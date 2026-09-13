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'Saya tidak puas dengan diri saya sendiri!' - Mengapa Julian Brandt menolak merayakan gol voli indahnya ke gawang Ajax
Brandt memicu respons tegas Ajax
Julian Brandt membuka skor dengan tendangan voli brilian saat Ajax mengamankan kemenangan dominan 5-1 atas Fortuna Sittard di Eredivisie. Setelah Marc ter Stegen melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan Ole Romeny, playmaker asal Jerman itu mencetak gol pada menit ke-35 untuk membawa tim tamu berada di jalur kemenangan.
Meski Anthony Descotte menyamakan kedudukan setelah jeda, gol-gol lanjutan dari Thilo Kehrer, Davy Klaassen, Kasper Dolberg, dan Youri Baas memastikan kemenangan meyakinkan.
Hasil ini menjadi respons ideal bagi Ajax setelah kekalahan domestik mereka pada pekan sebelumnya.
- ANP
Playmaker jelaskan alasan tidak merayakan gol
Meski memecah kebuntuan lewat sebuah upaya spektakuler, Brandt memilih selebrasi yang sangat tenang. Berbicara kepada ESPN NL setelah pertandingan, pemain berusia 30 tahun itu mengungkapkan bahwa frustrasi terhadap performa awalnya sendiri membuatnya tidak merayakan gol secara berlebihan.
Ia mengakui membuat beberapa kesalahan ceroboh saat menguasai bola sebelum akhirnya mencetak gol.
"Saya tidak benar-benar puas dengan penampilan saya di babak pertama," jelas Brandt. "Saya membuat beberapa umpan ceroboh dan umpan-umpan mudah yang tidak membuat saya puas. Bagi saya, itu adalah momen untuk mengekspresikan perasaan saya alih-alih berlari ke sana kemari untuk merayakannya. Lagi pula, saya memang bukan tipe orang yang suka selebrasi."
Gelandang Jerman mendesak skuad untuk menghilangkan kesalahan naif
Merefleksikan alur pertandingan, Brandt mencatat bahwa Ajax membiarkan Fortuna sempat menguasai permainan untuk beberapa saat akibat kehilangan bola yang tidak perlu. Ia memperingatkan rekan-rekan setimnya yang masih muda bahwa lawan dengan kualitas lebih tinggi akan menghukum kelengahan seperti itu jika mereka gagal mempertajam kemampuan menjaga penguasaan bola.
Namun, ia memuji kemampuan tim dalam mencium bahaya di sekitar kotak penalti dan mengeksekusi gol krusial yang membuka jalan.
"Kami punya momen-momen ketika kami membuat kesalahan ceroboh dalam penguasaan bola, kadang sedikit naif," kata Brandt. "Itu normal dengan banyaknya pemain baru yang muda, tetapi kami harus berusaha menghindari hal-hal kecil seperti ini. Jika Anda kebobolan gol dalam pertandingan-pertandingan berikutnya, semuanya akan menjadi lebih sulit."
- ANP
Brandt menyatakan dirinya sepenuhnya fit jelang jadwal padat
Menanggapi kondisi fisiknya, Brandt mengonfirmasi bahwa ia akhirnya telah mencapai kebugaran puncak 100% setelah absen dalam sebagian sesi latihan pramusim. Ia menyebut data pemantauan performa yang kuat dari pertandingan-pertandingan terbaru melawan PEC Zwolle sebagai bukti bahwa metrik sprint dan kecepatannya telah sepenuhnya pulih.
Gelandang itu menegaskan bahwa ia merasa benar-benar siap untuk jadwal padat yang ada di depan.
"Saya sekarang sudah 100%," tambah Brandt. "Data fisik saya, seperti sprint dan kecepatan, sangat bagus. Saya siap untuk pekan sibuk di depan kami dan lapar untuk lebih banyak lagi."
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