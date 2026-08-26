Terlepas dari hiruk-pikuk media yang tak terelakkan seputar kepulangannya, Mourinho dengan cepat mengalihkan sorotan dari dirinya sendiri. Sang pelatih menegaskan bahwa perhatian utamanya adalah performa tim dan hubungan mereka dengan para penonton.

"Saya tidak ingin Bernabéu menyambut saya dengan cara tertentu. Saya ingin stadion itu menyambut tim sebagai timnya, sebagai gairahnya," ujarnya di situs resmi klub. "Saya tahu musim lalu tidak berakhir dengan baik, dan pada satu titik, mungkin tampak seperti cinta itu sedang melalui fase yang rumit.

"Yang saya inginkan adalah kami memulai dari nol, meski dalam kasus ini, itu tidak sepenuhnya dari nol. Saya pikir orang-orang sudah merasakan cara tim ini bekerja, komitmennya, dan keinginan untuk melakukan segala sesuatu dengan benar. Itulah hal yang paling penting; saya tidak penting."

Mourinho menambahkan: "Jika Anda bertanya kepada saya tentang perasaan saya, saya akan mengatakan bahwa saya sangat mampu mengendalikan emosi saya dan bermain seperti biasa dalam pertandingan yang tidak normal karena ini adalah laga yang memperebutkan tiga poin, dan kami harus memenangkannya. Saya benar-benar ingin tim merasakan sesuatu yang berbeda dari musim lalu, terutama di fase akhir. Mari melangkah bersama."