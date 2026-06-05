"Saya tidak pernah menyangka bisa memenangkannya" - Rodri mengakui bahwa memenangkan Ballon d'Or bukanlah impiannya, sementara bintang Man City itu mendukung "si monster" Lamine Yamal untuk meraih penghargaan tertinggi

Bintang City itu juga melontarkan pujian yang sangat tinggi kepada wonderkid Barcelona, Yamal, yang menempati peringkat kedua setahun setelah kemenangan Rodri, berada di bawah bintang Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele.

Namun, banyak hal yang diharapkan dari pemain muda ini, dan Rodri yakin rekan setimnya di timnas Spanyol ini pada akhirnya akan memenangkan penghargaan tersebut, dengan mengatakan: “Dua pemain Spanyol, satu dari masa kini dan satu dari masa depan. Dia sudah menjadi bintang, tetapi dengan masa depan yang menanti di depannya, itu sangat mengesankan.

“Suatu hari dia akan memenangkan Ballon d’Or, dia adalah pemain yang luar biasa. Dia adalah sosok yang spektakuler. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Orang-orang belum mengenalnya dengan baik. Saya mendorong orang-orang untuk mengenalnya. Dia adalah sosok yang fantastis.”

Menanggapi klaim bahwa pemain muda ini menghadapi sorotan media yang tidak adil, Rodri menambahkan: “Tidak, saya pikir pemain sekelasnya, yang memiliki kemampuan dan keunikan seperti itu, pasti akan menimbulkan dampak seperti itu, baik atau buruk. Kita harus menerimanya.

"Dia sangat matang. Dalam beberapa hal, citranya agak terdistorsi. Dia anak yang luar biasa. Dia memiliki nilai-nilai yang luar biasa untuk usianya. Sangat fokus, sangat matang. Jangan lupa dia baru berusia 18 tahun, sama seperti kita semua dulu. Saya senang karena dia berkembang begitu pesat.”