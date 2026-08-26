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'Saya tidak penting!' - Jose Mourinho melontarkan seruan penuh semangat kepada fans Real Madrid jelang kembali ke Santiago Bernabeu
Mourinho kembali ke Bernabeu
Mourinho tengah bersiap untuk kembali secara emosional ke Santiago Bernabeu saat Madrid menjamu Sociedad di Liga. Laga Rabu ini menjadi pertandingan kandang pertamanya sejak menangani Real Madrid untuk periode kedua.
Madrid mengawali kampanye 2025-26 mereka dengan kemenangan tipis 2-1 atas Espanyol pekan lalu. Jude Bellingham mencetak gol lebih awal dalam pertandingan itu, sebelum gol telat debutan Carlos Espi memastikan tiga poin penuh bagi tim asuhan Mourinho.
Mereka kini akan berusaha melanjutkan awal kemenangan itu di hadapan pendukung sendiri. Menghadapi Sociedad yang tangguh, pelatih asal Portugal itu tahu skuadnya akan membutuhkan dukungan penuh dari para pendukung setia Real Madrid.
- Getty Images Sport
Fokus penuh pada tim
Terlepas dari hiruk-pikuk media yang tak terelakkan seputar kepulangannya, Mourinho dengan cepat mengalihkan sorotan dari dirinya sendiri. Sang pelatih menegaskan bahwa perhatian utamanya adalah performa tim dan hubungan mereka dengan para penonton.
"Saya tidak ingin Bernabéu menyambut saya dengan cara tertentu. Saya ingin stadion itu menyambut tim sebagai timnya, sebagai gairahnya," ujarnya di situs resmi klub. "Saya tahu musim lalu tidak berakhir dengan baik, dan pada satu titik, mungkin tampak seperti cinta itu sedang melalui fase yang rumit.
"Yang saya inginkan adalah kami memulai dari nol, meski dalam kasus ini, itu tidak sepenuhnya dari nol. Saya pikir orang-orang sudah merasakan cara tim ini bekerja, komitmennya, dan keinginan untuk melakukan segala sesuatu dengan benar. Itulah hal yang paling penting; saya tidak penting."
Mourinho menambahkan: "Jika Anda bertanya kepada saya tentang perasaan saya, saya akan mengatakan bahwa saya sangat mampu mengendalikan emosi saya dan bermain seperti biasa dalam pertandingan yang tidak normal karena ini adalah laga yang memperebutkan tiga poin, dan kami harus memenangkannya. Saya benar-benar ingin tim merasakan sesuatu yang berbeda dari musim lalu, terutama di fase akhir. Mari melangkah bersama."
Apa arti ini bagi Lavelle: Menuntut mentalitas yang tepat
Merefleksikan kemenangan susah payah di markas Espanyol, Mourinho memuji atmosfer penuh tekanan yang diciptakan para suporter lawan. Kini ia berharap Santiago Bernabeu bisa menghadirkan energi yang sama untuk memberi para pemainnya dorongan ekstra.
"Laga kandang pertama. Ini adalah salah satu dari 19 pertandingan yang akan kami mainkan di kandang dan salah satu dari 38 pertandingan yang akan kami jalani di liga," aku Mourinho. "Setiap poin penting. Targetnya adalah menang, dengan menghormati tim yang layak mendapatkan respek. Tim dengan identitas dan pemain-pemain berkualitas, yang pasti akan memberikan kami pertandingan yang berat.
"Di markas Espanyol, kami merasakan dukungan besar dari para suporter mereka untuk tim mereka. Di Bernabéu, kami berharap mendapat dukungan dari suporter kami. Yang saya harapkan adalah para pemain memiliki rasa lapar yang sama untuk memenangkan pertandingan, sikap yang sama, daya juang, kekuatan, dan ketenangan untuk menghadapi laga yang sulit. Saya berharap para suporter bisa melihat tim ini dan mengenali mentalitas seperti ini, dan mungkin mentalitas seperti ini bisa membuat Bernabéu menjadi lebih kuat lagi."
- Getty Images Sport
Mengejar momentum awal liga
Real Madrid bertekad membangun ritme yang kuat sejak awal musim. Dengan persaingan perebutan gelar diperkirakan akan berlangsung sangat ketat, Real Madrid tidak boleh terpeleset di kandang sendiri. Setelah pertandingan tengah pekan melawan La Real, skuad Mourinho selanjutnya akan menghadapi Malaga dalam lanjutan liga akhir pekan ini.
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