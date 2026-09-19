Schuster yang berusia 20 tahun menegaskan bahwa keputusan tim untuk bermain lebih langsung pada babak kedua menjadi katalis bagi gol pembuka. Meski meraih penghargaan pemain terbaik pertandingan setelah mencatatkan 12 sapuan dan nirbobol, ia meremehkan pujian individu saat berbicara kepada Sky Sports: "Saya pikir ketika babak kedua dimulai kami bermain lebih langsung ke depan dan kami mencetak gol setelah itu, jadi saya senang. Saya tidak peduli dengan penampilan saya. Saya hanya ingin membantu tim, mencatatkan nirbobol dan meraih tiga poin. Semoga saya mendapat jauh lebih banyak menit bermain."