Mantan pelatih The Reds itu terkesima saat berbincang dengan "The Anfield Wrap", terutama mengenai perjalanan karier pemain asal Mesir tersebut.
"Saya tidak pernah membayangkan hal seperti itu mungkin terjadi": Jürgen Klopp akhirnya angkat bicara setelah kepergian Mohamed Salah dari Liverpool
"Dari mana asalnya, apa yang telah dia lalui, dan apa yang telah dia berikan kepada kami - sungguh luar biasa. Saat bekerja dengannya, gambaran keseluruhannya sungguh luar biasa, angka-angka yang tak tertandingi," kata Klopp sambil menyinggung berbagai rekor yang dipegang Salah, yang antara lain merupakan pencetak gol terbanyak LFC di Liga Premier. "Mungkin sepuluh tahun lagi kita akan duduk di sini dan mungkin Ekitike akan memecahkan rekornya, tapi itu akan sulit."
Ketika Salah pindah dari AS Roma ke Anfield pada 2017, dua tahun setelah Klopp menjabat, sang pelatih sukses pun tak menyangka ia akan naik menjadi pencetak gol terbanyak ketiga dalam sejarah klub Liverpool. "Itu adalah kebahagiaan, tantangan, kerja keras dari kedua belah pihak, dan hasil yang luar biasa," jelas Kepala Sepak Bola Global Red Bull itu sambil menekankan: "Saya tidak pernah membayangkan hal seperti itu mungkin terjadi—angka-angka yang dia catat, prestasi-prestasi yang beberapa di antaranya pasti akan tetap tak tertandingi."
Klopp, yang bersama Salah antara lain memenangkan gelar juara liga dan Liga Champions, menambahkan: "Saya sudah menengok ke belakang dan hampir tidak percaya bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Gol-gol yang dia cetak, konsistensi yang dia tunjukkan, tekad dan ambisi untuk terus berkembang."
Mo Salah berada di peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak Liverpool
Secara keseluruhan, Salah telah mencetak 255 gol dan 112 assist dalam 435 pertandingan bersama The Reds. Ia tidak lagi mampu mengejar peringkat kedua (Roger Hunt, 280 gol) dan peringkat pertama (Ian Rush, 339 gol) dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Terlebih lagi, belakangan ini tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Baru pada bulan April tahun lalu, setelah negosiasi yang alot, ia memperpanjang kontraknya selama dua tahun hingga 2027.
Sementara itu, di musim ini, Salah kesulitan menunjukkan performa terbaiknya dan hanya mencatatkan sebelas kontribusi gol di liga. Delapan gol lainnya ia sumbangkan di kompetisi piala. Namun, Liverpool pun tidak memenuhi ekspektasi sebagai juara bertahan dan bahkan terancam gagal lolos ke Liga Champions karena saat ini berada di peringkat kelima klasemen.
Salah: "Salah satu pemain bintang akan meninggalkan klub pada musim panas ini"
"Saya berharap dia bisa menjalani sisa musim ini dengan sukses — meskipun saya tahu Mo hanya bisa melakukannya jika tim ini memenangkan pertandingan dan dia mencetak gol," kata Klopp sambil menambahkan: "Salah satu pemain hebat akan meninggalkan klub pada musim panas nanti — kita lihat saja di mana dia akan berlabuh selanjutnya."
Salah akan merayakan perpisahannya di Anfield pada 24 Mei, saat pertandingan terakhir musim Premier League, yang diumumkan sendiri oleh pemain berusia 33 tahun itu pada hari Selasa. Sementara itu, masa depannya masih belum jelas. Kabarnya, ada minat terutama dari Arab Saudi dan MLS.
Mohamed Salah: Data performa dan statistik musim ini
Permainan 34 Menit bermain 2685 Gol 10 Assist 9