Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

'Saya tidak peduli dengan performa saya' - bek tangguh Jannik Schuster tetap rendah hati saat Brentford membongkar Chelsea untuk naik ke peringkat ketiga

J. Schuster
Brentford vs Chelsea
Brentford
Chelsea
Premier League

Bek tengah Brentford Jannik Schuster menepis pujian individu setelah tampil dominan dalam kemenangan 3-0 atas Chelsea pada Jumat malam. Wonderkid asal Austria itu menciptakan assist untuk gol pembuka dan memimpin lini belakang yang tangguh hingga membawa Brentford naik ke posisi ketiga, tetapi sang pemain muda tetap menaruh fokus penuh pada kesuksesan tim ketimbang pengakuan pribadi.

  • Brentford menyapu bersih rival derby mereka

    Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, tim asuhan Keith Andrews bermain dengan intensi yang jauh lebih besar setelah jeda untuk menemukan gol pembuka. Jaidon Anthony menanduk masuk bola hasil knockdown Schuster sebelum serangan balik Igor Thiago dan gol pada masa injury time dari Fabio Carvalho memastikan kemenangan telak 3-0. Kemenangan dengan nirbobol itu mengangkat Brentford ke peringkat ketiga klasemen dan menjaga awal tak terkalahkan mereka di musim Premier League ini.

    • Iklan

  • Pemain muda itu mengabaikan pujian

    Schuster yang berusia 20 tahun menegaskan bahwa keputusan tim untuk bermain lebih langsung pada babak kedua menjadi katalis bagi gol pembuka. Meski meraih penghargaan pemain terbaik pertandingan setelah mencatatkan 12 sapuan dan nirbobol, ia meremehkan pujian individu saat berbicara kepada Sky Sports: "Saya pikir ketika babak kedua dimulai kami bermain lebih langsung ke depan dan kami mencetak gol setelah itu, jadi saya senang. Saya tidak peduli dengan penampilan saya. Saya hanya ingin membantu tim, mencatatkan nirbobol dan meraih tiga poin. Semoga saya mendapat jauh lebih banyak menit bermain."

  • Pemain Austria menghadirkan ancaman serangan

    Selain membukukan 16 kontribusi bertahan untuk meredam Chelsea, Schuster juga menunjukkan efektivitasnya yang kian berkembang sebagai ancaman nyata dari situasi bola mati. Merefleksikan assist sundulannya untuk Anthony yang memecah kebuntuan, bek tengah itu menambahkan: "Mereka selalu bilang saya punya potensi dalam situasi bola mati, tetapi belum banyak hasil yang didapat dari itu sampai sekarang. Semoga saya bisa mencetak gol lain kali."


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Momentum menuju Oktober terus meningkat

    Penampilan tanpa cela itu memperpanjang start tak terkalahkan Brentford menjadi enam pertandingan jelang jeda internasional selama tiga pekan. Duduk nyaman di zona kualifikasi Eropa, tim asuhan Andrews kini punya waktu berharga untuk memulihkan kondisi para pemain kuncinya. Brentford akan kembali beraksi di Premier League pada 10 Oktober dengan laga tandang yang berat menghadapi Aston Villa.