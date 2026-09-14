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Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

"Saya tidak pernah menjadi orang terpilih" - bintang PSG Ousmane Dembele 'membalas' penyerang Real Madrid Kylian Mbappe dalam perdebatan sengit Ballon d'Or

O. Dembele
Paris Saint-Germain
K. Mbappe
Ligue 1

Ousmane Dembele melontarkan respons tajam terhadap klaim terbaru Kylian Mbappe mengenai jalur karier mereka masing-masing dan posisi mereka dalam sepak bola. Setelah kemenangan Paris Saint-Germain atas Brest, sang winger menanggapi narasi tentang menjadi "yang terpilih" dengan cara yang mengisyaratkan rivalitas yang mulai memanas untuk penghargaan individu.

  • Dembele menolak label 'Sang Terpilih'

    Dembele menegaskan bahwa ia tidak melihat dirinya sebagai superstar yang secara alami ditakdirkan, berbanding terbalik langsung dengan pernyataan terbaru yang dibuat sahabat dekat sekaligus rekan setimnya di tim nasional, Kylian Mbappe. Berbicara setelah kemenangan 1-0 Paris Saint-Germain atas Brest pada Minggu malam, pemegang Ballon d'Or saat ini itu bersikeras bahwa jalannya menuju puncak sepakbola dunia dibangun melalui kerja keras, bukan takdir.

    Berbicara kepada Ligue 1+, Dembele memberikan penilaian jujur tentang perjalanannya dengan mengatakan: "Saya selalu berada di belakang kelas, bekerja keras. Sepanjang karier saya, saya tidak banyak bicara, saya bekerja sangat keras. Seperti yang saya katakan, saya tidak pernah menjadi sosok yang terpilih, tetapi saya bekerja keras, dan tahun lalu saya mendapat ganjaran dengan tahun yang fantastis bersama Paris Saint-Germain. Dan tahun ini, kita lihat saja nanti, tanpa tekanan, jalani saja dengan santai."

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    Mbappe membuka ruang untuk perdebatan

    Konteks dari komentar Dembele berawal dari wawancara blak-blakan yang diberikan Mbappe kepada France Football, yang diterbitkan hanya sehari sebelumnya. Dalam pembicaraan itu, penyerang Real Madrid tersebut menyoroti perbedaan tegas antara bagaimana dirinya dan Dembele dipersepsikan oleh dunia sepakbola sejak masa remaja mereka. Perkataan Mbappe mengisyaratkan adanya perbedaan dalam batas potensi yang dinilai dimiliki masing-masing, serta ekspektasi yang dibebankan kepada mereka oleh publik Prancis dan media olahraga yang lebih luas sepanjang perjalanan mereka menuju ketenaran.

    Mbappe dikutip mengatakan: "Dembele? Dia selalu dipandang sebagai pemain berbakat. Sementara saya, selalu dipandang sebagai sosok terpilih."

  • Membangun chemistry di era pasca-Mbappe

    Saat perdebatan di luar lapangan terus memanas, Dembele fokus pada tanggung jawabnya di lapangan dalam lini serang PSG yang diperbarui. Kehidupan setelah Mbappe menuntut kemitraan baru, dan sang winger menemukan pemahaman yang sangat produktif dengan penyerang Spanyol, Ferran Torres. Koneksi di antara keduanya menjadi sorotan pada awal musim, meski tim terkadang kesulitan menemukan ritme permainan mereka.

    Dembele penuh pujian untuk Torres saat membahas bagaimana lini depan dengan wajah baru itu berfungsi tanpa jimat lamanya. "Saya cukup beruntung pernah bermain dengannya sedikit di Barcelona. Dia pencetak gol sejati, nomor sembilan sejati yang juga bisa bermain di sayap. Dan mudah bermain dengannya. Dia melakukan pergerakan yang sangat bagus. Mudah menemukannya, kami banyak berbicara, semuanya mudah dengan Ferran," jelas Dembele.

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    Persaingan untuk Ballon d'Or 2026

    Waktu adu mulut ini bertepatan dengan rilis resmi daftar nominasi Ballon d'Or putra dan putri, yang menampilkan sejumlah ikon global. Dembele masuk dalam persaingan sebagai juara bertahan dan berupaya mengamankan gelar secara beruntun di tengah persaingan yang tetap sangat ketat. Selain nama-nama langganan seperti Lionel Messi, daftar tersebut juga mencakup sensasi muda seperti Lamine Yamal dan Jude Bellingham, yang membuat edisi 2026 menjadi salah satu yang paling sulit diprediksi dalam beberapa tahun terakhir. Upacara penghargaan akan berlangsung di London pada 26 Oktober.

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