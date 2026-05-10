Sebagai salah satu pemimpin paling berpengalaman di ruang ganti USMNT, McKennie justru menyambut beban emosional menjelang Piala Dunia mendatang.

Alih-alih menghindar dari ekspektasi bangsa, gelandang ini percaya bahwa energi gugup yang menyelimuti acara ini adalah tanda betapa pentingnya ajang tersebut.

"Saya rasa saya tidak merasa takut. Saya merasa gugup, yang merupakan hal yang wajar," kata McKennie kepada FIFA. Dia menjelaskan bahwa perasaan ini merupakan kekuatan positif, dengan menyatakan, "Jika Anda tidak merasa gugup, itu berarti Anda tidak peduli dengan apa yang Anda lakukan. Saya merasa seperti pemain yang berkembang di bawah tekanan, saya suka memikul tanggung jawab itu di pundak saya."