“Saya tidak merasa takut” - Bintang Timnas AS Weston McKennie menyambut rasa gugup dan tekanan saat bertanding di kandang sendiri pada Piala Dunia
Mengatasi rasa takut dengan tetap tenang
Sebagai salah satu pemimpin paling berpengalaman di ruang ganti USMNT, McKennie justru menyambut beban emosional menjelang Piala Dunia mendatang.
Alih-alih menghindar dari ekspektasi bangsa, gelandang ini percaya bahwa energi gugup yang menyelimuti acara ini adalah tanda betapa pentingnya ajang tersebut.
"Saya rasa saya tidak merasa takut. Saya merasa gugup, yang merupakan hal yang wajar," kata McKennie kepada FIFA. Dia menjelaskan bahwa perasaan ini merupakan kekuatan positif, dengan menyatakan, "Jika Anda tidak merasa gugup, itu berarti Anda tidak peduli dengan apa yang Anda lakukan. Saya merasa seperti pemain yang berkembang di bawah tekanan, saya suka memikul tanggung jawab itu di pundak saya."
Mengubah tekanan menjadi keunggulan tuan rumah
Menjadi tuan rumah Piala Dunia membawa tingkat sorotan yang belum pernah dihadapi USMNT sejak 1994, namun McKennie memandang status tuan rumah sebagai keunggulan kompetitif. Ia sangat yakin bahwa energi dari para pendukung Amerika akan menjadi pendorong kesuksesan tim, bukan beban yang menghambat mereka.
McKennie menyoroti pentingnya dukungan penonton tuan rumah, dengan mengatakan, "Saya pikir energi para penggemar bisa menjadi bagian besar dalam membantu kami menciptakan atmosfer yang sulit bagi tim lawan. Para penggemar memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap jalannya pertandingan daripada yang mungkin mereka sadari. Memiliki mereka di belakang kami, mendukung kami, bahkan di saat-saat sulit, atau ketika pertandingan tidak berjalan sesuai keinginan kami, sangatlah penting."
Perkembangan dan kematangan sejak Piala Dunia 2022 di Qatar
Saat meninjau kembali perjalanan sejak turnamen terakhir di Qatar 2022, McKennie menyoroti semakin matangnya "Generasi Emas" tersebut. Dengan banyaknya pemain yang kini tampil secara reguler di klub-klub top Eropa, pemain berusia 25 tahun ini merasa bahwa level taktis dan mental tim telah mencapai puncak baru.
Bintang Juventus ini mencatat bahwa pengalaman yang diperoleh di Liga Champions dan pertandingan-pertandingan domestik papan atas sangatlah berharga. "Kami bukan lagi tim yang muda dan tidak berpengalaman," kata McKennie.
"Turnamen pertama di Qatar adalah mimpi yang menjadi kenyataan karena Anda tumbuh dengan keinginan untuk bermain di Piala Dunia dan mewakili tim nasional, dan Anda tidak pernah benar-benar berpikir, sebagai seorang anak, bahwa Anda akan berada di panggung itu. Dan kemudian, bisa melakukannya di tanah air sendiri pasti akan menjadi pengalaman yang sangat keren."
Efek Pochettino
Kedatangan Mauricio Pochettino telah membawa suasana yang lebih intens ke dalam skuad USMNT, menurut McKennie. Gelandang tersebut mengungkapkan bahwa mantan pelatih Tottenham dan Chelsea itu telah menghilangkan rasa puas diri di dalam skuad, sekaligus menegaskan bahwa reputasi saja tidak cukup untuk mendapatkan tempat di starting line-up.
"Saya rasa pelatih ini datang dengan energi yang tinggi," jelas McKennie. "Saya merasa ada lebih banyak peluang bagi banyak pemain, dan saya rasa tidak ada yang bisa merasa 100 persen aman dengan posisinya. Saya rasa itulah yang ia bawa, sebuah kelompok pemain yang sangat kompetitif, bahwa jika Anda ingin bermain, Anda harus menunjukkan alasannya."