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“Saya tidak peduli siapa yang kembali bugar”: Rio Ferdinand minta Michael Carrick mempertahankan Leny Yoro yang “berkelas” di tim Manchester United setelah bermain imbang melawan Leeds
Ferdinand puji kontribusi Yoro di Elland Road
Ferdinand memberi instruksi tegas kepada manajer Carrick: Yoro harus tetap menjadi starter, siapa pun yang pulih dari cedera. Bek remaja yang didatangkan dari Lille dua musim lalu itu tampil tenang dalam hasil imbang 1-1 yang diraih dengan susah payah pada Minggu di Elland Road, meski bermain di posisi bek kanan yang tidak biasa baginya.
Berbicara di kanal YouTube miliknya, Rio Presents, Ferdinand memuji kontribusi pemain asal Prancis itu dalam bertahan di West Yorkshire. “Menurut saya, penampilan pada babak pertama sangat solid, sangat kokoh, dan peluang lawan berhasil ditekan seminimal mungkin,” kata Ferdinand.
“Menurut saya, Yoro, terutama pada babak pertama, tampil luar biasa saat menjaga area tiang jauh. Dia terlihat semakin percaya diri dan sepertinya sekarang hanya perlu bermain secara konsisten di tim. Saya tidak tahu posisi mana yang pertama-tama akan menjadi miliknya, tetapi dia akan berkata, ‘Saya harus berada di tim ini.’ Jika dia terus bermain seperti sekarang dan terus mendapat kesempatan tampil, saya tidak peduli siapa yang pulih dari cedera. Menurut saya, dia harus tetap berada di tim dan membuktikan kemampuannya.”
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Ferdinand puji kepercayaan diri Yoro yang terus meningkat
Pujian itu datang pada saat yang penting bagi Yoro, yang harus melewati proses adaptasi berat sejak kepindahannya dengan biaya besar ke Old Trafford. Ferdinand meyakini momentum yang dibangun bek tersebut melalui penampilannya bersama tim nasional dan di laga-laga Eropa kini mulai membuahkan performa konsisten di Liga Primer. “Saya rasa dia terlihat semakin kuat setiap pekan. Menurut saya, dia tampil solid di Madrid, sementara pada pertandingan sebelumnya bersama Prancis dia tampil luar biasa sebagai bek tengah. Dia kembali dengan kepercayaan diri baru dan saya pikir itu bagus untuk Manchester United,” jelas Ferdinand.
“Caranya menghalau umpan-umpan silang di tiang jauh menunjukkan kualitasnya. Dalam laga tandang seperti itu, Anda membutuhkan pemain yang bersedia mempertaruhkan tubuhnya, dan menurut saya hari ini, terutama dalam hal itu, dia tampil sangat bagus.”
Carrick menemukan hal positif di tengah rentetan laga tanpa kemenangan
Meski penampilan individu Yoro menuai pujian, hasil pertandingan membuat Manchester United harus merenungkan enam laga beruntun tanpa kemenangan. Namun, Carrick memilih berfokus pada kegigihan dan tekad para pemainnya. Ia menyoroti disiplin taktik yang dibutuhkan untuk melewati pekan sulit yang juga diwarnai masalah disiplin di luar lapangan dan gesekan internal.
“Komitmen itu jelas terlihat hari ini, dan memang harus ada. Pertandingan berlangsung sengit dan intens. Pagi tadi saya berbicara kepada para pemain tentang sejarah pertandingan ini dan tentang kami yang datang ke sini, ke wilayah mereka,” jelas sang manajer. Pelatih Manchester United itu senang melihat timnya menerapkan struktur pertahanan lima pemain yang lebih ketat saat tidak menguasai bola. Perubahan tersebut menjadi landasan bagi Yoro dan rekan-rekannya di lini belakang untuk meredam Leeds sepanjang sebagian besar pertandingan.
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Menatap tantangan di Eropa
Fokus United kini beralih dari kekecewaan di kompetisi domestik saat mereka bersiap menghadapi Como di Liga Champions pada Rabu. Tekanan terhadap Carrick tetap tinggi setelah timnya kesulitan mengubah hasil imbang menjadi kemenangan dalam awal musim yang lesu. Dengan baru satu kemenangan di Liga Primer musim ini, penampilan meyakinkan di Eropa menjadi sangat penting untuk memulihkan kepercayaan diri di Carrington.
Perkembangan Yoro tetap menjadi salah satu dari sedikit hal positif bagi tim yang kini menempati peringkat ke-13 klasemen. Penegasan Carrick bahwa timnya menunjukkan "ketangguhan" akan diuji seiring jadwal pertandingan yang terus padat.
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