukan comeback di tur pada musim panas lalu. Ia juga tetap aktif dan akan bermain di Bad Homburg, antara lain, pada musim panas ini.