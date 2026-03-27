"Saya tidak pernah membayangkan hal seperti itu mungkin terjadi": Jürgen Klopp akhirnya angkat bicara setelah kepergian Mohamed Salah dari Liverpool

"Dari mana asalnya, apa yang telah dia lalui, dan apa yang telah dia berikan kepada kami - sungguh luar biasa. Saat bekerja dengannya, gambaran keseluruhannya sungguh luar biasa, angka-angka yang tak tertandingi," kata Klopp sambil menyinggung berbagai rekor yang dipegang Salah, yang antara lain merupakan pencetak gol terbanyak LFC di Liga Premier. "Mungkin sepuluh tahun lagi kita akan duduk di sini dan mungkin Ekitike akan memecahkan rekornya, tapi itu akan sulit."

Ketika Salah pindah dari AS Roma ke Anfield pada 2017, dua tahun setelah Klopp menjabat, sang pelatih sukses pun tak menyangka ia akan naik menjadi pencetak gol terbanyak ketiga dalam sejarah klub Liverpool. "Itu adalah kebahagiaan, tantangan, kerja keras dari kedua belah pihak, dan hasil yang luar biasa," jelas Kepala Sepak Bola Global Red Bull itu sambil menekankan: "Saya tidak pernah membayangkan hal seperti itu mungkin terjadi—angka-angka yang dia catat, prestasi-prestasi yang beberapa di antaranya pasti akan tetap tak tertandingi."

Klopp, yang bersama Salah antara lain memenangkan gelar juara liga dan Liga Champions, menambahkan: "Saya sudah menengok ke belakang dan hampir tidak percaya bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Gol-gol yang dia cetak, konsistensi yang dia tunjukkan, tekad dan ambisi untuk terus berkembang."