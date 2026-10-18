Ferdinand memberi instruksi tegas kepada manajer Carrick: Yoro harus tetap menjadi starter, siapa pun yang pulih dari cedera. Bek remaja yang didatangkan dari Lille dua musim lalu itu tampil tenang dalam hasil imbang 1-1 yang diraih dengan susah payah pada Minggu di Elland Road, meski bermain di posisi bek kanan yang tidak biasa baginya.

Berbicara di kanal YouTube miliknya, Rio Presents, Ferdinand memuji kontribusi pemain asal Prancis itu dalam bertahan di West Yorkshire. “Menurut saya, penampilan pada babak pertama sangat solid, sangat kokoh, dan peluang lawan berhasil ditekan seminimal mungkin,” kata Ferdinand.

“Menurut saya, Yoro, terutama pada babak pertama, tampil luar biasa saat menjaga area tiang jauh. Dia terlihat semakin percaya diri dan sepertinya sekarang hanya perlu bermain secara konsisten di tim. Saya tidak tahu posisi mana yang pertama-tama akan menjadi miliknya, tetapi dia akan berkata, ‘Saya harus berada di tim ini.’ Jika dia terus bermain seperti sekarang dan terus mendapat kesempatan tampil, saya tidak peduli siapa yang pulih dari cedera. Menurut saya, dia harus tetap berada di tim dan membuktikan kemampuannya.”