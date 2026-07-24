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'Saya tidak mungkin melanjutkan' - Mantan bintang timnas Inggris Jermain Defoe mengundurkan diri dari jabatan manajer Woking setelah hanya empat bulan menjabat
Defoe hengkang dari National League
Defoe secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai manajer klub Woking di National League setelah hanya empat bulan dan enam pertandingan liga di bawah kepemimpinannya. Mantan striker timnas Inggris berusia 43 tahun itu ditunjuk pada bulan Maret sebagai pengganti Neal Ardley, dan berhasil membawa klub tersebut finis di peringkat ke-10 pada musim lalu. Namun, pihak klub mengonfirmasi bahwa kedua belah pihak sepakat untuk berpisah secara mendadak, hanya dua minggu sebelum pertandingan pembuka musim baru.
- Pro Sports Images
Mantan penyerang mengenang kepergiannya
Meskipun berhasil memukau manajemen klub melalui cara melatihnya di lapangan latihan, Defoe mengungkapkan bahwa keadaan di luar lapangan membuatnya tidak mungkin untuk tetap menjabat.
Melalui sebuah postingan di akun Instagram pribadinya, mantan bintang Tottenham Hotspur ini menyampaikan pesan perpisahannya: "Sayangnya, keadaan pada akhirnya membuat saya tidak mungkin melanjutkan tugas ini.
"Saya sangat bangga dengan kerja keras yang telah dilakukan selama saya berada di klub ini dan sungguh merasa bahwa kami sedang membangun sesuatu yang istimewa.
"Masa saya di Woking FC merupakan pengalaman manajerial yang membuka wawasan dan tak diragukan lagi akan membuat saya lebih kuat untuk menghadapi tantangan berikutnya dalam karier saya."
Masa jabatan yang singkat berakhir secara mendadak
Kekalahan 1-0 dalam laga persahabatan pramusim melawan Braintree Town ternyata menjadi pertandingan kesembilan sekaligus terakhir Defoe sebagai pelatih Woking. Mantan penyerang yang mencetak 305 gol selama karier bermainnya yang gemilang ini sebelumnya pernah menjabat sebagai pelatih sementara di Rangers dan akademi Tottenham untuk mempersiapkan diri menjabat sebagai manajer tim utama. Meskipun masa jabatannya di Woking berakhir lebih awal setelah 116 hari, pengalaman pertamanya sebagai manajer tim senior ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan yang berharga bagi babak baru dalam karier kepelatihannya.
- Pro Sports Images
Woking mencari kepemimpinan baru
Kepergian mendadak ini menempatkan Woking dalam posisi yang genting menjelang laga pembuka Liga Nasional mereka melawan Sutton United. Pihak manajemen The Cards kini harus bertindak cepat untuk mencari pengganti pelatih kepala menyusul kepergian manajer mereka di momen krusial dalam masa pramusim. Sementara itu, Defoe diperkirakan akan mempertimbangkan berbagai pilihan kariernya di bidang kepelatihan setelah memperoleh pelajaran berharga dari pengalaman pertamanya memimpin tim senior secara penuh.
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