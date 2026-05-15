Mbappe menegaskan bahwa ia sudah siap secara fisik untuk menjadi starter meskipun baru-baru ini dikhawatirkan mengalami cedera, dan ia mengisyaratkan bahwa ketidakhadirannya dalam susunan pemain murni merupakan keputusan taktis.

"Saya 100% baik-baik saja. Saya tidak bermain karena manajer mengatakan saya adalah striker pilihan keempat di skuad di belakang Mastantuono, Vini, dan Gonzalo," kata Mbappe kepada wartawan, seperti dilansir Marca. "Saya siap untuk menjadi starter; itu adalah keputusannya, dan Anda harus selalu menghormatinya. Saya tidak marah."

Arbeloa dengan cepat membantah interpretasi tersebut ketika ditanya tentang komentar sang penyerang.

"Saya berharap memiliki empat penyerang," jelas Arbeloa. "Saya tidak memiliki empat penyerang, dan saya tentu saja tidak mengatakan hal seperti itu kepada Mbappe. Dia mungkin tidak memahami saya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak mungkin mengatakan kepadanya bahwa dia adalah penyerang keempat.

"Jelas bahwa jika saya tidak memainkannya, dia tidak bisa bermain. Saya adalah pelatih, dan saya yang memutuskan siapa yang bermain dan siapa yang tidak. Saya berbicara dengannya sebelum pertandingan. Saya tidak tahu bagaimana dia mungkin menafsirkannya. Seorang pemain yang tidak ada di bangku cadangan empat hari yang lalu seharusnya tidak diturunkan sebagai starter hari ini. Ini bukan final, ini bukan situasi hidup atau mati."