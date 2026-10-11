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“Saya tidak peduli”: Enzo Maresca tak ambil pusing soal vonis bersalah terhadap Manchester City usai kemenangan di Anfield
Tak menghiraukan kegaduhan
Manchester City menghajar Liverpool di Anfield dan mengirim pesan tegas dalam pertandingan pertama mereka sejak dinyatakan bersalah melanggar 115 peraturan finansial Liga Primer. Maresca berada dalam suasana hati yang baik setelah kemenangan itu dan mengesampingkan kontroversi tersebut.
Meski menghadapi suporter tuan rumah yang memusuhi mereka dan menyebut tim itu curang, ia menegaskan bahwa skuadnya harus fokus sepenuhnya pada sepakbola. "Kegaduhan akan selalu ada, jadi kami harus belajar menghadapinya. Namun, pada saat yang sama, kami harus berusaha membuat kegaduhan kami sendiri dengan memenangi pertandingan, seperti yang kami lakukan hari ini," kata Maresca.
- Getty Images Sport
Suporter dan jajaran petinggi yang bersikap menentang
Manchester City kini mencatat enam kemenangan dari enam pertandingan di Liga Primer musim ini. Para petinggi klub, termasuk kepala eksekutif Ferran Soriano dan direktur olahraga Hugo Viana, turut hadir. Maresca menilai kehadiran mereka sangat penting.
“Mengingat pentingnya pertandingan tandang melawan Liverpool di Anfield, saya pikir keputusan klub untuk berkumpul bersama adalah langkah yang baik. Kebersamaan itulah yang kami butuhkan saat ini,” jelasnya. Erling Haaland sependapat dengan manajernya: “Penting untuk tetap kuat secara mental, tetap bersatu, dan melakukan apa yang bisa kita upayakan. Hal yang bisa kami [kendalikan] adalah bermain sepakbola dengan baik dan berjuang bersama. Hanya itu yang bisa kami lakukan.”
Menolak jadwal banding
Manchester City terancam hukuman berat, termasuk pengurangan poin dalam jumlah besar atau bahkan dikeluarkan, jika banding mereka atas putusan komisi independen gagal.
Namun, Maresca sama sekali tidak khawatir soal berapa lama proses hukum itu mungkin berlangsung. Ketika ditanya tentang kapan banding tersebut akan selesai, ia menjawab: "Anda tidak bisa membayangkan betapa bahagianya saya. Saya tidak peduli." Sang pelatih bahkan menyebut sikap bermusuhan suporter rival saat ini mungkin bisa membangkitkan semangat klub. "Hal itu bisa menciptakan kebersamaan dengan para suporter. Semoga kami bisa merayakan kemenangan. Hanya itu yang bisa kami fokuskan," tambahnya.
- AFP
Apa selanjutnya bagi Man City?
Man City kini harus mempertahankan awal musim sempurna mereka setelah memuncaki klasemen Liga Primer Inggris dengan raihan maksimal 18 poin. Enzo Maresca dan skuadnya akan segera mengalihkan fokus ke pertandingan Eropa berikutnya. Mereka bersiap menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Champions untuk meredam kegaduhan yang terus berlangsung lewat penampilan yang lebih dominan di lapangan.
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