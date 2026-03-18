"Saya tidak pernah merasakan kepercayaan mereka" - Kenan Yildiz menjelaskan mengapa meninggalkan Bayern Munich terasa "mudah", sementara bintang Juventus itu melontarkan kritik tajam kepada mantan timnya
Salah satu pilar utama era baru Juventus
Gelandang serang kelahiran Jerman ini pertama kali bergabung dengan Bayern pada 2012 saat usianya baru tujuh tahun dan terus menunjukkan performa mengesankan di berbagai kelompok usia, bahkan sempat menjadi kapten tim U-17. Namun, kekhawatiran terkait jalannya menuju tim senior serta penundaan klub dalam menawarkan kontrak profesional yang konkret akhirnya membuatnya hengkang sebagai pemain bebas transfer pada 2022, demikian diungkapkan pemain berusia 20 tahun tersebut.
Sejak pindah dari Bayern ke Juventus pada musim panas 2022, Yildiz telah menunjukkan perkembangan yang mengesankan, mencetak 18 gol dalam 90 penampilan di Serie A. Penampilannya ini telah menjadikannya wajah era baru Juventus dan seorang superstar bagi tim nasional Turki.
Bukan keputusan yang didasarkan pada uang
Setelah kepergiannya dari Munich, beredar rumor bahwa tuntutan finansial yang berlebihan darinya menjadi penghalang perpanjangan kontrak. Namun, dalam wawancara mendalam dengan Corriere dello Sport, Yildiz dengan tegas membantah klaim tersebut: "Saya tidak pernah bermain demi uang, melainkan untuk mengembangkan diri. Uang selalu menjadi hal sekunder bagi saya. Keluarga saya yang mengurus bagian itu," katanya.
"Saya sudah berada di sini selama empat tahun, dan saya selalu diperlakukan dengan penuh kepercayaan, sesuatu yang tidak saya rasakan di Bayern. Saya berada di sana selama sebelas tahun dan tidak pernah merasakan kepercayaan mereka; selalu ada orang yang lebih baik dari saya. Itulah mengapa mudah bagi saya, bahkan sudah pasti, untuk pergi."
Yildiz memperpanjang masa tinggalnya di Juventus
Ketenaran Yildiz di Serie A memicu kekhawatiran akan tawaran transfer besar dari klub-klub di Liga Premier dan La Liga. Namun, pemain berusia 20 tahun itu baru-baru ini memilih untuk menandatangani kontrak baru bersama Bianconeri, yang mengikatnya dengan klub hingga tahun 2030.
"Saya sangat yakin bahwa kami akan meraih prestasi besar di masa depan," katanya saat itu. “Saya mencintai Juventus karena sejak saya berada di sini, saya selalu merasa kami akan meraih prestasi besar bersama. Saya selalu yakin bahwa para penggemar dan keluarga saya mendukung saya.”
Berjuang meraih kejayaan bersama Juventus
Yildiz saat ini menjadi pencetak gol terbanyak Juventus di Serie A dengan sembilan gol dari 28 penampilan, sementara ia juga memimpin daftar pemberi assist dengan enam assist. Meskipun tampil gemilang, tim asal Turin ini berada di peringkat kelima klasemen liga utama Italia, tertinggal 15 poin dari pemuncak klasemen, Inter. Namun, mereka masih berpeluang merebut satu tempat di Liga Champions musim depan.
