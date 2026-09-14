Dembele menegaskan bahwa ia tidak melihat dirinya sebagai superstar yang secara alami ditakdirkan, berbanding terbalik langsung dengan pernyataan terbaru yang dibuat sahabat dekat sekaligus rekan setimnya di tim nasional, Kylian Mbappe. Berbicara setelah kemenangan 1-0 Paris Saint-Germain atas Brest pada Minggu malam, pemegang Ballon d'Or saat ini itu bersikeras bahwa jalannya menuju puncak sepakbola dunia dibangun melalui kerja keras, bukan takdir.

Berbicara kepada Ligue 1+, Dembele memberikan penilaian jujur tentang perjalanannya dengan mengatakan: "Saya selalu berada di belakang kelas, bekerja keras. Sepanjang karier saya, saya tidak banyak bicara, saya bekerja sangat keras. Seperti yang saya katakan, saya tidak pernah menjadi sosok yang terpilih, tetapi saya bekerja keras, dan tahun lalu saya mendapat ganjaran dengan tahun yang fantastis bersama Paris Saint-Germain. Dan tahun ini, kita lihat saja nanti, tanpa tekanan, jalani saja dengan santai."