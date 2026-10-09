Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Saya tidak merasa penting' - Donyell Malen buka-bukaan soal hengkang dari Aston Villa dan memuji bos Roma Gian Piero Gasperini
Mencari jalan baru menjauh dari Villa Park
Malen tampil gemilang sejak menukar Premier League dengan Serie A, tetapi sang penyerang kini mengungkap periode sulit yang mendahului kepindahannya ke Roma. Pemain internasional Belanda itu awalnya datang ke Stadio Olimpico dengan status pinjaman pada Januari lalu, tetapi dampak instannya langsung meyakinkan jajaran petinggi Giallorossi untuk mengaktifkan transfer permanen senilai €25 juta pada akhir musim. Performanya yang produktif membuatnya melesat ke puncak daftar top skor Serie A, dengan mencetak enam gol dalam lima pertandingan pembuka musim ini.
Saat ditanya apakah kepergiannya merupakan pilihan pribadi atau keputusan eksekutif dari Unai Emery, striker itu berbicara dengan sangat terbuka soal motivasinya mencari awal baru di ibu kota Italia. "Itu keputusan saya," jawab Malen dalam wawancara dengan Corriere dello Sport, sebagaimana dikutip oleh Football Italia.
"Saya ingin bermain dan menjadi bagian dari tim tempat saya bisa turun ke lapangan setiap akhir pekan serta memainkan peran penting. Pada tahap itu, saya tidak merasa penting, jadi saya pikir saya membuat pilihan terbaik. Hari ini saya merasa berada di tempat yang tepat dengan orang-orang yang tepat. Pelatih dan rekan-rekan setim saya menunjukkan kepercayaan besar kepada saya, dan bersama-sama, semua ini membantu saya menjadi pemain yang saya impikan."
- AFP
Kehidupan di bawah arahan Gasperini
Faktor penting dalam keputusan Malen bergabung dengan Roma adalah kehadiran Gasperini. Pelatih veteran itu, yang dikenal dengan gaya pressing tinggi dan kemampuannya menghidupkan kembali talenta-talenta menyerang, berperan besar dalam meyakinkan sang penyerang untuk pindah ke Roma. Malen sangat terkesan dengan gaya komunikasi sang pelatih yang terbuka, meski tuntutan fisik dalam sesi latihannya terkenal sangat berat bagi skuad. "Anda tahu dia tidak akan pernah berbohong kepada Anda tentang apa pun," tambah penyerang itu, sambil juga mencatat bahwa "terkadang sesi latihan Gasperini sangat berat."
Intensitas gairah sang pelatih sempat terlihat jelas setelah kemenangan tandang penting melawan Parma musim lalu, hasil yang memastikan kelolosan Roma ke Liga Champions. "Setelah pertandingan, dia sangat senang sampai-sampai dia bahkan mengirim sebuah meja terbang," ungkap Malen.
Kemitraan 'Dymalen' dan chemistry instan
Sejak kedatangannya, Malen membentuk salah satu duet penyerang paling mematikan di sepak bola Eropa bersama Paulo Dybala. Duet itu dijuluki 'Dymalen' oleh para suporter Roma di media sosial, mencerminkan pemahaman mulus yang mereka bangun di atas lapangan. Koneksi itu terlihat sejak peluit pertama musim baru ketika Malen mencetak hat-trick sensasional melawan Fiorentina, sebuah penampilan yang menurutnya menentukan arah untuk bulan-bulan berikutnya.
"Memulai dengan sangat baik lewat hat-trick sangat krusial. Sebagai tim, kami kuat dan menyatu, dan saya langsung punya perasaan yang sangat baik. Kami bisa membangun dari momen-momen seperti ini dan melakukan sesuatu yang spesial. Dymalen... membuat Anda memikirkan koneksi itu. Lucu juga di dunia maya. Paulo dan saya langsung klik," aku Malen.
- Getty Images Sport
Bakat mengejutkan dan prospek masa depan
Meski hubungannya dengan Dybala mendominasi headline, Malen juga cepat memuji kedalaman talenta dalam skuad Roma. Meski cedera ringan membuatnya absen membela Belanda selama jeda internasional terbaru, sebuah situasi yang ia gambarkan sebagai mengecewakan, fokusnya tetap tertuju sepenuhnya pada perkembangan kolektif Giallorossi. Beberapa rekan mudanya sudah lebih dulu memberi kesan mendalam kepada penyerang berpengalaman itu.
"Banyak pemain. Pisilli masih sangat muda, dan saya langsung bisa melihat kualitasnya," tutup Malen ketika ditanya siapa yang paling mengejutkannya. "Manu Kone fantastis. Saya sudah mengenal beberapa dari mereka dari Belanda. Marten De Roon, misalnya."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami