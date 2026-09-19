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'Saya tidak peduli dengan performa saya' - bek tangguh Jannik Schuster tetap rendah hati saat Brentford membongkar Chelsea untuk naik ke peringkat ketiga
Brentford menyapu bersih rival derby mereka
Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, tim asuhan Keith Andrews bermain dengan intensi yang jauh lebih besar setelah jeda untuk menemukan gol pembuka. Jaidon Anthony menanduk masuk bola hasil knockdown Schuster sebelum serangan balik Igor Thiago dan gol pada masa injury time dari Fabio Carvalho memastikan kemenangan telak 3-0. Kemenangan dengan nirbobol itu mengangkat Brentford ke peringkat ketiga klasemen dan menjaga awal tak terkalahkan mereka di musim Premier League ini.
Pemain muda itu mengabaikan pujian
Schuster yang berusia 20 tahun menegaskan bahwa keputusan tim untuk bermain lebih langsung pada babak kedua menjadi katalis bagi gol pembuka. Meski meraih penghargaan pemain terbaik pertandingan setelah mencatatkan 12 sapuan dan nirbobol, ia meremehkan pujian individu saat berbicara kepada Sky Sports: "Saya pikir ketika babak kedua dimulai kami bermain lebih langsung ke depan dan kami mencetak gol setelah itu, jadi saya senang. Saya tidak peduli dengan penampilan saya. Saya hanya ingin membantu tim, mencatatkan nirbobol dan meraih tiga poin. Semoga saya mendapat jauh lebih banyak menit bermain."
Pemain Austria menghadirkan ancaman serangan
Selain membukukan 16 kontribusi bertahan untuk meredam Chelsea, Schuster juga menunjukkan efektivitasnya yang kian berkembang sebagai ancaman nyata dari situasi bola mati. Merefleksikan assist sundulannya untuk Anthony yang memecah kebuntuan, bek tengah itu menambahkan: "Mereka selalu bilang saya punya potensi dalam situasi bola mati, tetapi belum banyak hasil yang didapat dari itu sampai sekarang. Semoga saya bisa mencetak gol lain kali."
Momentum menuju Oktober terus meningkat
Penampilan tanpa cela itu memperpanjang start tak terkalahkan Brentford menjadi enam pertandingan jelang jeda internasional selama tiga pekan. Duduk nyaman di zona kualifikasi Eropa, tim asuhan Andrews kini punya waktu berharga untuk memulihkan kondisi para pemain kuncinya. Brentford akan kembali beraksi di Premier League pada 10 Oktober dengan laga tandang yang berat menghadapi Aston Villa.
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