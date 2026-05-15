"Saya tidak pernah mengatakan itu" - Alvaro Arbeloa membantah pernyataan Kylian Mbappé yang menyebutnya sebagai "pilihan keempat" sebagai penyerang, sementara bintang Real Madrid itu diteriaki oleh para penggemar
Mbappe mengutarakan kekhawatirannya terkait perannya di Real Madrid
Mbappe berbicara secara terbuka mengenai perannya setelah kemenangan 2-0 Real Madrid atas Real Oviedo, mengungkapkan rasa frustrasinya atas minimnya kesempatan bermain sebagai starter belakangan ini. Penyerang asal Prancis itu memulai pertandingan dari bangku cadangan dan kemudian berbicara kepada wartawan di zona campuran sambil mengenakan pakaian biasa, bukan seragam klub.
Dia mengisyaratkan bahwa posisinya dalam hierarki penyerang telah menurun, dengan mengklaim bahwa dia berada di belakang pemain seperti Vinicius Junior, Franco Mastantuono, dan pemain muda Gonzalo Garcia dalam rencana manajer. Situasi ini semakin menarik perhatian ketika Arbeloa ditanya mengenai pernyataan Mbappe dalam konferensi pers pasca-pertandingan, yang memicu tanggapan tegas dari pelatih Madrid tersebut.
Mbappe mengaku posisinya telah turun dalam urutan penyerang
Mbappe menegaskan bahwa ia sudah siap secara fisik untuk menjadi starter meskipun baru-baru ini dikhawatirkan mengalami cedera, dan ia mengisyaratkan bahwa ketidakhadirannya dalam susunan pemain murni merupakan keputusan taktis.
"Saya 100% baik-baik saja. Saya tidak bermain karena manajer mengatakan saya adalah striker pilihan keempat di skuad di belakang Mastantuono, Vini, dan Gonzalo," kata Mbappe kepada wartawan, seperti dilansir Marca. "Saya siap untuk menjadi starter; itu adalah keputusannya, dan Anda harus selalu menghormatinya. Saya tidak marah."
Arbeloa dengan cepat membantah interpretasi tersebut ketika ditanya tentang komentar sang penyerang.
"Saya berharap memiliki empat penyerang," jelas Arbeloa. "Saya tidak memiliki empat penyerang, dan saya tentu saja tidak mengatakan hal seperti itu kepada Mbappe. Dia mungkin tidak memahami saya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak mungkin mengatakan kepadanya bahwa dia adalah penyerang keempat.
"Jelas bahwa jika saya tidak memainkannya, dia tidak bisa bermain. Saya adalah pelatih, dan saya yang memutuskan siapa yang bermain dan siapa yang tidak. Saya berbicara dengannya sebelum pertandingan. Saya tidak tahu bagaimana dia mungkin menafsirkannya. Seorang pemain yang tidak ada di bangku cadangan empat hari yang lalu seharusnya tidak diturunkan sebagai starter hari ini. Ini bukan final, ini bukan situasi hidup atau mati."
Sorakan penonton di Bernabeu semakin memperkeruh suasana yang sudah tegang
Mbappe juga mendapat sambutan yang tidak ramah dari sebagian penonton di Stadion Santiago Bernabeu. Para pendukung bersiul dan mencemooh saat ia melakukan pemanasan, dan kembali melakukannya ketika ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-69. Reaksi tersebut terjadi setelah paruh kedua musim yang sulit bagi sang penyerang serta kontroversi seputar kunjungannya ke Italia baru-baru ini saat ia sedang memulihkan diri dari cedera lutut.
Mbappe berusaha meredam situasi tersebut dengan mengatakan: "Kamu harus menerimanya. Menurutku, itu hanya orang-orang yang mengekspresikan pendapat mereka. Saya tidak berpikir Anda harus menganggapnya secara pribadi. Tidak ada yang akan mati malam ini. Wajar saja jika kita tidak menang, orang-orang memilih pemain untuk dicemooh. Hal ini terjadi di Real Madrid, terjadi di setiap klub di dunia. Saya tidak tahu apa yang istimewa dari hal ini. Ketika kita tidak menang, itulah hidup."
Perhatian kembali tertuju pada keharmonisan di ruang ganti Madrid
Pertukaran pendapat antara Mbappe dan Arbeloa telah menyoroti ketegangan di dalam skuad Madrid. Pelatih menegaskan bahwa pemilihan pemain didasarkan pada performa dan kebutuhan tim. Sementara itu, Mbappe tetap bersikukuh bahwa ia merasa bahagia di Madrid dan berkomitmen pada klub. Namun, dengan para pendukung yang sudah menunjukkan rasa frustrasi, performa dan peran sang penyerang dalam skuad akan terus menjadi sorotan dalam beberapa pekan ke depan.