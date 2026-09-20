Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
'Saya TIDAK menyukainya' - Thomas Tuchel melontarkan peringatan KEJAM kepada Harry Maguire saat pengasingan dari timnas Inggris berlanjut bagi bintang Manchester United itu setelah perselisihan di Piala Dunia
Maguire disingkirkan saat Alexander-Arnold kembali dipanggil
Tuchel sekali lagi mencoret Maguire dari skuad terbaru England untuk Nations League, membuat bek tengah Manchester United itu semakin terpinggirkan dari tim nasional. Pencoretan ini menyusul absennya Maguire secara kontroversial dari skuad Piala Dunia baru-baru ini. Jarrad Branthwaite dari Everton dipilih sebagai penggantinya, sehingga peluang Maguire untuk kembali tampak sangat kecil.
Mantan bintang Liverpool, Alexander-Arnold, mengalami nasib yang bertolak belakang. Bek Real Madrid itu, yang juga absen dari turnamen musim panas, mendapat peluang hidup baru di tim nasional. Cedera yang dialami bek kanan Arsenal Ben White dan kapten Chelsea Reece James membuka jalan bagi kembalinya dia, meski Tuchel menuntut perbaikan defensif secara instan.
- Getty
Tuchel membahas keluhan publik Maguire dan tuntutan defensif terhadap Trent
Maguire melontarkan kritik keras atas pencoretannya dari Piala Dunia sebelum pengumuman resmi, sementara ibunya secara terbuka menyatakan bahwa ia "benar-benar muak" dengan keputusan tersebut. Reaksi itu jelas membuat Tuchel frustrasi, dan ia menanggapi situasi tersebut secara langsung saat pengumuman skuad terbarunya.
“Itu tidak membantu. Itu sama sekali tidak membantu,” kata Tuchel kepada wartawan saat ditanya soal keluhan terbuka Maguire. “Saya tidak akan menyimpan hal itu terhadap dirinya seumur hidup karena saya bukan tipe orang seperti itu. Saya bisa melupakannya dengan mudah dan cepat, tetapi saya tidak menyukainya dan itu tidak membantu.”
Pelatih Inggris itu mengambil nada berbeda terkait Alexander-Arnold. Sambil mengakui keinginan terbuka sang bek sayap untuk kembali, Tuchel menantangnya untuk meningkatkan aspek bertahannya.
“Dia harus, dia harus. Itu perlu. Keyakinan saya adalah dia akan melakukannya, tetapi dia tidak punya pilihan lain," ujar Tuchel. “Saya tahu apa yang mampu dia lakukan. Saya tahu tentang bakatnya. Saya tahu apa yang dia katakan. Bahwa dia sangat ingin bermain untuk Inggris dan dia akan berjuang untuk tempatnya. Jadi sekarang dia ada di pemusatan latihan dan dia punya kesempatan. Ini pemusatan latihan yang panjang dan ini momen yang bagus untuk menunjukkan diri.”
Tuchel mengonfirmasi bahwa ia tidak berbicara dengan bek tersebut sebelum pemanggilan itu, seraya menambahkan: “Saya berbicara dengannya sebelum Piala Dunia dan memberi tahu dia keputusan saya, dan kali ini itu adalah kabar baik. Dia mendengar kabar baik itu saat penunjukan skuad.”
Membangun kembali persatuan setelah kekecewaan di Piala Dunia
England ingin membangun kembali setelah tersingkir secara pahit di semifinal Piala Dunia melawan Argentina. Kekalahan itu memicu dampak lanjutan yang tegang, dengan Tuchel secara terbuka mempertanyakan DNA sepak bola tim dan mengkritik para pemainnya karena gagal mengikuti instruksi taktis setelah serangkaian pergantian pemain bertahan berbalik merugikan.
Meski muncul kesan adanya friksi setelah kekalahan itu, sang manajer tetap yakin dengan keharmonisan skuad. Setelah 18 bulan di bangku pelatih, Tuchel menegaskan ruang ganti sepenuhnya berkomitmen pada proyeknya.
“Saya tidak ragu soal seberapa besar keinginan mereka. Tidak ragu,” tegas Tuchel. "Karena saya mengenal mereka, saya bersama mereka selama tujuh pekan. Kami menjalani kampanye kualifikasi bersama, kami sudah bersama selama 18 bulan, saya tidak ragu bahwa kami akan meningkat dan menampilkan performa pada siklus berikutnya. Saya bertanggung jawab atas itu. Saya merasa ini bukan awal yang baru yang kami mulai sekarang, jadi kami membangun di atas fondasi yang kokoh dan sangat berharga, dan targetnya adalah memenangi Euro kandang.”
- Getty/GOAL
Audisi Nations League dimulai
England kini mengalihkan perhatian ke laga-laga Nations League yang akan datang. Pemusatan latihan kali ini menjadi ajang audisi penting bagi pemain-pemain pelapis seperti Alexander-Arnold untuk mengamankan tempat mereka dalam rencana jangka panjang Tuchel. Dengan target utama menjuarai Euro 2028 di kandang sendiri, Tuchel menetapkan standar yang ketat terkait disiplin dan penerapan taktik, sehingga Maguire menghadapi perjuangan yang nyaris mustahil untuk kembali mendapatkan kepercayaan manajernya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami