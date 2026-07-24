'Saya tidak mungkin melanjutkan' - Mantan bintang timnas Inggris Jermain Defoe mengundurkan diri dari jabatan manajer Woking setelah hanya empat bulan menjabat

Meskipun berhasil memukau manajemen klub melalui cara melatihnya di lapangan latihan, Defoe mengungkapkan bahwa keadaan di luar lapangan membuatnya tidak mungkin untuk tetap menjabat.

Melalui sebuah postingan di akun Instagram pribadinya, mantan bintang Tottenham Hotspur ini menyampaikan pesan perpisahannya: "Sayangnya, keadaan pada akhirnya membuat saya tidak mungkin melanjutkan tugas ini.

"Saya sangat bangga dengan kerja keras yang telah dilakukan selama saya berada di klub ini dan sungguh merasa bahwa kami sedang membangun sesuatu yang istimewa.

"Masa saya di Woking FC merupakan pengalaman manajerial yang membuka wawasan dan tak diragukan lagi akan membuat saya lebih kuat untuk menghadapi tantangan berikutnya dalam karier saya."