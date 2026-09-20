Maguire melontarkan kritik keras atas pencoretannya dari Piala Dunia sebelum pengumuman resmi, sementara ibunya secara terbuka menyatakan bahwa ia "benar-benar muak" dengan keputusan tersebut. Reaksi itu jelas membuat Tuchel frustrasi, dan ia menanggapi situasi tersebut secara langsung saat pengumuman skuad terbarunya.

“Itu tidak membantu. Itu sama sekali tidak membantu,” kata Tuchel kepada wartawan saat ditanya soal keluhan terbuka Maguire. “Saya tidak akan menyimpan hal itu terhadap dirinya seumur hidup karena saya bukan tipe orang seperti itu. Saya bisa melupakannya dengan mudah dan cepat, tetapi saya tidak menyukainya dan itu tidak membantu.”

Pelatih Inggris itu mengambil nada berbeda terkait Alexander-Arnold. Sambil mengakui keinginan terbuka sang bek sayap untuk kembali, Tuchel menantangnya untuk meningkatkan aspek bertahannya.

“Dia harus, dia harus. Itu perlu. Keyakinan saya adalah dia akan melakukannya, tetapi dia tidak punya pilihan lain," ujar Tuchel. “Saya tahu apa yang mampu dia lakukan. Saya tahu tentang bakatnya. Saya tahu apa yang dia katakan. Bahwa dia sangat ingin bermain untuk Inggris dan dia akan berjuang untuk tempatnya. Jadi sekarang dia ada di pemusatan latihan dan dia punya kesempatan. Ini pemusatan latihan yang panjang dan ini momen yang bagus untuk menunjukkan diri.”

Tuchel mengonfirmasi bahwa ia tidak berbicara dengan bek tersebut sebelum pemanggilan itu, seraya menambahkan: “Saya berbicara dengannya sebelum Piala Dunia dan memberi tahu dia keputusan saya, dan kali ini itu adalah kabar baik. Dia mendengar kabar baik itu saat penunjukan skuad.”



