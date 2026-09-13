Julian Brandt membuka skor dengan tendangan voli brilian saat Ajax mengamankan kemenangan dominan 5-1 atas Fortuna Sittard di Eredivisie. Setelah Marc ter Stegen melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan Ole Romeny, playmaker asal Jerman itu mencetak gol pada menit ke-35 untuk membawa tim tamu berada di jalur kemenangan.

Meski Anthony Descotte menyamakan kedudukan setelah jeda, gol-gol lanjutan dari Thilo Kehrer, Davy Klaassen, Kasper Dolberg, dan Youri Baas memastikan kemenangan meyakinkan.

Hasil ini menjadi respons ideal bagi Ajax setelah kekalahan domestik mereka pada pekan sebelumnya.



