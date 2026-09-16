'Saya tidak offside' - Bagaimana superstar Manchester City Erling Haaland menguasai seni tetap onside untuk menghantui Manchester United dalam derby Manchester

Manchester City meraih kemenangan tipis 1-0 atas Manchester United di Old Trafford berkat gol penentu Haaland pada menit ke-60. Gol itu awalnya dianulir di lapangan sebelum intervensi VAR menyatakan penyerang Norwegia tersebut berada dalam posisi onside.

Namun, badan wasit Professional Game Referees kemudian mengakui kesalahan besar dengan membiarkan gol itu disahkan. Pro Ref mengakui bahwa rekan setimnya, Enzo Fernandez, secara aktif mengganggu permainan dari posisi offside hanya beberapa yard dari pencetak gol.

Badan perwasitan itu menegaskan bahwa VAR gagal mengenali dampak subjektif Fernandez dalam rangkaian kejadian tersebut. Mereka menyatakan bahwa tinjauan di pinggir lapangan seharusnya direkomendasikan, dan memicu permintaan maaf kepada Manchester United atas "kesalahan penilaian" tersebut.



