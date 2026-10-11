Manchester City menghajar Liverpool di Anfield dan mengirim pesan tegas dalam pertandingan pertama mereka sejak dinyatakan bersalah melanggar 115 peraturan finansial Liga Primer. Maresca berada dalam suasana hati yang baik setelah kemenangan itu dan mengesampingkan kontroversi tersebut.

Meski menghadapi suporter tuan rumah yang memusuhi mereka dan menyebut tim itu curang, ia menegaskan bahwa skuadnya harus fokus sepenuhnya pada sepakbola. "Kegaduhan akan selalu ada, jadi kami harus belajar menghadapinya. Namun, pada saat yang sama, kami harus berusaha membuat kegaduhan kami sendiri dengan memenangi pertandingan, seperti yang kami lakukan hari ini," kata Maresca.