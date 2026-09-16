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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

'Saya tidak offside' - Bagaimana superstar Manchester City Erling Haaland menguasai seni tetap onside untuk menghantui Manchester United dalam derby Manchester

E. Haaland
Manchester City
Manchester United
Manchester United vs Manchester City
Premier League

Erling Haaland sekali lagi membuktikan diri sebagai pembeda saat Manchester City mengamankan kemenangan vital 1-0 atas rivalnya, Manchester United. Meski gol penentunya sempat dianulir karena offside, timing sempurna penyerang Norwegia itu memastikan keputusan tersebut dibatalkan, meski secara kontroversial, dan semakin menegaskan reputasinya sebagai predator paling disiplin di liga.

  • Blunder VAR dalam derby Manchester

    Manchester City meraih kemenangan tipis 1-0 atas Manchester United di Old Trafford berkat gol penentu Haaland pada menit ke-60. Gol itu awalnya dianulir di lapangan sebelum intervensi VAR menyatakan penyerang Norwegia tersebut berada dalam posisi onside.

    Namun, badan wasit Professional Game Referees kemudian mengakui kesalahan besar dengan membiarkan gol itu disahkan. Pro Ref mengakui bahwa rekan setimnya, Enzo Fernandez, secara aktif mengganggu permainan dari posisi offside hanya beberapa yard dari pencetak gol.

    Badan perwasitan itu menegaskan bahwa VAR gagal mengenali dampak subjektif Fernandez dalam rangkaian kejadian tersebut. Mereka menyatakan bahwa tinjauan di pinggir lapangan seharusnya direkomendasikan, dan memicu permintaan maaf kepada Manchester United atas "kesalahan penilaian" tersebut.


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    Haaland tersinggung secara pribadi dengan bendera offside

    Haaland kebingungan ketika hakim garis awalnya mengangkat bendera, dan mengungkapkan bahwa ia cukup memasukkan keputusan ofisial itu ke hati. "Saya biasanya tidak offside, jadi saya berbicara dengan [wasit] Michael Oliver dan mengatakan bahwa saya agak tersinggung karena dia mengira saya offside," kata sang striker kepada Sky Sports setelah pertandingan.

    Bintang City itu dengan cepat menyadari keputusan tersebut kemungkinan akan dianulir setelah melirik ke arah bangku cadangan. Ia menambahkan: "Saya melihat ke arah Enzo [Maresca], pelatih, dan dia memberi saya acungan jempol, jadi saya semacam tahu itu gol, jadi saya sedikit bersiap untuk merayakannya."

    Saat ditanya oleh Viaplay tentang reaksi spontannya terhadap bendera itu, Haaland menepis keraguan apa pun soal posisinya. "Tidak," jawabnya singkat. "Saya melihat ada defleksi, jadi saya berpikir mungkin seseorang menyentuhnya atau semacamnya, saya tidak tahu."


  • Dedikasi seumur hidup untuk ketepatan waktu elite

    Kesadaran spasial yang luar biasa ini bukanlah kebetulan. Menurut The Athletic, superstar Norwegia itu telah secara drastis mengurangi frekuensi offsidenya sejak bergabung dengan City, turun dari 0,55 per 90 menit saat di Borussia Dortmund menjadi hanya 0,2. Faktanya, 43 pemain Premier League telah lebih sering terperangkap offside darinya dalam dua tahun terakhir. Ia bahkan mempertahankan catatan sempurna selama penampilannya di Piala Dunia musim panas ini, tanpa sekali pun terkena bendera offside dalam lima pertandingan.

    Haaland mengaitkan timing elite ini dengan dedikasi seumur hidup untuk mengalahkan jebakan offside, sebuah kemampuan yang ia asah bersama ayahnya. "Ini adalah sesuatu yang sudah saya kerjakan sejak saya berusia 13 tahun di Bryne dan saya masih bermain dengan cara yang sama... hanya sekarang saya lebih cepat, lebih baik, dan lebih cepat," jelasnya dalam wawancara sebelumnya.

    Penerapan teknologi hanya semakin memvalidasi pendekatannya yang teliti. "Jika Anda offside dengan VAR, Anda tidak punya peluang. Saya pikir VAR lebih membantu saya, karena Anda mendapatkan keputusannya," kata Haaland. "Kebenarannya sebenarnya ada di sana bahwa saya hampir tidak pernah offside."

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Badan perwasitan meluncurkan tinjauan penuh

    Sementara City merayakan poin krusial dari derby ini, dampak dari blunder kepemimpinan wasit tersebut tanpa diragukan lagi akan memicu peninjauan ketat terhadap protokol VAR di Old Trafford. Badan wasit telah menjanjikan investigasi penuh atas insiden itu untuk mencegah kesalahan subjektif serupa dalam laga-laga berisiko tinggi.

    Bagi Haaland, fokusnya tetap pada upaya memperpanjang performa tajamnya yang tanpa henti. Berbekal bukti statistik atas disiplin posisionalnya yang elite, lini pertahanan lawan menghadapi tugas yang semakin berat untuk menjebak penyerang Norwegia itu dengan perangkap offside.

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