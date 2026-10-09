Malen tampil gemilang sejak menukar Premier League dengan Serie A, tetapi sang penyerang kini mengungkap periode sulit yang mendahului kepindahannya ke Roma. Pemain internasional Belanda itu awalnya datang ke Stadio Olimpico dengan status pinjaman pada Januari lalu, tetapi dampak instannya langsung meyakinkan jajaran petinggi Giallorossi untuk mengaktifkan transfer permanen senilai €25 juta pada akhir musim. Performanya yang produktif membuatnya melesat ke puncak daftar top skor Serie A, dengan mencetak enam gol dalam lima pertandingan pembuka musim ini.

Saat ditanya apakah kepergiannya merupakan pilihan pribadi atau keputusan eksekutif dari Unai Emery, striker itu berbicara dengan sangat terbuka soal motivasinya mencari awal baru di ibu kota Italia. "Itu keputusan saya," jawab Malen dalam wawancara dengan Corriere dello Sport, sebagaimana dikutip oleh Football Italia.

"Saya ingin bermain dan menjadi bagian dari tim tempat saya bisa turun ke lapangan setiap akhir pekan serta memainkan peran penting. Pada tahap itu, saya tidak merasa penting, jadi saya pikir saya membuat pilihan terbaik. Hari ini saya merasa berada di tempat yang tepat dengan orang-orang yang tepat. Pelatih dan rekan-rekan setim saya menunjukkan kepercayaan besar kepada saya, dan bersama-sama, semua ini membantu saya menjadi pemain yang saya impikan."