AFP
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"Saya tidak pernah menyangka bisa memenangkannya" - Rodri mengakui bahwa memenangkan Ballon d'Or bukanlah impiannya, sementara bintang Man City itu mendukung "si monster" Lamine Yamal untuk meraih penghargaan tertinggi
Gelandang mengenang kemenangan bersejarah
Rodri meninjau kembali kemenangan bersejarahnya dalam ajang Ballon d'Or 2024 dalam sebuah wawancara mendalam bersama DAZN. Gelandang andalan City berusia 29 tahun ini menikmati musim 2023-24 yang dipenuhi trofi, dengan meraih gelar Liga Premier, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia Antarklub di level klub, serta meraih kejayaan di Euro 2024 bersama Spanyol. Prestasi individunya ini membuatnya menjadi gelandang pertama yang meraih penghargaan bola emas bergengsi tersebut sejak Luka Modric dari Real Madrid dianugerahi penghargaan tersebut pada 2018.
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Rodri meremehkan obsesi pribadi
Gelandang elegan itu menegaskan bahwa meskipun ia menghargai pengakuan global tersebut, penghargaan individu tidak pernah menjadi motivasi utamanya.
Melihat kembali perjalanannya, Rodri berkata: “Saya tidak akan menyebutnya mimpi. Saya hanya tidak percaya bisa menang. Hidup memang penuh kejutan. Pada dasarnya, saya tidak menganggapnya lebih penting dari yang seharusnya, meskipun itu penting.
"Ini adalah pengakuan sebagai yang terbaik. Ini adalah konsekuensi dari pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Saya berterima kasih kepada orang-orang yang memilih saya dan atas pengakuan ini. Ini sangat istimewa bagi saya dan keluarga saya.”
Yamal diprediksi akan meraih kesuksesan besar di masa depan
Bintang City itu juga melontarkan pujian yang sangat tinggi kepada wonderkid Barcelona, Yamal, yang menempati peringkat kedua setahun setelah kemenangan Rodri, berada di bawah bintang Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele.
Namun, banyak hal yang diharapkan dari pemain muda ini, dan Rodri yakin rekan setimnya di timnas Spanyol ini pada akhirnya akan memenangkan penghargaan tersebut, dengan mengatakan: “Dua pemain Spanyol, satu dari masa kini dan satu dari masa depan. Dia sudah menjadi bintang, tetapi dengan masa depan yang menanti di depannya, itu sangat mengesankan.
“Suatu hari dia akan memenangkan Ballon d’Or, dia adalah pemain yang luar biasa. Dia adalah sosok yang spektakuler. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Orang-orang belum mengenalnya dengan baik. Saya mendorong orang-orang untuk mengenalnya. Dia adalah sosok yang fantastis.”
Menanggapi klaim bahwa pemain muda ini menghadapi sorotan media yang tidak adil, Rodri menambahkan: “Tidak, saya pikir pemain sekelasnya, yang memiliki kemampuan dan keunikan seperti itu, pasti akan menimbulkan dampak seperti itu, baik atau buruk. Kita harus menerimanya.
"Dia sangat matang. Dalam beberapa hal, citranya agak terdistorsi. Dia anak yang luar biasa. Dia memiliki nilai-nilai yang luar biasa untuk usianya. Sangat fokus, sangat matang. Jangan lupa dia baru berusia 18 tahun, sama seperti kita semua dulu. Saya senang karena dia berkembang begitu pesat.”
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La Roja bersiap untuk panggung dunia
Tim juara Eropa asuhan Luis de la Fuente kini bertekad untuk menerjemahkan dominasi mereka di level benua ke panggung dunia pada Piala Dunia. Dengan lini tengah yang tangguh yang dipimpin oleh Rodri dan Yamal, Spanyol akan memulai perjalanan mereka di Grup H melawan Cape Verde di Mercedes-Benz Stadium pada Senin, 14 Juni. Dengan laga-laga berikutnya melawan Arab Saudi dan Uruguay yang sudah menanti, La Roja harus langsung tampil maksimal untuk membuktikan kualitas mereka di turnamen ini.