"Saya tidak pernah merasakan kepercayaan mereka" - Kenan Yildiz menjelaskan mengapa meninggalkan Bayern Munich terasa "mudah", sementara bintang Juventus itu melontarkan kritik tajam kepada mantan timnya

Gelandang serang kelahiran Jerman ini pertama kali bergabung dengan Bayern pada 2012 saat usianya baru tujuh tahun dan terus menunjukkan performa mengesankan di berbagai kelompok usia, bahkan sempat menjadi kapten tim U-17. Namun, kekhawatiran terkait jalannya menuju tim senior serta penundaan klub dalam menawarkan kontrak profesional yang konkret akhirnya membuatnya hengkang sebagai pemain bebas transfer pada 2022, demikian diungkapkan pemain berusia 20 tahun tersebut.

Sejak pindah dari Bayern ke Juventus pada musim panas 2022, Yildiz telah menunjukkan perkembangan yang mengesankan, mencetak 18 gol dalam 90 penampilan di Serie A. Penampilannya ini telah menjadikannya wajah era baru Juventus dan seorang superstar bagi tim nasional Turki.